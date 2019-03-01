Лондонский «Арсенал» подготовил € 5 млн на покупку 17-летнего бразильца

01 марта 2019, 07:33

Лондонский «Арсенал» нацелился на молодого нападающего из Бразилии Габриэла Мартинелли. 17-летний форвард выступает за клуб из бразильской Серии D «Итуано». В текущем розыгрыше Лиги Паулиста (чемпионат штата Сан-Паулу) на счету Мартинелли 3 гола в 9 матчах.

Стоит отметить, что футболист, являющийся воспитанником «Коринтианс», близок к получению итальянского паспорта. Помимо бывшего клуба игрока, в Бразилии на Мартинелли также претендуют «Крузейро», «Фламенго», «Палмейрас» и «Сантос». В Англии интерес к нему проявляют «Уотфорд», «Лидс» и «Мидлсбро».

По данным источника, «Арсенал» уже подготовил € 5 млн на трансфер Мартинелли, однако «Итуано» может запросить за игрока до € 10 млн.

Ранее сообщалось об интересе «канониров» к полузащитнику «Наполи» Петру Зелински.