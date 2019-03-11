Бутрагеньо отказался комментировать будущее Солари в «Реале»

вчера, 10:05

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо после победы «сливочных» над «Вальядолидом» (4:1) дважды отказался отвечать на вопрос о будущем в клубе главного тренера Сантьяго Солари.

Солари - замечательный специалист, но мы здесь, чтобы поговорить о матче.

После этого Бутрагеньо еще раз спросили о будущем Солари.