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Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»

вчера, 23:17

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал возвращение в национальную команду Лионеля Месси, который не вызывался под знамена «альбиселесте» в течение 250 дней.

Аргентина в марте проведет товарищеские матчи с Венесуэлой и Марокко.

Лео вернулся, но нам еще нужно решить, сыграет ли он один матч или два, поскольку Месси испытывает большие нагрузки, а у его «Барселоны» впереди важные матчи.

Решение не вызывать Месси после чемпионата мира было моим, но теперь он с нами и мы рады его приветствовать.

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Все комментарии
Artuom
Artuom
   206 / 1029
сегодня в 00:42
Зачем вообще на товарняки Лео в составе??
Byvaliy
Byvaliy
   162 / 1029
сегодня в 00:31
Твоим ли?
NGY
NGY
   41 / 1029
сегодня в 00:08
Сперва писали, что Месси сам принял решение не играть за национальную команду до конца текущего года.
А теперь мол тренер Скалони это решил. Кому верить?!

Или это как с новым контрактом Месси, который он в привычной для себя манере выбивает каждый год у родного клуба, но в этот раз Бартомеу решил взять всю вину на себя, мол это он сам инициатор.
NGY
NGY
   41 / 1029
сегодня в 00:01
Интересно какие нагрузки может испытывать игрок, который весь матч пешком ходит, пока остальные партнеры пашут!
vinyardrip
vinyardrip
   476 / 1029
вчера в 23:40
И подпись. Ленивый гном))
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