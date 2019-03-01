«Барселона» и МЮ потеряли интерес к Милинковичу-Савичу

01 марта 2019, 20:25

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» более не заинтересованы в услугах полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича. Оба клуба потеряли интерес к 24-летнему хавбеку.

Напомним, что в услугах Милинковича-Савича также заинтересован миланский «Интер».