Бутрагеньо отказался комментировать будущее Солари в «Реале»

Директор «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо после победы «сливочных» над «Вальядолидом» (4:1) дважды отказался отвечать на вопрос о будущем в клубе главного тренера Сантьяго Солари.
Солари - замечательный специалист, но мы здесь, чтобы поговорить о матче.
После этого Бутрагеньо еще раз спросили о будущем Солари.
Мы говорим о матче. Знали, что у соперника будут моменты, но добыли очень хороший результат после тяжелой недели. «Реал» очень вовремя забил при счете 1:1. После этого мы только добавляли.