«Севилья» вернет Андре Силву в «Милан»

«Севилья» не станет пользоваться опцией выкупа нападающего «Милана» Андре Силвы за 35 млн евро, сообщает Tuttosport.
Португалец выступает в испанском клубе на правах аренды с минувшего лета и сразу заявил о себе, забив семь голов в первых семи матчах Ла Лиги. Впрочем, после этого результативность форварда пошла на спад.
Если информация прессы подтвердится, Силва вернется в ряды «россонери».
В Милане он не заиграл и не заиграет!
Хотя игрок хороший!
Жаль!
У нас есть Кутроне еще(((
В Милане он не заиграл и не заиграет!
Хотя игрок хороший!
Жаль!
У нас есть Кутроне еще(((