Оле-Гуннар Сульшер от «А» до «Я»

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Сульшер встретил немало дней рождения, будучи частью МЮ , но этот – возможно, самый главный, ведь Оле теперь самый главный на «Олд Траффорд». «Соккер.ру» поздравляет!

Артем Дзюба. Форвард «Зенита» одобрил назначение Сульшера главным тренером МЮ !

Борьба. Отец Сульшера – чемпион Норвегии по греко-римской борьбе, да и сам Оле в детстве занимался этим видом спорта. Но как рассказывает сам Сульшер, один раз ему так крепко досталось, что он решил сосредоточиться на футболе.

Ван Нистелрой. Сульшер называет голландца лучшим партнером по линии атаки из всех, с кем ему когда-либо доводилось играть.

Где мог оказаться? Сульшер утверждает, что им многие интересовались перед отъездом из Норвегии, но только Фергюсон сделал конкретное предложение и дал контракт в МЮ . Остальные интересующиеся занимали выжидательную позицию. Среди них были Феликс Магат («Гамбург»), Джованни Трапаттони («Кальяри»), «Бавария», ПСВ и даже «Ливерпуль».

Дэвид Бекхэм. Лучшая «семерка» «Манчестер Юнайтед», по мнению Оле Гуннара. Не Кантона, не Роналду, а Бекхэм с формулировкой: «Из-за того, как он обращался с мячом и работал на команду».

Заметки. Однажды Сульшер признался, что с 2000 года начал делать заметки о тренировках Фергюсона, а потом стал писать полноценные конспекты. И это ему очень пригодилось в тренерской карьере.

«Клаусененген». В клубе с таким названием Оле Гуннар начал футбольную карьеру, выступал он в ту пору в третьем и четвертом дивизионах Норвегии и колотил голы в промышленных масштабах. Однажды отличился 14 раз в одном матче. «Голы всегда были моей фишкой», - не скромничает норвежец.

Любимый клуб. Сульшер утверждает, что поддерживает «Манчестер Юнайтед», сколько себя помнит, и на «Олд Траффорд» он попал уже болельщиком «дьяволов».

«Мольде». Если не «Манчестер Юнайтед», то «Мольде». За этот клуб Оле-Гуннар играл перед отъездом на Туманный Альбион, а потом дважды всходил на тренерский мостик этой команды и дважды приводил ее к чемпионскому титулу в Норвегии.

«Ноттингем Форест». Примечательный матч Сульшер провел против «лесников» в сезоне-1998/1999. Он вышел на замену за 18 минут до конца поединка, чтобы забить четыре мяча! Причем его «покер» уместился в четыре минуты.

Осло. Сульшер вырос в Кристиансунне, играл и тренировался в Мольде, в столицу Норвегии его заносило нечасто, но именно в Осло состоялась встреча, которая вдохновила 13-летнего мальчишку. Сульшер приехал посмотреть матч между Норвегией и Аргентиной, и ему после игры удалось увидеть, взять автограф и прикоснуться к Диего Марадоне.

Произношение. Правильный вариант произношения фамилии нынешнего главного тренера МЮ – Сульшер, хотя в бытность игроком его часто называл Солскьяер, однако по правилам норвежского языка правильный вариант – именно Сульшер.

Реализация. Сульшер-форвард считает это своим главным навыком: «Даже в детстве, когда я тренировался один, и в воротах не было вратаря, я всегда наносил удары впритирку со штангой, потому что так никакой голкипер не спасет».

Суперсаб. В Англии за Сульшером закрепилась слава «суперсаба» («суперзапасного»). Выступая за МЮ , норвежец забил 28 голов после выходов на замены.

«Тоттенхэм». В 1998 году Сульшер должен был перейти в «Тоттенхэм». Его агент очень хотел, чтобы эта сделка состоялась, все уже было решено и согласована сумма компенсации в 5.5 млн фунтов, но Фергюсон с глазу на глаз признался Сульшеру: «Не хочу, чтобы ты уходил, но не могу гарантировать тебе много игрового времени, если останешься». Для норвежского форварда этого оказалось достаточно, чтобы провести следующие девять лет в любимом клубе: он уперся и порушил все договоренности, не дав своему агенту подзаработать на трансфере.

Убийца с лицом младенца. Получил это прозвище в Англии, потому что выглядел юно для своих лет. Да у Оле и в 46 лет в чертах лица проглядывается что-то мальчишеское.

«Фен» от Ферги. Однажды форвард Сульшер совершил намеренный фол последней надежды, нейтрализуя выход один на один Роба Ли из «Ньюкасла». Стадион аплодировал нападающему за рывок и такое решение, но Фергюсон устроил Оле-Гуннару промывку мозгов: «Мы в „Манчестер Юнайтед“ никогда не побеждаем так!» Сульшер считает это одним из главных уроков в своей карьере.

Цитата. Сульшер о возвращении в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера: «„Манчестер Юнайтед“ всегда был и будет в моем сердце. Вернуться в „Манчестер Юнайтед“ - потрясающе!»

Чудо. «Манчестер Юнайтед» перевернул финал Лиги чемпионов 1998/1999 с помощью голов в добавленное время двух игроков, вышедших на замену. Шерингем на 90+1 минуте сравнял счет в матче с «Баварией», а Сульшер на 90+3 принес МЮ Кубок чемпионов. Это самый памятный эпизод и самый важный гол в футбольной карьере Оле-Гуннара.

Шесть минут. Столько потребовалось Сульшеру, чтобы забить дебютный гол за МЮ . Конечно, после выхода на замену. Норвежец поразил ворота «Блэкберна».

Экскурсовод. Первый, кто встретил Сульшера в Манчестере, когда он прилетел из Норвегии. По легенде, экскурсовод «Олд Траффорд» провел для Оле-Гуннара экскурсию, думая, будто он чей-то друг или родственник, а когда узнал, что имеет дело с футболистом, который собирается подписать контракт с «Ман Юнайтед», дал Сульшеру свою счастливую ручку. Собственно, ей и было подписано соглашение с «красными дьяволами».

«Ювентус». Команда, которую осенью Оле-Гуннар называл фаворитом Лиги чемпионов из-за наличия у «Старой Синьоры» Криштиану Роналду. Интересно, результат первого матча 1/8 финала между «Атлетико» и «Юве» поменял его мнение?

Яп Стам. Лучший защитник, против которого доводилось играть Сульшеру.