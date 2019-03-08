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Давид Луис: «На Украине растет удивительное поколение»

вчера, 09:45
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу над киевским «Динамо» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Нам повезло. Я счастлив, потому что у нас есть два способа квалифицироваться в Лигу чемпионов. Попробуем использовать оба. 

Мы провели прекрасную игру, могли забивать и больше, особенно в первом тайме, когда мы действовали очень интенсивно. Конечно, результат хороший, но это футбол, ничего еще не решено. Нужно отправиться в Киев, а там всегда тяжело.

На мой взгляд, в «Динамо» играют талантливейшие игроки, особенно молодые. На Украине растет удивительное поколение. 

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Палыч82
Палыч82 ответил St David
   306 / 1052
вчера в 23:25
Нелюбовь россиян к украинцам легко объяснима - всегда ненавидишь того, кому сделал подлость. Ведь зачатки совести есть даже у самых дремучих ватников, которым нужно иметь хоть какое-то основание, чтобы оправдать оккупацию Крыма, разорение Донбасса и убийство десятков тысяч человек, разграбление сотен украинских заводов и предприятий. Поэтому меня это не удивляет. Удивляет беспомощная реакция на то, что в Украине продолжается линия Блохин - Протасов - Заваров - Михайличенко - Шевченко - Тимощук - Коноплянка - Ярмоленко - Зинченко, а за поребриком однажды Шава сделал покер Ливеру.
Не ерундите,) Как нейтральная чувашская сторона для объективности заступлюсь за русский футбол. Яшин, Воронин, Иванов, Нетто, Бобров, Стрельцов, Черенков, Дасаев; далее ярких 90-ков пропустили, Мостовой, Канчельскис, Шалимов, Карпин, Харин, Овчинников и т.д. Да, до Шевченко большинству из вышеперечисленных далеко по регалиям и мастерству, но и не хуже прочих вами указанных украинских футболистов. Кстати, Беланова с Ребровым вы забыли
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки ответил dzvinka
   30 / 1052
вчера в 17:54
дак у нас сами расходятся по кабакам через час-полтора, никого не трогая. И малому бизнесу выгода, и менты никого не избивают. Мне кажется нормальный вариант.
Я вот во многом согласен насчет Донбасса, политики российского правительства и прочего, но мне всегда было интересно, почему украинцы говорят "вернуть Крым"? Я с трудом представляю себе это возможным, ведь, несмотря на незаконность референдума и т.д, положа руку на сердце, местные реально хотели в состав России (погоня за мифическим улучшением жизни, "ура-патриотизм", ибо "мыжрусские" и т.п), да и после всяких отключений электричества и блокад... Я могу представить не передачу назад Украине, а признание независимости и дальнейший повторный референдум о дальнейшей судьбе под наблюдением всех возможных организаций, но, кажется, там все равно будет то же самое, что и на голосовании-2014. Эта проблема теперь для Украины тяжело решаема, как по мне!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил dzvinka
   7 / 1052
вчера в 17:52
Это было крещение Украины?
1719 год взял, отняв 300 от 2019. Ты говоришь, красно-чёрное боевое знамя было у вас лет 300 тому назад. Что это было за государство, не подскажешь?
dzvinka
dzvinka ответил 311
   62 / 1052
вчера в 17:39
Я о том, что кое кому придет п.... У нас в России "Русские марши" пакуют в автозаки, у вас это чуть ли не герои и совесть нации. Пора эволюционировать!)
дак у нас сами расходятся по кабакам через час-полтора, никого не трогая. И малому бизнесу выгода, и менты никого не избивают. Мне кажется нормальный вариант.
dzvinka
dzvinka ответил Scuderia Ferrari
   62 / 1052
вчера в 17:36
А в 1719 какой флаг у Украины был?
я вижу ты любитель исторических дат.
А что было в Питере в 988 году? болото? а в москве? тоже болото?))))
cielo notturno
cielo notturno ответил St David
   172 / 1052
вчера в 16:59
    St David
    St David
    вчера в 16:32
    Нелюбовь россиян к украинцам легко объяснима - всегда ненавидишь того, кому сделал подлость. Ведь зачатки совести есть даже у самых дремучих ватников, которым нужно иметь хоть какое-то основание, чтобы оправдать оккупацию Крыма, разорение Донбасса и убийство десятков тысяч человек, разграбление сотен украинских заводов и предприятий.

    Поэтому меня это не удивляет.

    Удивляет беспомощная реакция на то, что в Украине продолжается линия Блохин - Протасов - Заваров - Михайличенко - Шевченко - Тимощук - Коноплянка - Ярмоленко - Зинченко, а за поребриком однажды Шава сделал покер Ливеру.
    дяденька Онуфрий
    дяденька Онуфрий ответил Звезда по имени Солнце
    вчера в 15:39
    Там самой украине полный приходит. А нациков под какой бы флаг они не вставали бы, без сала на кол посадим.
    на данный момент я вижу только крики с росии- что какие то нацики\ где-то там \ что-то говорят
    да ты правильно заметил росия без второй буквы со второй буквы начнем слово ссыкуны а потом добавим -сопливые и сидячие за мониторами герои не шевельнувшие пальцем для своей страны
    cska plus
    cska plus
       16 / 1052
    вчера в 15:29
    Расслабляет Луис хохлов.
    Eddja
    Eddja
       245 / 1052
    вчера в 13:42
    Он пошутил?
    Tommy Lee
    Tommy Lee ответил Jum13
       207 / 1052
    вчера в 13:06
    Давид Луис брит? Вот это поворот! )))
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил dzvinka
         7 / 1052
      вчера в 13:01
      А в 1719 какой флаг у Украины был?
      Jum13
      Jum13 ответил Спартак лучший в мире
         43 / 1052
      вчера в 12:58
      Давид Луис брит? Вот это поворот! )))
      Jum13
      Jum13
         43 / 1052
      вчера в 12:56
      Оно там с начала 90-х растёт и лелеется в "правильном" русле. А потом все удивляются откуда на Украине столько нацыков )))
      Степка питерский
      Степка питерский
         394 / 1052
      вчера в 12:09
      Каклы завидуют нам.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         120 / 1052
      вчера в 11:51
      Я уж думал, что он не о футболистах, а о молодых людях, которым затуманили рассудок) Но Давид решил не лезть в политику!
      berda2003
      berda2003
         432 / 1052
      вчера в 11:18
      оно (поколение) уже выросло... вместо мяча факел... кумиры не Блохин, Буряк, а бандера и шухевич, радуйтесь!
      311
      311 ответил dzvinka
         54 / 1052
      вчера в 11:03
      дак я не бравирую, я не верю в такое развитие событий, я лишь расставляю маркеры, а так же говорю что не надо демонизировать нынешнее украинское общество - оно ведь плюшевый мишка, а не то что рассказывает Киселев. Тут более чем толерантно относятся как к русскоговорящим, так и к этнически русским - вообще никаких проблем.
      Я о том, что кое кому придет п.... У нас в России "Русские марши" пакуют в автозаки, у вас это чуть ли не герои и совесть нации. Пора эволюционировать!)
      dzvinka
      dzvinka ответил 311
         62 / 1052
      вчера в 10:45
      Если только геноцид своих же русскоговорящих граждан, стоит ли этим бравировать?
      дак я не бравирую, я не верю в такое развитие событий, я лишь расставляю маркеры, а так же говорю что не надо демонизировать нынешнее украинское общество - оно ведь плюшевый мишка, а не то что рассказывает Киселев. Тут более чем толерантно относятся как к русскоговорящим, так и к этнически русским - вообще никаких проблем.
      311
      311 ответил dzvinka
         54 / 1052
      вчера в 10:43
      если бы ты понимал немного в Украинцах, то знал бы, что те, которые идут под Сине-Желтым флагом не опасны по большому счету, это милый фан-клуб бойскаутов. А вот когда украинцы поголовно начнут ходить под Красно-Черным флагом, вот тогда кое кому прийдет п******. (историческая справка, красно-черный флаг - историческое военное знамя украинцев уже лет 300).
      Если только геноцид своих же русскоговорящих граждан, стоит ли этим бравировать?
      МапС
      МапС
         176 / 1052
      вчера в 10:41
      Поколение майданских скакунов.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответил dzvinka
         202 / 1052
      вчера в 10:27
      если бы ты понимал немного в Украинцах, то знал бы, что те, которые идут под Сине-Желтым флагом не опасны по большому счету, это милый фан-клуб бойскаутов. А вот когда украинцы поголовно начнут ходить под Красно-Черным флагом, вот тогда кое кому прийдет п******. (историческая справка, красно-черный флаг - историческое военное знамя украинцев уже лет 300).
      Там самой украине полный приходит. А нациков под какой бы флаг они не вставали бы, без сала на кол посадим.
      dimagas1
      dimagas1 ответил mihaluch
         368 / 1052
      вчера в 10:17
      В Германии в 30-х тоже росло удивительное поколение.
      На мокшандии бы посмотрел,нацистское государство таки строится.
      dzvinka
      dzvinka ответил Colchoneros
         62 / 1052
      вчера в 10:09
      Не говори!
      если бы ты понимал немного в Украинцах, то знал бы, что те, которые идут под Сине-Желтым флагом не опасны по большому счету, это милый фан-клуб бойскаутов. А вот когда украинцы поголовно начнут ходить под Красно-Черным флагом, вот тогда кое кому прийдет п******.
      (историческая справка, красно-черный флаг - историческое военное знамя украинцев уже лет 300).
      ars14
      ars14
         847 / 1052
      вчера в 10:08
        Игорь Погорелов
        Игорь Погорелов
           171 / 1052
        вчера в 10:07
        Согласен полностью "удивят" ещё не раз
        Болот Сарбанов
        Болот Сарбанов
           235 / 1052
        вчера в 10:06
        Молодой он. Когда-то Динамо К. рвала такие клубы, как тузик кепку.
        STVA 1
        STVA 1
           103 / 1052
        вчера в 10:06
        Поживем , увидим...
        dzvinka
        dzvinka
           62 / 1052
        вчера в 10:05
        все верно, ну не на роисе же им рости.
        Ваня лучший
        Ваня лучший ответил AmIIIeR89
           32 / 1052
        вчера в 10:00
        Приедет увидит воочию. Главное приветствие про сало выучить!
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