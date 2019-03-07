Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал возвращение в национальную команду Лионеля Месси, который не вызывался под знамена «альбиселесте» в течение 250 дней.
Аргентина в марте проведет товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко.
Лео вернулся, но нам еще нужно решить, сыграет ли он один матч или два, поскольку Месси испытывает большие нагрузки, а у его «Барселоны» впереди важные матчи.
Решение не вызывать Месси после чемпионата мира было моим, но теперь он с нами и мы рады его приветствовать.
А теперь мол тренер Скалони это решил. Кому верить?!
Или это как с новым контрактом Месси, который он в привычной для себя манере выбивает каждый год у родного клуба, но в этот раз Бартомеу решил взять всю вину на себя, мол это он сам инициатор.
А теперь мол тренер Скалони это решил. Кому верить?!
Или это как с новым контрактом Месси, который он в привычной для себя манере выбивает каждый год у родного клуба, но в этот раз Бартомеу решил взять всю вину на себя, мол это он сам инициатор.