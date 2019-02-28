Жозе примеряется

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Оренбург -:-  Анжи 1.38 4.35 10
Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Райо Вальекано -:-  Жирона 2.2 3.4 3.3
Италия. Серия А 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кальяри -:-  Интер 4.85 3.55 1.77
Германия. Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Аугсбург -:-  Боруссия Д 5.1 4 1.65
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Бордо -:-  Монпелье 2.5 2.95 3.2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:50 5’ Логотип футбольный клуб СиднейСидней 0:0 Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн 1.95 3.5 3.75
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ХорнХорн -:- Логотип футбольный клуб Австрия Вена IIАвстрия Вена II - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ворвартс СтерВорвартс Стер -:- Логотип футбольный клуб Лиферинг (Зальцбург)Лиферинг - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб АмштеттенАмштеттен -:- Логотип футбольный клуб Ваккер Инсбрук 2Ваккер Инсбрук 2 2.35 3.45 2.75
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб КапфенбергКапфенберг -:- Логотип футбольный клуб ФАК Тим фюр ВенаФАК Тим фюр Вена - - -
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс -:- Логотип футбольный клуб РидРид 2.25 3.4 2.9
Албания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич 2.2 3.35 3.05
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб АгропекуариоАгропекуарио - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.62 4 5.1
Болгария. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Верея (Стара Загора)Верея -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 14.5 8.5 1.12
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДуйсбургДуйсбург -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.75 3.1 2.6
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион 2.6 3.4 2.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген 1.95 3.4 3.7
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб ХоброХобро 1.6 3.8 5.55
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция -:- Логотип футбольный клуб Бейтар Тель-АвивБейтар Тель-Авив - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль М (Марморек)Хапоэль М -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Икс (Иксал)Хапоэль Икс - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль АкреХапоэль Акре -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РЛ (Ришон ЛеЗион)Хапоэль РЛ 2.05 3.15 3.45
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ИН (Рамат-ха-Шарон)Хапоэль ИН - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс -:- Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД -:- Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс -:- Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс -:- Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.25 3 3.3
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия -:- Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 1.95 3.6 3.5
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-КхорАль-Кхор -:- Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н - - -
Колумбия. Примера А 2019, 7 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас 0:1 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 0:0 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос 4:0 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гуабира (Монтеро)Гуабира 0:3 Логотип футбольный клуб Депортиво Макара (Амбато)Депортиво Макара - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн -:- Логотип футбольный клуб СогндальСогндаль - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль -:- Логотип футбольный клуб Вестерос СКВестерос СК - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 -:- Логотип футбольный клуб ФредрикстадФредрикстад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТромсеТромсе -:- Логотип футбольный клуб ТромсдаленТромсдален - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.3 3.65 2.75
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хельмонд СпортХельмонд Спорт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алмере СитиАлмере Сити -:- Логотип футбольный клуб ЭйндховенЭйндховен 2.25 3.55 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рода (Керкраде)Рода -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте 3.75 3.65 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гоу Эхед Иглс (Девентер)Гоу Эхед Иглс -:- Логотип футбольный клуб МаастрихтМаастрихт 1.85 3.7 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камбуур (Лиуварден)Камбуур -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс 1.85 3.7 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб Телстар (Вельсен)Телстар - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс-2 (Амстердам)Аякс-2 -:- Логотип футбольный клуб Ден Босх (Хертогенбос)Ден Босх - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДордрехтДордрехт -:- Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК Неймеген 3.2 3.7 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта Рот (Роттердам)Спарта Рот -:- Логотип футбольный клуб Ваалвейк (Валвейк)Ваалвейк 1.53 4.2 5.25
Парагвай. Примера дивизион 2019, 8 тур 1 X 2
01:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Гуарани Асун (Асунсьон)Гуарани Асун - - -
Польша. Первый дивизион 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова -:- Логотип футбольный клуб Хробры (Глогув)Хробры - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.05 3.3 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.45 4.2 6.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.1 3.2 3.6
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 18 тур 1 X 2
10:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Урал (мол) (Екатеринбург)Урал (мол) 0:3 Логотип футбольный клуб Зенит (мол) (Санкт-Петербург)Зенит (мол) 4.2 4 1.7
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) 1.75 4.1 3.8
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (мол) (Тула)Арсенал Т (мол) -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) 3.8 4 1.75
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (мол) (Казань)Рубин (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ахмат (мол) (Грозный)Ахмат (мол) 2.15 3.6 3
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия 1.6 3.6 5.6
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб СКМ Аргешул ПитештиСКМ Аргешул Питешти -:- Логотип футбольный клуб Чиндия ТырЧиндия Тыр - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Раэд (Бурайда)Аль-Раэд -:- Логотип футбольный клуб Аль-Кадисия (Эль-Хубар)Аль-Кадисия 2.25 3.35 2.95
18:35 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль -:- Логотип футбольный клуб Аль-Файсали (Хармах)Аль-Файсали 1.3 5.5 7.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли Дж (Джидда)Аль-Ахли Дж -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад - - -
Сербия. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мачва Ш (Шабац)Мачва Ш -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор -:- Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор 2.7 3.3 2.5
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.85 3.5 4.1
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб РилРил -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.2 3.1 2.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.95 3.2 4.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 3.45 3 2.2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб АяччоАяччо 2.7 3.2 2.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси 2.65 2.95 2.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 2 3.2 3.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.4 5
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб РиекаРиека -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.3 5 9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 1.75 3.25 5
ЮАР. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Марицбург Юнайтед (Питермарицбург)Марицбург Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Амазулу (Дурбан)Амазулу 2.85 2.65 2.75
Япония. J-Лига 2019, 2 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санфречче Хир (Хиросима)Санфречче Хир -:- Логотип футбольный клуб Дз ИватаДз Ивата - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КавасакиКавасаки -:- Логотип футбольный клуб КасимаКасима - - -
ГлавнаяБлогиТренерская доля

Жозе примеряется

вчера, 23:00

Жозе Моуриньо не может просто взять и пропасть из информационного пространства. Увольнения для этого мало. «Соккер.ру» следит за терзаниями неприкаянного португальца.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо не прекратил своей бурной деятельности. Теперь он чаще стал появляться тут и там с экспертными мнениями, с позициями, историями и легендами. И это вполне логично и закономерно: рассказать португальцу есть что, он яркий оратор, харизматичный специалист, который еще и хлестко умеет подбирать слова и характеристики. Понятно, что Моуриньо это клад для любого, кто хочет получить яркий и авторитетный комментарий.

Фигура португальца настолько привлекательна, что даже на хоккее в России он успел засветиться. Правда, приглашенную звезду уронили на лед в матче «Авангарда». Но речь не об этом. Хоккейные фанаты позабавились, а футбольные всё думают: куда же подастся Моуриньо. И, исходя из различных заявлений, слухов и тенденций, можно выделить три основные направления. Давайте сначала отбросим какой-нибудь вариант в Англии, где денег много, но после приключений с «Челси» и МЮ Моуриньо наверняка захочет как минимум получить паузу, чтобы не погружаться снова в этот токсичный мир английского футбола, где португалец чувствует себя ущемленным и притесняемым. Да он и сам говорит, что перехотел работать в АПЛ, хотя для других эта лига чуть ли не предел мечтаний:

Я не хочу этого. Сейчас я бы хотел изменить что-то в карьере. Буду ли смотреть Эль Класико? Да, я очень люблю футбол и хочу посмотреть этот матч. Теперь у меня гораздо больше свободного времени.

Времени действительно стало гораздо больше, и он тратит его не только на интервью и поездки на экзотический для себя хоккей. Например, Моуриньо заметили на матче «Лилля» с «Монпелье» в чемпионате Франции. Вроде бы неочевидный выбор, если не знать, что в составе обеих команд есть очень интересные игроки, а в нынешнем сезоне и «Монпелье», и – в особенности – «Лилль» показывают хорошие результаты, там точно есть люди, к которым стоит присмотреться. Моуриньо не хочет выпадать из информационного пространства, причем не только смотря игры по телевизору и читая обзоры, но и просматривая лично матчи. Португалец держит себя в тонусе, приглядывая новичков под свой будущий клуб. Ведь Моуриньо не сомневается, что летом уже будет в работе:

На этом коротком этапе моей жизни, который, я надеюсь, продлится только до июня, я больше беспокоюсь о том, что будут делать другие, чем о том, что буду делать я.

Понимание того, что он трудоустроится, есть. Наверняка Жозе уже знает, в каком примерно клубе найдет пристанище. По крайней мере, Моуриньо в курсе, какими характеристиками новая команда должна обладать:

Я не хочу внутренних конфликтов. Я хочу внутренней отзывчивости.

Если мной интересуется клуб без амбиций, я бы туда не пошёл. Я бы отказался, потому что я хочу видеть футбол высокого уровня, мне нужен максимально амбициозный клуб. Это мой второй пункт требований. Мой первый пункт – отзывчивость на всех уровнях. Я хочу работать с людьми, которых буду любить, с которыми я буду хотеть работать, с которыми мне будет приятно работать, которые будут разделять те же самые идеи, что и я.

Всё это было у меня в «Интере». Такие клубы существуют. Как правило, это очень важная составляющая успешного клуба.

Кстати, «Интер» называется как раз среди тех клубов, которые могут приютить Моуриньо. Недовольство Лучано Спаллетти нарастает, прыгнуть выше определенной планки при нем «нерадзурри» не могут, нужна серьезная встряска и перемены. А об отставке Спаллетти итальянские СМИ пишут через день. В таких условиях вариант с приглашением Моуриньо для руководства «Интера» будет очень привлекательным. С миланцами он добился многого. Понятно, что с тех пор все поменялось в самом клубе, но создать хорошие стартовые позиции можно. И сам португалец не раз отзывался тепло о Серии А:

«Ювентус» снова не столкнулся с какими-то серьезными трудностями. Для них это, конечно, хорошо, но для итальянского футбола в целом не очень позитивно. Однако я уверен, что общая сила команд растет, тренеры стали доверять молодежи. Сильные клубы Италии работают над тем, чтобы прервать гегемонию «Юве». Я думаю, что конкуренция будет продолжать расти, а вместе с ней и финансовая мощь Серии А. И топ-игроки будут более заинтересованы в переходах в эту лигу.

Другой вариант с возвратом к прошлому – это «Реал». Вот и опытный бывший президент мадридского клуба Рамон Кальдерон почти уверен, что Флорентино Перес захочет вернуть Моуриньо, чтобы попытаться построить новый суперклуб. Все очевиднее становится неспособность Сантьяго Солари стать самостоятельным крупным игроком на тренерском поприще, все больше он похож на временного героя, которого ждет замена. А с Моуриньо можно взяться за новое строительство.

Рамон Кальдерон (бывший президент «Реала»):

У меня есть ощущение и кое-что еще, что Моуриньо в следующем сезоне будет на скамейке «Реала».

Возвращения Моуриньо хочет и президент Ла Лиги Хавьер Тебас:

Я всегда говорил о том, что хочу, чтобы такие специалисты, как Моуриньо и Гвардиола, вернулись к тренерской работе в нашем чемпионате.

Это два выдающихся тренера со всей их индивидуальностью и противоречивостью, а также со своим видением игры. Они доказали, что являются элитой тренерского цеха.

Однако есть вероятность, что варианты с возвращением туда, где уже добивался успеха, могут оказаться не очень привлекательными для самого Моуриньо. Португалец вполне может захотеть собрать новую коллекцию трофеев, тем более что Хосеп Гвардиола его догнал по их количеству за карьеру – по 25 у них. А самый простой способ это сделать – отправиться в ПСЖ, где тренеров привыкли менять как перчатки и падки на все блестящее и дорогое. А Моуриньо именно таким и можно назвать. Сам Жозе прозрачно намекнул, что готов дождаться приглашения:

Я вполне могу представить себя в качестве тренера в чемпионате Франции. Я уже работал в четырех разных странах, мне понравилось, мне нравится открывать для себя новые культуры. Работа в новом чемпионате - это фантастический опыт.

Вряд ли, говоря о тренерстве во французском клубе, Моуриньо имел в виду «Реймс» или «Дижон». Единственным клубом, который способен потянуть запросы и требования португальца, является ПСЖ. И во время занятости Жозе в других клубах, парижане прощупывали почву, как известно. Сейчас же он свободен. Так что Томасу Тухелю нужно быть предельно внимательным – одно неверное движение и деньги шейхов посыплются к нему в карман в виде неустойки, а он наверняка еще хотел бы получать их в качестве зарплаты подольше.

Словом, Моуриньо, даже не тренируя, собирает вокруг себя информационные поводы, информационные сгустки, слухи, сосредоточивает на себе внимание. Потому что Особенный – во всех проявлениях и смыслах. И свое последнее слово он еще не сказал.

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил Бильге Октай
   267 / 822
сегодня в 10:59
да .... только за эти два года моуриньо угробил атмосферу в коллективе и после двух лет уже толку от его работы ноль .... немец же выстроил коллектив и теперь начинает пожинать плоды .... если тренер нужен чтобы выжать все соки и дать результат на год или два , то португал подойдет .... если на перспективу развития команды его надо гнать поганой метлой прям от ворот базы ....
Атмосфера угробилась не за 2 первых сезона, а вот уже летом/в начале этого сезона (это очень хорошо видно по тому как проявляли себя игроки... только в этом сезоне игроки перестали выкладываться и играли как бы через силу)
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   102 / 822
сегодня в 09:38
Летом Жозик вернется к тренерской деятельности, в Реал или в Интер
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   189 / 822
сегодня в 09:30
Бухой на фото!
GKN
GKN
   425 / 822
сегодня в 07:03
Добро пожаловать в ХК "Авангард" помощником Боба. Опыт выхода на лёд уже есть!
Бильге Октай
Бильге Октай ответил zim289
   212 / 822
сегодня в 04:10
Хайнкес взял последнюю ЛЧ в 67, САФ - в 66. Мориньо только 56, минимум 10 лет на высшем уровне он точно ещё проработает. Про "последние годы" Чтобы брать трофеи со всеми клубами, нужно приходить на всё готовое, как Гвардиола, а пытаться вытащить проблемные клубы - более тяжёлая задача. При всей критике Моуриньо добротно отработал в МЮ. Первые 2 сезона он оработал точно лучше Клопа в Ливере, например.
да .... только за эти два года моуриньо угробил атмосферу в коллективе и после двух лет уже толку от его работы ноль .... немец же выстроил коллектив и теперь начинает пожинать плоды .... если тренер нужен чтобы выжать все соки и дать результат на год или два , то португал подойдет .... если на перспективу развития команды его надо гнать поганой метлой прям от ворот базы ....
zim289
zim289 ответил Misha_g
   376 / 822
вчера в 23:38
Скорее эра Мауриньо уже прошла. Раньше был тренером, который добивался результата, но в последние годы у него все не так как надо....
Хайнкес взял последнюю ЛЧ в 67, САФ - в 66.
Мориньо только 56, минимум 10 лет на высшем уровне он точно ещё проработает.

Про "последние годы"
Чтобы брать трофеи со всеми клубами, нужно приходить на всё готовое, как Гвардиола, а пытаться вытащить проблемные клубы - более тяжёлая задача.
При всей критике Моуриньо добротно отработал в МЮ. Первые 2 сезона он оработал точно лучше Клопа в Ливере, например.
DXTK
DXTK
   268 / 822
вчера в 23:35
у меня есть ощущение что Моуриньо будет на скамейке Реала? - Если только переводчиком.
DXTK
DXTK
   268 / 822
вчера в 23:31
Куда податься моуриньо? пойти водителем автобуса.
BDA8181
BDA8181 ответил Misha_g
   812 / 822
вчера в 23:30
Скорее эра Мауриньо уже прошла. Раньше был тренером, который добивался результата, но в последние годы у него все не так как надо....
Сперва он работал на имя, теперь имя работает на него.
Misha_g
Misha_g
   673 / 822
вчера в 23:18
Скорее эра Мауриньо уже прошла. Раньше был тренером, который добивался результата, но в последние годы у него все не так как надо....
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