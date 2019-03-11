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Дешам может возглавить «Ювентус»

вчера, 20:58

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может стать новым главным тренером «Ювентуса». Руководство туринского клуба изначально рассматривало кандидатуру Зинедина Зидана, однако тот вернулся в «Реал».

Теперь приоритетным вариантом для «Ювентуса» называется Дешам.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
   309 / 1076
сегодня в 18:23
Аллегри надо оставлять Ювентусу Дешам как Моуринью может выжать результат только из хороших исполнителей и на сезон так было в Монако когда дошли до финала ЛЧ затем уже команды пошел спад даже с учетом того что ушел Жюли и Эвра Монако даже перестала попадать в ЛЧ Такие тренеры хороши для сборных которые могут собрать команду из талантливых игроков Не болею за Ювентус и не смотрю Сериал Аллегри как тренер хороший и мне нравится
Italian13
Italian13
   601 / 1076
сегодня в 13:18
М.Аллегри хороший тренер, только пока ЛЧ не покорилась ему. Это главная беда и проблема(
З.Зидан - великий игрок, но не как тренер, опыта мало. Все его победы в ЛЧ благодаря: Кристины, пенальти и судейского корпуса.
Д.Дешам - хорошо себя показал в национальной сборной и с "Монако".
А.Конте, с "Ювентусом" брал скудетто, а в Англии пока не может себя проявить(

Любой из вышеперечисленных хоть и не являются воспитанниками клуба, но для "Ювентуса" сделали не мало. Всех помню игроками "бело-черных", кроме М.Аллегри.

Любому из кандидатов буду рад.
Хотя Аллегри стал "родным"!
nedved10
nedved10
   554 / 1076
сегодня в 01:11
Единственный тренер которого хотелось видеть в Юве.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   21 / 1076
вчера в 22:46
Аллегри пусть и останется у руля,хороший тренер.
kust07
kust07
   203 / 1076
вчера в 22:10
лучший для Юве- Зидан
Action
Action
   574 / 1076
вчера в 22:06
Норм вариант, но я за Конте
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   200 / 1076
вчера в 21:37
Ну вот Зизу уже в Реале у себя дома!! Что и следовало ожидать! Тут некоторые устраивали истерики уверяя что он уже одной ногой в Юве! И что вчера в Турин прилетал, и с руководством встречался и условия контракта якобы уже обговорены! Ну , и?? Я говорил что его не будет в Юве так же как и Пэпа! У нас уже есть хороший и надежный тренер, а не эти все наемники , которые бегают из команды в команду в поисках денег и счастья!! Я лично рад что он туда пошёл , может развалит Реал окончательно!
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   55 / 1076
вчера в 21:06
это да, но и финал лч слил и финал евро домашний
А кто не без греха?)
juvenale
juvenale ответил Князю бан по барабану
   64 / 1076
вчера в 21:05
Дешам тоже молоток. Не стушевался в кальчопольные годы.
это да, но и финал лч слил и финал евро домашний
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   55 / 1076
вчера в 21:04
Дешам тоже молоток. Не стушевался в кальчопольные годы.
juvenale
juvenale
   64 / 1076
вчера в 21:02
)))))
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