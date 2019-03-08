Ван Дейк: «Я всегда строг с Робертсоном и Александер-Арнольдом»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился мнением о своих одноклубниках Эндрю Робертсоне и Тренте Александер-Арнольде.

Они проводят выдающиеся сезоны. Я всегда с ними строг, потому что хочу, чтобы у них всё было отлично. Мне очень нравится их футбол.

Они фантастические футболисты, которые уверены в себе. А иначе и быть не может, учитывая столь высокий уровень игры. Однажды посоветовал Робертсону забить несколько голов, чтобы он стал еще лучше. Но это всего лишь мое желание подтолкнуть его, чтобы он продолжил развиваться.

Вот что мне нравится, подталкивать их. С Трентом та же история.