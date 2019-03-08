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Газзаев: «„Динамо“ – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать»

вчера, 08:37

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев поделился мыслями об амбициозных целях нового руководства «Динамо».

Говорят, что после смены руководства перед «Динамо» в будущем сезоне, наконец, поставят амбициозную цель – бороться за еврокубки.

Это радостно и символично – новое руководство, новый стадион, новые цели. «Динамо» – клуб с богатейшими традициями, и их надо возвращать. Сейчас появилась великолепная современная инфраструктура – ей нужно качественно соответствовать. Да и в принципе, «Динамо» не к лицу биться за выживание и кидать шапки вверх, радуясь сохранению места в Премьер-Лиге. Необходимо показывать высокие результаты и стремиться снова стать флагманом отечественного футбола, как это было в советское время. 

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   65 / 1052
вчера в 18:09
Спартак тоже клуб с богатейшими традициями и совершенно без трофеев.
AfrikSimon
AfrikSimon ответил Юрниекс
   281 / 1052
вчера в 16:47
Динамо- наша история..Великий Яшин...Пора дружественному клубу занимать, достойное место в нашем футболе.Удачи!
Кроме Яшина трудно кого-то еще припомнить.
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 15:33
Георгиевич дело говорит.
Юрниекс
Юрниекс
   119 / 1052
вчера в 15:00
Динамо- наша история..Великий Яшин...Пора дружественному клубу занимать, достойное место в нашем футболе.Удачи!
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   30 / 1052
вчера в 14:30
"Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев" - а почему не цска?! Он сам попросил, потому что не хочет вспоминать черную страницу в своей биографии?!
Трубадур
Трубадур
   264 / 1052
вчера в 11:35
Динамо великим трудно назвать, но свиней раздавить еще способно.
parallels
parallels ответил Михаил Алексеев
   4 / 1052
вчера в 11:07
урал-спартак 1:0
я, как бы, в курсе. а к чему это?
ermak6848
ermak6848
   188 / 1052
вчера в 09:49
А как депутат ГД , вы что сделали для возрождения динамовских традиций?
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев ответил parallels
вчера в 09:35
урал-спартак 1:0
EAGuar As
EAGuar As
   113 / 1052
вчера в 09:27
Увидим .
Sunny.
Sunny.
   87 / 1052
вчера в 09:15
верните Газзая
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   421 / 1052
вчера в 09:13
Согласен с мнением Газаевва
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   159 / 1052
вчера в 09:10
Великое Динамо надо возрождать, а питерский проект без истории надо утопить
311
311
   54 / 1052
вчера в 08:49
Клуб с богатейшими традициями поле не смог подготовить на открытие стадиона)
Остапчук 67
Остапчук 67
   545 / 1052
вчера в 08:46
У "Алании" тоже много традиций... было.
parallels
parallels
   4 / 1052
вчера в 08:46
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