Газзаев: «„Динамо“ – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об амбициозных целях нового руководства «Динамо».

Говорят, что после смены руководства перед «Динамо» в будущем сезоне, наконец, поставят амбициозную цель – бороться за еврокубки.

Это радостно и символично – новое руководство, новый стадион, новые цели. «Динамо» – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать. Сейчас появилась великолепная современная инфраструктура – ей нужно качественно соответствовать. Да и в принципе, «Динамо» не к лицу биться за выживание и кидать шапки вверх, радуясь сохранению места в Премьер-Лиге. Необходимо показывать высокие результаты и стремиться снова стать флагманом отечественного футбола, как это было в советское время.