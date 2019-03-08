Сульшер: «Надеемся, что Рэшфорд станет легендой „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд надолго останется в клубе.

Это было бы фантастикой! У нас было много легенд, которые провели здесь долгое время и стали игроками одного клуба. Надеемся, что одной из таких легенд станет и Рэшфорд.

Всё зависит и от него, и от нас, но если он продолжит показывать результативную игру, то точно останется, и тогда уже решение принимать ему.

Маркусу только 21 год. Если откровенно, от него пока не приходится ждать стабильности, но он всегда отлично играет.