Давид Луис: «На Украине растет удивительное поколение»

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Нам повезло. Я счастлив, потому что у нас есть два способа квалифицироваться в Лигу чемпионов. Попробуем использовать оба.
Мы провели прекрасную игру, могли забивать и больше, особенно в первом тайме, когда мы действовали очень интенсивно. Конечно, результат хороший, но это футбол, ничего еще не решено. Нужно отправиться в Киев, а там всегда тяжело.
На мой взгляд, в «Динамо» играют талантливейшие игроки, особенно молодые. На Украине растет удивительное поколение.
1719 год взял, отняв 300 от 2019. Ты говоришь, красно-чёрное боевое знамя было у вас лет 300 тому назад. Что это было за государство, не подскажешь?
1719 год взял, отняв 300 от 2019. Ты говоришь, красно-чёрное боевое знамя было у вас лет 300 тому назад. Что это было за государство, не подскажешь?
А что было в Питере в 988 году? болото? а в москве? тоже болото?))))
А что было в Питере в 988 году? болото? а в москве? тоже болото?))))
Поэтому меня это не удивляет.
Удивляет беспомощная реакция на то, что в Украине продолжается линия Блохин - Протасов - Заваров - Михайличенко - Шевченко - Тимощук - Коноплянка - Ярмоленко - Зинченко, а за поребриком однажды Шава сделал покер Ливеру.
Поэтому меня это не удивляет.
Удивляет беспомощная реакция на то, что в Украине продолжается линия Блохин - Протасов - Заваров - Михайличенко - Шевченко - Тимощук - Коноплянка - Ярмоленко - Зинченко, а за поребриком однажды Шава сделал покер Ливеру.
да ты правильно заметил росия без второй буквы со второй буквы начнем слово ссыкуны а потом добавим -сопливые и сидячие за мониторами герои не шевельнувшие пальцем для своей страны
да ты правильно заметил росия без второй буквы со второй буквы начнем слово ссыкуны а потом добавим -сопливые и сидячие за мониторами герои не шевельнувшие пальцем для своей страны
(историческая справка, красно-черный флаг - историческое военное знамя украинцев уже лет 300).
(историческая справка, красно-черный флаг - историческое военное знамя украинцев уже лет 300).