Генеральный директор «Анжи» Абсалутдин Агарагимов рассказал о текущей финансовой ситуации клуба.

Примерно две-три недели назад мы получили первый транш от РПЛ , за что огромное спасибо президенту РПЛ Сергею Прядкину. Мы смогли с помощью этих денег выплатить зарплату игрокам и работникам клуба примерно за один месяц. Конечно, эта новость подняла настроение футболистам, и сейчас они в хорошем расположении духа тренируются на сборах в Кисловодске.

Что касается спонсорского соглашения с «Пари-матчем», договор подписан до конца нынешнего сезона, мы будем получать выплаты тремя траншами. Речь не идёт о баснословных суммах, но эти деньги позволят нам закрыть текущие расходы по деятельности клуба.

Таким привлечением средств мы стараемся дойти до цели, пока у нас не появится глобальный спонсор. Как минимум наша цель - доиграть сезон. Переговоры с крупными спонсорами ведёт президент нашего клуба Осман Кадиев, но пока новостей нет.