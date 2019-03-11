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Бутрагеньо отказался комментировать будущее Солари в «Реале»

вчера, 10:05
ВальядолидЛоготип футбольный клуб Вальядолид1 : 4Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо после победы «сливочных» над «Вальядолидом» (4:1) дважды отказался отвечать на вопрос о будущем в клубе главного тренера Сантьяго Солари.

Солари - замечательный специалист, но мы здесь, чтобы поговорить о матче.

После этого Бутрагеньо еще раз спросили о будущем Солари.

Мы говорим о матче. Знали, что у соперника будут моменты, но добыли очень хороший результат после тяжелой недели. «Реал» очень вовремя забил при счете 1:1. После этого мы только добавляли. 

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Все комментарии
grisser
grisser
   59 / 1076
вчера в 12:02
Скоро попрут как кареру какого-нибудь.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   181 / 1076
вчера в 11:18
Будущего просто нет....
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   369 / 1076
вчера в 11:10
Его самого могут "уйти".
cevin cigan
cevin cigan
   99 / 1076
вчера в 10:42
Сделал "расписку" и на выход!
obana777
obana777
   214 / 1076
вчера в 10:23
Что тут комментировать? Солари на выход!
cska plus
cska plus
   16 / 1076
вчера в 10:10
Самому нефутбольному человеку ясно, что Солари не для Реала.
ДАША Д
ДАША Д
   207 / 1076
вчера в 10:06
Будущего нет.
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