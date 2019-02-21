Хубулов требует от «Кубани» 35 млн рублей

21 февраля 2019, 13:49

Конкурсный управляющий НАО «Футбольный клуб „Кубань“» Евгений Слушкин сообщил, что реестр требований кредиторов признанного банкротом футбольного клуба «Кубань» пополнился заявленным требованием бывшего полузащитника команды Арсена Хубулова на сумму 35 млн 185 тыс. рублей.

Да, такие требования в реестр кредиторов включены в размере 35 млн 185 тыс. рублей.

В реестре кредиторов числится более 50 заявлений, общая сумма требований составляет более 1 млрд рублей.

Недавно отмечалось, что «Кубань» погасит долги перед кредиторами за счет имущества.