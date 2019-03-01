МЮ не ведет переговоров с другими тренерами и доверяет Сульшеру

Согласно информации источника, Оле-Гуннар Сульшер - единственный кандидат на должность постоянного тренера «Манчестер Юнайтед». Клуб не рассматривает кандидатуры других специалистов.
Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как манкунианцы уволили Жозе Моуриньо, но с тех пор норвежец добился впечатляющих успехов.
Напомним, Сульшер установил рекордное достижение в АПЛ. В стартовых 10 матчах у руля команды в чемпионате Англии наставник набрал с МЮ 26 пунктов, лишь дважды сыграв вничью, а все остальные матчи выиграв.