В «Тоттенхэме» опасаются, что Почеттино летом уйдёт в «Реал»

01 марта 2019, 04:20

Руководство «Тоттенхэма» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино этим летом покинет клуб, чтобы возглавить «Реал», утверждает источник.

Аргентинский специалист, по слухам, очень недоволен отсутствием новичков за последние два трансферных окна, а также сильно расстроен тем, что клуб прекратил борьбу за чемпионство в текущем сезоне.

В свою очередь, «Реал» переживает непростой период и летом, вероятно, сменит Сантьяго Солари на посту главного тренера. Почеттино и ранее назывался одним из кандидатов на эту должность. Как отмечает источник, «Королевский клуб» даже готов выплатить лондонцам до £ 40 млн в виде компенсации, чтобы заполучить 46-летнего аргентинца.