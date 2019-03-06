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Семак: «Всё решится во втором матче с „Вильярреалом“»

вчера, 17:09
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал20:55 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассуждает о предстоящем матче против «Вильярреала» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

Шансы есть, их сложно измерять. Конечно, «Вильярреал» -  очень хорошая команда. Прекрасная группа атаки: молодые игроки смотрятся здорово, более опытные именитые игроки имеют всё, чтобы выступать на высоком уровне. Постараемся сделать всё возможное, чтобы сыграть как можно лучше. Мы должны работать, а дальше предсказывать сложно — результат может быть любым. Как бы ни сложилась первая игра, всё решится во второй.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   5 / 981
сегодня в 09:10
То есть Семак считает уверенно, что это испанское "Динамо" (Минск)! Откуда такая уверенность, что на первый матч можно положить...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Риелтор с берегов Невы
   2 / 981
вчера в 22:30
вангую - Зе Луиш ,он поможет,два или три раза
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответил 25процентный клоун
   316 / 981
вчера в 22:29
стеночки и забегания не про Зенит ,заносы это их все
Вам в европе ни стенки, ни забегания, ни заносы не помогают. Вылетаете отовсюду с треском и позором. Завтра посмотрим что вам поможет.
mihaluch
mihaluch
   148 / 981
вчера в 20:13
Вилья стоит на вылете 10-го играть на выезде с "Леванте".Есть ли смысл корячиться с "Зенитом".
Литейный 4
Литейный 4 ответил Gunslinger
   1 / 981
вчера в 19:54
Как ни крути, а в гостях карта ляжет на ничью!!! :)))
На результативную ничью в гостях. Ну там 2-2 или 3-3. Гыгыгы
Gunslinger
Gunslinger ответил susanin ultrazenith
   214 / 981
вчера в 19:38
2-0 маловатисто будет )))
3-0 оно конечно получше будет, но главное не пропустить!!!
Gunslinger
Gunslinger ответил Литейный 4
   214 / 981
вчера в 19:37
Дома надо накидать гишпанцам как можно больше и не пропустить. А там как карта ляжет. Гыгыгы
Как ни крути, а в гостях карта ляжет на ничью!!! :)))
112910415
112910415
   76 / 981
вчера в 19:29
иногда, конечно, и в первой решается
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 981
вчера в 19:26
стеночки и забегания не про Зенит ,заносы это их все
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   479 / 981
вчера в 19:01
Желаю Зениту победы
За адекватность
За адекватность ответил susanin ultrazenith
   64 / 981
вчера в 18:23
А за это Лунтик ответить должен!
Вот тут не соглашусь. За это вся команда отвечать должна. Вратарь может ответить за допущенный ляп.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил За адекватность
   75 / 981
вчера в 18:16
На вкус и цвет. Главное не пропустить.
А за это Лунтик ответить должен!
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   49 / 981
вчера в 18:16
Общие слова, классика всех пресс-конференций.
За адекватность
За адекватность ответил susanin ultrazenith
   64 / 981
вчера в 18:15
2-0 маловатисто будет )))
На вкус и цвет. Главное не пропустить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил За адекватность
   75 / 981
вчера в 18:11
Полагаю многое будет зависеть от настроя испанцев, у них в чемпионате задачи поважней. Но "Зениту" желательно сделать задел дома, хотя бы 2-0. Удачи обоим нашим клубам.
2-0 маловатисто будет )))
viv
viv
   66 / 981
вчера в 18:11
Главное, что бы оставался шанс все решить во втором матче....
За адекватность
За адекватность
   64 / 981
вчера в 17:59
Полагаю многое будет зависеть от настроя испанцев, у них в чемпионате задачи поважней. Но "Зениту" желательно сделать задел дома, хотя бы 2-0. Удачи обоим нашим клубам.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 981
вчера в 17:53
Давайте завтра разгром такой, чтобы испанцам в ответке дома ловить было нечего!
К примеру, 7:0 нас устроит!
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 17:40
Всё надо решать завтра.
time out
time out
   26 / 981
вчера в 17:38
Расплывчатые рассуждения физрука, а не тренера. Самое верное, что результат может быть любым, что счет может быть любым и, самое верное, что одна команда пройдет дальше.
БеZуМныЙ
БеZуМныЙ
   571 / 981
вчера в 17:30
Нужен хороший задел в домашнем матче.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 981
вчера в 17:24
Дома надо накидать гишпанцам как можно больше и не пропустить. А там как карта ляжет. Гыгыгы
МКС
МКС
   41 / 981
вчера в 17:16
Семак походу попутал

Это они первую играли с Белорусами и Турками в гостях

А потом все решали дома, весьма "привычным" для себя способом

Тут первая игра дома

Если сыграют как предыдущие гостевые

Во второй им делать нечего будет
ДСА
ДСА
   136 / 981
вчера в 17:14
Надо бы в первой игре всё решить...
Abverin
Abverin
   68 / 981
вчера в 17:11
Нужно в первом всё решать.
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