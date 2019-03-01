МЮ не ведет переговоров с другими тренерами и доверяет Сульшеру

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Согласно информации источника, Оле-Гуннар Сульшер - единственный кандидат на должность постоянного тренера «Манчестер Юнайтед». Клуб не рассматривает кандидатуры других специалистов.

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера после того, как манкунианцы уволили Жозе Моуриньо, но с тех пор норвежец добился впечатляющих успехов.