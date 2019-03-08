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Сульшер: «Надеемся, что Рэшфорд станет легендой „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 13:54

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер надеется, что нападающий Маркус Рэшфорд надолго останется в клубе.

Это было бы фантастикой! У нас было много легенд, которые провели здесь долгое время и стали игроками одного клуба. Надеемся, что одной из таких легенд станет и Рэшфорд.

Всё зависит и от него, и от нас, но если он продолжит показывать результативную игру, то точно останется, и тогда уже решение принимать ему.

Маркусу только 21 год. Если откровенно, от него пока не приходится ждать стабильности, но он всегда отлично играет.

Напомним, Рэшфорд успешно исполнил пенальти в концовке ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, что позволило манкунианцам выйти в четвертьфинал.

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Все комментарии
anyway
anyway ответил dzvinka
   46 / 1052
вчера в 20:10
ну если розовые больше не будут приглашать тренерами отбитых 56ов вроде моура, то станет.
    Evilhuman
    Evilhuman
       17 / 1052
    вчера в 18:59
    да молодец пацан уже, успехов ему с МЮ и дальше
    firewing
    firewing
       1014 / 1052
    вчера в 17:10
    Решфорд молодец - трудяга, не понтуется, гибкий, быстрый и пластичный, психологически выдержаный и спокойный не по годам, есть все шансы вырасти в футболиста мирового уровня.
    Novograd
    Novograd
       994 / 1052
    вчера в 16:22
    Ти легенда чувак дважди
    dzvinka
    dzvinka
       62 / 1052
    вчера в 15:08
    ну если розовые больше не будут приглашать тренерами отбитых 56ов вроде моура, то станет.
    AfrikSimon
    AfrikSimon
       281 / 1052
    вчера в 14:43
    Удачи Рэшфорду и МЮ.
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 14:40
    Уровень Решфорда пока ниже Мбаппе, но его уже сейчас можно считать легендой.
    Colchoneros
    Colchoneros ответил КЭТиК
       22 / 1052
    вчера в 14:40
    Надеемся, что Сульшер станет легендой Манчестер Юнайтед.
    С 8 марта вас!
    🌷💐🌸🌻💮
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил КЭТиК
       3 / 1052
    вчера в 14:35
    к счастью он уже легенда МЮ
    КЭТиК
    КЭТиК
       247 / 1052
    вчера в 14:28
    Надеемся, что Сульшер станет легендой Манчестер Юнайтед.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       11 / 1052
    вчера в 14:17
    МАркус действительно нужен МЮ!!!
    Ron09
    Ron09
       341 / 1052
    вчера в 14:04
    Решфорд, Мбаппе и Винисиус вот это была бы эталоном атаки
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