«Севилья» вернет Андре Силву в «Милан»

01 марта 2019, 14:24

«Севилья» не станет пользоваться опцией выкупа нападающего «Милана» Андре Силвы за 35 млн евро, сообщает Tuttosport.

Португалец выступает в испанском клубе на правах аренды с минувшего лета и сразу заявил о себе, забив семь голов в первых семи матчах Ла Лиги. Впрочем, после этого результативность форварда пошла на спад.

Если информация прессы подтвердится, Силва вернется в ряды «россонери».