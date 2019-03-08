Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»

Наставник «Валенсии» Марселино прокомментировал домашнюю победу над «Краснодаром» (2:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Естественно, когда к 25-й минуте ведёшь 2:0, ты думаешь, что счёт будет крупным — но для этого мы должны были приложить больше усилий. До тридцать пятой минуты мы были очень хороши — возможно, это была одна из наших лучших игр в сезоне. А вот второй тайм оставил горький привкус.

Футбол предполагает, а поле располагает. Во втором тайме мы не настояли на своих сильных качествах и почти не создавали голевых моментов. Видимо, случилась потеря концентрации, мощи, но и соперник заиграл сильнее.

Не впала ли команда в эйфорию? Впадать в эйфорию после двух побед — не совсем умно. У нас же не пятнадцать побед подряд. Второй тайм был какой-то холодный во всех отношениях — соперник этим воспользовался. Болельщики недовольны тем, что происходило после перерыва.