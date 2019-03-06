Семак: «Всё решится во втором матче с „Вильярреалом“»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Шансы есть, их сложно измерять. Конечно, «Вильярреал» - очень хорошая команда. Прекрасная группа атаки: молодые игроки смотрятся здорово, более опытные именитые игроки имеют всё, чтобы выступать на высоком уровне. Постараемся сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше. Мы должны работать, а дальше предсказывать сложно — результат может быть любым. Как бы ни сложилась первая игра, всё решится во второй.