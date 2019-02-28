Жозе примеряется

вчера, 23:00

Жозе Моуриньо не может просто взять и пропасть из информационного пространства. Увольнения для этого мало. «Соккер.ру» следит за терзаниями неприкаянного португальца.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не прекратил своей бурной деятельности. Теперь он чаще стал появляться тут и там с экспертными мнениями, с позициями, историями и легендами. И это вполне логично и закономерно: рассказать португальцу есть что, он яркий оратор, харизматичный специалист, который еще и хлестко умеет подбирать слова и характеристики. Понятно, что Моуриньо это клад для любого, кто хочет получить яркий и авторитетный комментарий.

Фигура португальца настолько привлекательна, что даже на хоккее в России он успел засветиться. Правда, приглашенную звезду уронили на лед в матче «Авангарда». Но речь не об этом. Хоккейные фанаты позабавились, а футбольные всё думают: куда же подастся Моуриньо. И, исходя из различных заявлений, слухов и тенденций, можно выделить три основные направления. Давайте сначала отбросим какой-нибудь вариант в Англии, где денег много, но после приключений с «Челси» и МЮ Моуриньо наверняка захочет как минимум получить паузу, чтобы не погружаться снова в этот токсичный мир английского футбола, где португалец чувствует себя ущемленным и притесняемым. Да он и сам говорит, что перехотел работать в АПЛ , хотя для других эта лига чуть ли не предел мечтаний:

Я не хочу этого. Сейчас я бы хотел изменить что-то в карьере. Буду ли смотреть Эль Класико? Да, я очень люблю футбол и хочу посмотреть этот матч. Теперь у меня гораздо больше свободного времени.

Времени действительно стало гораздо больше, и он тратит его не только на интервью и поездки на экзотический для себя хоккей. Например, Моуриньо заметили на матче «Лилля» с «Монпелье» в чемпионате Франции. Вроде бы неочевидный выбор, если не знать, что в составе обеих команд есть очень интересные игроки, а в нынешнем сезоне и «Монпелье», и – в особенности – «Лилль» показывают хорошие результаты, там точно есть люди, к которым стоит присмотреться. Моуриньо не хочет выпадать из информационного пространства, причем не только смотря игры по телевизору и читая обзоры, но и просматривая лично матчи. Португалец держит себя в тонусе, приглядывая новичков под свой будущий клуб. Ведь Моуриньо не сомневается, что летом уже будет в работе:

На этом коротком этапе моей жизни, который, я надеюсь, продлится только до июня, я больше беспокоюсь о том, что будут делать другие, чем о том, что буду делать я.

Понимание того, что он трудоустроится, есть. Наверняка Жозе уже знает, в каком примерно клубе найдет пристанище. По крайней мере, Моуриньо в курсе, какими характеристиками новая команда должна обладать:

Я не хочу внутренних конфликтов. Я хочу внутренней отзывчивости. Если мной интересуется клуб без амбиций, я бы туда не пошёл. Я бы отказался, потому что я хочу видеть футбол высокого уровня, мне нужен максимально амбициозный клуб. Это мой второй пункт требований. Мой первый пункт – отзывчивость на всех уровнях. Я хочу работать с людьми, которых буду любить, с которыми я буду хотеть работать, с которыми мне будет приятно работать, которые будут разделять те же самые идеи, что и я. Всё это было у меня в «Интере». Такие клубы существуют. Как правило, это очень важная составляющая успешного клуба.

Кстати, «Интер» называется как раз среди тех клубов, которые могут приютить Моуриньо. Недовольство Лучано Спаллетти нарастает, прыгнуть выше определенной планки при нем «нерадзурри» не могут, нужна серьезная встряска и перемены. А об отставке Спаллетти итальянские СМИ пишут через день. В таких условиях вариант с приглашением Моуриньо для руководства «Интера» будет очень привлекательным. С миланцами он добился многого. Понятно, что с тех пор все поменялось в самом клубе, но создать хорошие стартовые позиции можно. И сам португалец не раз отзывался тепло о Серии А:

«Ювентус» снова не столкнулся с какими-то серьезными трудностями. Для них это, конечно, хорошо, но для итальянского футбола в целом не очень позитивно. Однако я уверен, что общая сила команд растет, тренеры стали доверять молодежи. Сильные клубы Италии работают над тем, чтобы прервать гегемонию «Юве». Я думаю, что конкуренция будет продолжать расти, а вместе с ней и финансовая мощь Серии А. И топ-игроки будут более заинтересованы в переходах в эту лигу.

Другой вариант с возвратом к прошлому – это «Реал». Вот и опытный бывший президент мадридского клуба Рамон Кальдерон почти уверен, что Флорентино Перес захочет вернуть Моуриньо, чтобы попытаться построить новый суперклуб. Все очевиднее становится неспособность Сантьяго Солари стать самостоятельным крупным игроком на тренерском поприще, все больше он похож на временного героя, которого ждет замена. А с Моуриньо можно взяться за новое строительство.

Рамон Кальдерон (бывший президент «Реала»):

У меня есть ощущение и кое-что еще, что Моуриньо в следующем сезоне будет на скамейке «Реала».

Возвращения Моуриньо хочет и президент Ла Лиги Хавьер Тебас:

Я всегда говорил о том, что хочу, чтобы такие специалисты, как Моуриньо и Гвардиола, вернулись к тренерской работе в нашем чемпионате. Это два выдающихся тренера со всей их индивидуальностью и противоречивостью, а также со своим видением игры. Они доказали, что являются элитой тренерского цеха.

Однако есть вероятность, что варианты с возвращением туда, где уже добивался успеха, могут оказаться не очень привлекательными для самого Моуриньо. Португалец вполне может захотеть собрать новую коллекцию трофеев, тем более что Хосеп Гвардиола его догнал по их количеству за карьеру – по 25 у них. А самый простой способ это сделать – отправиться в ПСЖ , где тренеров привыкли менять как перчатки и падки на все блестящее и дорогое. А Моуриньо именно таким и можно назвать. Сам Жозе прозрачно намекнул, что готов дождаться приглашения:

Я вполне могу представить себя в качестве тренера в чемпионате Франции. Я уже работал в четырех разных странах, мне понравилось, мне нравится открывать для себя новые культуры. Работа в новом чемпионате - это фантастический опыт.

Вряд ли, говоря о тренерстве во французском клубе, Моуриньо имел в виду «Реймс» или «Дижон». Единственным клубом, который способен потянуть запросы и требования португальца, является ПСЖ . И во время занятости Жозе в других клубах, парижане прощупывали почву, как известно. Сейчас же он свободен. Так что Томасу Тухелю нужно быть предельно внимательным – одно неверное движение и деньги шейхов посыплются к нему в карман в виде неустойки, а он наверняка еще хотел бы получать их в качестве зарплаты подольше.

Словом, Моуриньо, даже не тренируя, собирает вокруг себя информационные поводы, информационные сгустки, слухи, сосредоточивает на себе внимание. Потому что Особенный – во всех проявлениях и смыслах. И свое последнее слово он еще не сказал.