«Рубин»: «Мы не должны Джанаеву 200 миллионов»

Пресс-служба казанского «Рубина» опровергла слухи о том, что клуб должен бывшему голкиперу команды Сослану Джанаеву 200 миллионов рублей.
Информация не соответствует действительности.
Напомним, что недавно клуб выплатил футболисту 35 млн долга.
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Пресс-служба казанского «Рубина» опровергла слухи о том, что клуб должен бывшему голкиперу команды Сослану Джанаеву 200 миллионов рублей.
Информация не соответствует действительности.
Напомним, что недавно клуб выплатил футболисту 35 млн долга.