Оле-Гуннар Сульшер от «А» до «Я»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.8 3.5 4.8
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 5 3.35 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.15 3.9
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.45 3.3 3.2
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София 2:1 Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 3:1 Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1.8 3.2 4.7
21:00 76’ Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла 2:0 Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 3.15 1.78 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.7 2.7 3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 4:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 77’ Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг 1:0 Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.7 3.5 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.04 14 31
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
15:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома 4:0 Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб НайранНайран 4:2 Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж 1:0 Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХаерХаер 1:1 Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Оле-Гуннар Сульшер от «А» до «Я»

сегодня, 20:29

Сульшер встретил немало дней рождения, будучи частью МЮ, но этот – возможно, самый главный, ведь Оле теперь самый главный на «Олд Траффорд». «Соккер.ру» поздравляет!

Артем Дзюба. Форвард «Зенита» одобрил назначение Сульшера главным тренером МЮ!

Борьба. Отец Сульшера – чемпион Норвегии по греко-римской борьбе, да и сам Оле в детстве занимался этим видом спорта. Но как рассказывает сам Сульшер, один раз ему так крепко досталось, что он решил сосредоточиться на футболе. 

Ван Нистелрой. Сульшер называет голландца лучшим партнером по линии атаки из всех, с кем ему когда-либо доводилось играть. 

Где мог оказаться? Сульшер утверждает, что им многие интересовались перед отъездом из Норвегии, но только Фергюсон сделал конкретное предложение и дал контракт в МЮ. Остальные интересующиеся занимали выжидательную позицию. Среди них были Феликс Магат («Гамбург»), Джованни Трапаттони («Кальяри»), «Бавария», ПСВ и даже «Ливерпуль». 

Дэвид Бекхэм. Лучшая «семерка» «Манчестер Юнайтед», по мнению Оле Гуннара. Не Кантона, не Роналду, а Бекхэм с формулировкой: «Из-за того, как он обращался с мячом и работал на команду». 

Заметки. Однажды Сульшер признался, что с 2000 года начал делать заметки о тренировках Фергюсона, а потом стал писать полноценные конспекты. И это ему очень пригодилось в тренерской карьере. 

«Клаусененген». В клубе с таким названием Оле Гуннар начал футбольную карьеру, выступал он в ту пору в третьем и четвертом дивизионах Норвегии и колотил голы в промышленных масштабах. Однажды отличился 14 раз в одном матче. «Голы всегда были моей фишкой», - не скромничает норвежец.

Любимый клуб. Сульшер утверждает, что поддерживает «Манчестер Юнайтед», сколько себя помнит, и на «Олд Траффорд» он попал уже болельщиком «дьяволов».

«Мольде». Если не «Манчестер Юнайтед», то «Мольде». За этот клуб Оле-Гуннар играл перед отъездом на Туманный Альбион, а потом дважды всходил на тренерский мостик этой команды и дважды приводил ее к чемпионскому титулу в Норвегии.

«Ноттингем Форест». Примечательный матч Сульшер провел против «лесников» в сезоне-1998/1999. Он вышел на замену за 18 минут до конца поединка, чтобы забить четыре мяча! Причем его «покер» уместился в четыре минуты. 

Осло. Сульшер вырос в Кристиансунне, играл и тренировался в Мольде, в столицу Норвегии его заносило нечасто, но именно в Осло состоялась встреча, которая вдохновила 13-летнего мальчишку. Сульшер приехал посмотреть матч между Норвегией и Аргентиной, и ему после игры удалось увидеть, взять автограф и прикоснуться к Диего Марадоне.

Произношение. Правильный вариант произношения фамилии нынешнего главного тренера МЮ – Сульшер, хотя в бытность игроком его часто называл Солскьяер, однако по правилам норвежского языка правильный вариант – именно Сульшер.

Реализация. Сульшер-форвард считает это своим главным навыком: «Даже в детстве, когда я тренировался один, и в воротах не было вратаря, я всегда наносил удары впритирку со штангой, потому что так никакой голкипер не спасет».

Суперсаб. В Англии за Сульшером закрепилась слава «суперсаба» («суперзапасного»). Выступая за МЮ, норвежец забил 28 голов после выходов на замены.

«Тоттенхэм». В 1998 году Сульшер должен был перейти в «Тоттенхэм». Его агент очень хотел, чтобы эта сделка состоялась, все уже было решено и согласована сумма компенсации в 5.5 млн фунтов, но Фергюсон с глазу на глаз признался Сульшеру: «Не хочу, чтобы ты уходил, но не могу гарантировать тебе много игрового времени, если останешься». Для норвежского форварда этого оказалось достаточно, чтобы провести следующие девять лет в любимом клубе: он уперся и порушил все договоренности, не дав своему агенту подзаработать на трансфере.

Убийца с лицом младенца. Получил это прозвище в Англии, потому что выглядел юно для своих лет. Да у Оле и в 46 лет в чертах лица проглядывается что-то мальчишеское.

«Фен» от Ферги. Однажды форвард Сульшер совершил намеренный фол последней надежды, нейтрализуя выход один на один Роба Ли из «Ньюкасла». Стадион аплодировал нападающему за рывок и такое решение, но Фергюсон устроил Оле-Гуннару промывку мозгов: «Мы в „Манчестер Юнайтед“ никогда не побеждаем так!» Сульшер считает это одним из главных уроков в своей карьере.

Цитата. Сульшер о возвращении в «Манчестер Юнайтед» в качестве тренера: «„Манчестер Юнайтед всегда был и будет в моем сердце. Вернуться в „Манчестер Юнайтед“ - потрясающе!»

Чудо. «Манчестер Юнайтед» перевернул финал Лиги чемпионов 1998/1999 с помощью голов в добавленное время двух игроков, вышедших на замену. Шерингем на 90+1 минуте сравнял счет в матче с «Баварией», а Сульшер на 90+3 принес МЮ Кубок чемпионов. Это самый памятный эпизод и самый важный гол в футбольной карьере Оле-Гуннара.

Шесть минут. Столько потребовалось Сульшеру, чтобы забить дебютный гол за МЮ. Конечно, после выхода на замену. Норвежец поразил ворота «Блэкберна».

Экскурсовод. Первый, кто встретил Сульшера в Манчестере, когда он прилетел из Норвегии. По легенде, экскурсовод «Олд Траффорд» провел для Оле-Гуннара экскурсию, думая, будто он чей-то друг или родственник, а когда узнал, что имеет дело с футболистом, который собирается подписать контракт с «Ман Юнайтед», дал Сульшеру свою счастливую ручку. Собственно, ей и было подписано соглашение с «красными дьяволами».

«Ювентус». Команда, которую осенью Оле-Гуннар называл фаворитом Лиги чемпионов из-за наличия у «Старой Синьоры» Криштиану Роналду. Интересно, результат первого матча 1/8 финала между «Атлетико» и «Юве» поменял его мнение?

Яп Стам. Лучший защитник, против которого доводилось играть Сульшеру.

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Apsny
Apsny
   60 / 909
сегодня в 21:03
Король выходов на замену и голов в концовках.

Солскьяер)).
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