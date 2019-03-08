Фабиан Руис: «Анчелотти придал мне уверенности, для меня это важно»

Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис после победы над «Зальцбургом» в Лиге Европы (3:0) сообщил, что многим обязан Карло Анчелотти.

Я пришел в клуб в травмой мышцы бедра. Анчелотти придал мне уверенности, и это для меня важно. Сейчас я чувствую себя хорошо, буду продолжать в том же духе и много работать.

Мне нравится играть ближе к атаке. Я могу терять мяч, но я предпочитаю рисковать. Матч в Зальцбурге будет очень сложным. Это очень крепкая команда, которая демонстрирует хороший футбол. Нам нужно быть осторожными.