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Барриос: «Мы должны завтра показать достойный результат»

вчера, 17:15
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал20:55 Не начался

Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос готовится к матчу 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом».

Знаю, что «Вильярреал» – хорошая команда. Как и всякая испанская команда, она любит и умеет играть в футбол. Там выступает мой партнёр по сборной Колумбии. «Вильярреал» силён во многом, например, очень хорошо играют в воздухе. Мы должны лишить соперника пространства и завладеть инициативой, показать всё, на что способны. 

Где лучше начинать дома или на выезде? Для меня важнее играть дома. Если мы создадим комфортное преимущество, то сможем играть по счёту в гостях. Мы должны завтра показать достойный результат. Надо все 90 минут сохранять концентрацию. Играть с умом, терпеть и биться за пространство на поле. 

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   161 / 981
вчера в 20:30
Удачной игры!
time out
time out
   26 / 981
вчера в 19:40
Говорливым зулусенок оказался. Губы шлепают не переставая. Будет рупором бомжевика.
Gunslinger
Gunslinger
   214 / 981
вчера в 19:40
Самое лучшее - решить всё в первом матче, чтобы часть команды спокойно готовилась к Спартаку!
КЭТиК
КЭТиК
   185 / 981
вчера в 18:26
3-0 и лучше - это достойно.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   571 / 981
вчера в 17:33
Победы Зениту
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