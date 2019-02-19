«Рубин»: «Мы не должны Джанаеву 200 миллионов»

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Лига чемпионов 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
23:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Бавария - - -
23:00 сегодня  Лион -:-  Барселона 4.65 3.75 1.75
Юношеская Лига УЕФА 2018/2019, Квалификационный плей-офф 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (до 19) (Загреб)Динамо Зб (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (до 19) (Москва)Локомотив М (до 19) - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (до 19) (Берлин)Герта (до 19) -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (до 19) (Париж)ПСЖ (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПАОК (до 19) (Салоники)ПАОК (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (до 19) (Лондон)Тоттенхэм (до 19) - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (до 19) (Лондон)Челси (до 19) -:- Логотип футбольный клуб Монако (до 19)Монако (до 19) - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.55 3.2 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед 2.5 3.25 2.75
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.7 3.7 4.8
Англия. Лига Два 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс 1.77 3.6 4.5
Англия. Лига Один 2018/2019, 9 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион 1.65 3.7 5.2
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.47 4.2 6
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.45 3.2 2.85
Англия. Лига Один 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.1 3.35 3.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 3.2 3.45 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 2:1 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 2.55 2.9 3
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 3:0 Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус 1.4 4.3 8
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 65’ Логотип футбольный клуб Славия Соф (София)Славия Соф 1:2 Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 2.2 2.9 3.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.35 5 7
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.25 6 9
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 2.25 3.15 3.15
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 2:0 Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна -:- Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 4:2 Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 3:1 Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов 2:1 Логотип футбольный клуб КолдингКолдинг - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 2:0 Логотип футбольный клуб Иртыш (Павлодар)Иртыш - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 1.85 3.7 3.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заря (Луганск)Заря -:- Логотип футбольный клуб Динамо Тб (Тбилиси)Динамо Тб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М -:- Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб УфаУфа -:- Логотип футбольный клуб Локомотиви Тб (Тбилиси)Локомотиви Тб - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Тобол (Костанай)Тобол - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Нымме Калью (Таллин)Нымме Калью - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстер (Векше)Эстер -:- Логотип футбольный клуб КарлскронаКарлскрона - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КартахенаКартахена -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДагерфорсДагерфорс -:- Логотип футбольный клуб Линкопинг СитиЛинкопинг Сити - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-ВашмАль-Вашм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб - - -
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Моджзел (Аль-Маджмаах)Аль-Моджзел -:- Логотип футбольный клуб Аль-Тае (Хаиль)Аль-Тае - - -
16:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах -:- Логотип футбольный клуб ХаерХаер - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха -:- Логотип футбольный клуб НайранНайран - - -
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мамелоди Сандаунс (Претория)Мамелоди Сандаунс -:- Логотип футбольный клуб Полокване СитиПолокване Сити - - -
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«Рубин»: «Мы не должны Джанаеву 200 миллионов»

сегодня, 13:56

Пресс-служба казанского «Рубина» опровергла слухи о том, что клуб должен бывшему голкиперу команды Сослану Джанаеву 200 миллионов рублей.

Информация не соответствует действительности.

Напомним, что недавно клуб выплатил футболисту 35 млн долга.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Казанский
   20 / 830
сегодня в 14:41
А кто тебе сказал,что Рубин отказывается платить Караденизу?Отсебятиной не занимайся
А - просто не платит. Ну да - это большая разница )))
Казанский
Казанский ответил Jum13
   34 / 830
сегодня в 14:38
БоБиК и Караденизу ничего не должен, хотя турок другого мнения
А кто тебе сказал,что Рубин отказывается платить Караденизу?Отсебятиной не занимайся
Jum13
Jum13 ответил Казанский
   20 / 830
сегодня в 14:30
В суде Германии поверили Бердыеву.Возможно и в России тоже действует Закон))
БоБиК и Караденизу ничего не должен, хотя турок другого мнения
Казанский
Казанский ответил Литейный 4
   34 / 830
сегодня в 14:27
Клоака туркменская булькает. Гыгыгы
Как там дела в еврейской отхожей яме в Удельном парке?))Также воняет и тараканы?((
Казанский
Казанский ответил Jum13
   34 / 830
сегодня в 14:26
Вы главное так же уверенно на судебном заседании говорите - может кто и поверит )))
В суде Германии поверили Бердыеву.Возможно и в России тоже действует Закон))
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 830
сегодня в 14:25
Клоака туркменская булькает. Гыгыгы
Jum13
Jum13
   20 / 830
сегодня в 14:21
Вы главное так же уверенно на судебном заседании говорите - может кто и поверит )))
Egorium
Egorium
   200 / 830
сегодня в 14:18
Еще недавно Джанаевым восхищались рубинцы.
авито
авито ответил Казанский
   185 / 830
сегодня в 14:16
Ему и грамоты будет много.Больничный лист в трех видах)))
Ну грамота это так чисто, чтобы не обижался. Хотя чему обижаться, итак 35 лямов ни хера не делая поимел)
Казанский
Казанский ответил авито
   34 / 830
сегодня в 14:13
Достаточно ему вручить почётную грамоту и пшол наху_
Ему и грамоты будет много.Больничный лист в трех видах)))
авито
авито
   185 / 830
сегодня в 14:12
Достаточно ему вручить почётную грамоту и пшол наху_
Подотдел очистки Тарасовки
Подотдел очистки Тарасовки
   89 / 830
сегодня в 14:06
рубин погряз в финансовых махинациях по уши, пора разогнать это коррупционное болото.
STVA 1
STVA 1
   75 / 830
сегодня в 14:03
Никто не знает кроме Рубина и Сослана правды.
Казанский
Казанский
   34 / 830
сегодня в 14:00
И то верно.Платить тому,кто не работает - это фишка зенита))А Джанаеву передать,пусь поСослан
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