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Фабиан Руис: «Анчелотти придал мне уверенности, для меня это важно»

вчера, 12:24
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Полузащитник «Наполи» Фабиан Руис после победы над «Зальцбургом» в Лиге Европы (3:0) сообщил, что многим обязан Карло Анчелотти.

Я пришел в клуб в травмой мышцы бедра. Анчелотти придал мне уверенности, и это для меня важно. Сейчас я чувствую себя хорошо, буду продолжать в том же духе и много работать.

Мне нравится играть ближе к атаке. Я могу терять мяч, но я предпочитаю рисковать. Матч в Зальцбурге будет очень сложным. Это очень крепкая команда, которая демонстрирует хороший футбол. Нам нужно быть осторожными.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   16 / 1052
вчера в 14:49
Фантазирует.
handreb
handreb
   315 / 1052
вчера в 14:47
Это же хорошо.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   8 / 1052
вчера в 12:41
Удачи Руису!
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