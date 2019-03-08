Эмери: «До удаления Сократиса „Арсенал“ контролировал игру»

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал выездное поражение от «Ренна» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На 41-й минуте встречи с поля был удалён защитник «канониров» Сократис Папастатопулос.

До удаления «Арсенал» контролировал игру даже больше, чем хотел. Думаю, первые 40 минут мы её контролировали, забили гол и не давали сопернику создавать опасные моменты. Но после удаления это изменилось.

Однако это результат первого матча и первых 90 минут. 3:1 – тяжёлый счёт для нас, но следующий матч мы начнём в равных составах и с тем же уважением к сопернику.

Но нам нужно внести изменения в нашу игру, и я уверен в игроках «Арсенала» и в том, что болельщики помогут нам создать прекрасную атмосферу на стадионе, чтобы придать команде сил для камбэка.