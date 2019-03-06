Барриос: «Мы должны завтра показать достойный результат»

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос готовится к матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Знаю, что «Вильярреал» – хорошая команда. Как и всякая испанская команда, она любит и умеет играть в футбол. Там выступает мой партнёр по сборной Колумбии. «Вильярреал» силён во многом, например, очень хорошо играют в воздухе. Мы должны лишить соперника пространства и завладеть инициативой, показать всё, на что способны.

Где лучше начинать дома или на выезде? Для меня важнее играть дома. Если мы создадим комфортное преимущество, то сможем играть по счёту в гостях. Мы должны завтра показать достойный результат. Надо все 90 минут сохранять концентрацию. Играть с умом, терпеть и биться за пространство на поле.