«Боруссия» Д и «Милан» нацелились на защитника «Барселоны»

01 марта 2019, 06:44

Защитник «Барселоны» Марк Кукурелья, выступающий на правах аренды за «Эйбар», оказался в списке трансферных интересов «Милана» и дортмундской «Боруссии», информирует источник.

20-летний футболист выступает за «Эйбар» с лета прошлого года. У «оружейников» есть возможность выкупить контракт игрока за 2 млн евро. Как отмечает источник, вполне вероятно, что эта сделка состоится, и впоследствии «Эйбар» попробует продать Кукурелью, выступающего на позиции левого защитника, чтобы получить прибыль.

Ранее также сообщалось об интересе дортмундской «Боруссии» к нападающему «Уотфорда» Жерару Деулофеу.