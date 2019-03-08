Давид Луис: «На Украине растет удивительное поколение»

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Нам повезло. Я счастлив, потому что у нас есть два способа квалифицироваться в Лигу чемпионов. Попробуем использовать оба.

Мы провели прекрасную игру, могли забивать и больше, особенно в первом тайме, когда мы действовали очень интенсивно. Конечно, результат хороший, но это футбол, ничего еще не решено. Нужно отправиться в Киев, а там всегда тяжело.

На мой взгляд, в «Динамо» играют талантливейшие игроки, особенно молодые. На Украине растет удивительное поколение.