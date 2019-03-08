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Эмери: «До удаления Сократиса „Арсенал“ контролировал игру»

вчера, 03:08
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн3 : 1Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал выездное поражение от «Ренна» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. На 41-й минуте встречи с поля был удалён защитник «канониров» Сократис Папастатопулос.

До удаления «Арсенал» контролировал игру даже больше, чем хотел. Думаю, первые 40 минут мы её контролировали, забили гол и не давали сопернику создавать опасные моменты. Но после удаления это изменилось.

Однако это результат первого матча и первых 90 минут. 3:1 – тяжёлый счёт для нас, но следующий матч мы начнём в равных составах и с тем же уважением к сопернику.

Но нам нужно внести изменения в нашу игру, и я уверен в игроках «Арсенала» и в том, что болельщики помогут нам создать прекрасную атмосферу на стадионе, чтобы придать команде сил для камбэка.

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Все комментарии
ZaZizu
ZaZizu
   873 / 1052
вчера в 12:21
Очедеой шедевральный матч рт стоячего джаки...Унаи,а что изменилось после удаления? может ты просто ступил со схемой и заменами: у тебя остались на поле 3 цпз,и рай с ними,зачем Генриха было вниз сажать? когды ты уже откроешь глаза на игру джаки и гендузи? ну сколько можно стоять,избегать честной борьбы,неверно выбирать позицию и тупо фолить? а в случае со вторым-возить,замедлять и постоянно обрезать! это ж уровень какого нибудь кьево,но никак не клуба,ставящего самые высокие цели!
LMI
LMI
   931 / 1052
вчера в 08:35
Эмери - нихрена мы не контролировали, кроме начальных 5 минут. Абсолютные инфантилы были на поле, стопроцентные инвалиды-имбицилы. Удивительная штука - две разные команды в игре с ТТХ и вот с Ренном. Две противоположности. Из чего давно сделал вывод - класс и самоотдача этих игроков весьма спорна, да и есть ли этот класс вообще - большой вопрос. Арсенал продолжает умирать в кризисе. Тут пол команды, а то и 3/4 нужно распродать/отдать и набирать абсолютный новый состав и начинать все с самого начала.
Ренну поздравления с выходом в 1/4. Даже не хочется камбека Арсенала - нам уже и в ЛЕ делать нечего. Следующий соперник нас просто уничтожит на манер Баварии и на позорище всей Европы в очередной раз
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