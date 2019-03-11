Дешам может возглавить «Ювентус»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может стать новым главным тренером «Ювентуса». Руководство туринского клуба изначально рассматривало кандидатуру Зинедина Зидана, однако тот вернулся в «Реал».
Теперь приоритетным вариантом для «Ювентуса» называется Дешам.
З.Зидан - великий игрок, но не как тренер, опыта мало. Все его победы в ЛЧ благодаря: Кристины, пенальти и судейского корпуса.
Д.Дешам - хорошо себя показал в национальной сборной и с "Монако".
А.Конте, с "Ювентусом" брал скудетто, а в Англии пока не может себя проявить(
Любой из вышеперечисленных хоть и не являются воспитанниками клуба, но для "Ювентуса" сделали не мало. Всех помню игроками "бело-черных", кроме М.Аллегри.
Любому из кандидатов буду рад.
Хотя Аллегри стал "родным"!
З.Зидан - великий игрок, но не как тренер, опыта мало. Все его победы в ЛЧ благодаря: Кристины, пенальти и судейского корпуса.
Д.Дешам - хорошо себя показал в национальной сборной и с "Монако".
А.Конте, с "Ювентусом" брал скудетто, а в Англии пока не может себя проявить(
Любой из вышеперечисленных хоть и не являются воспитанниками клуба, но для "Ювентуса" сделали не мало. Всех помню игроками "бело-черных", кроме М.Аллегри.
Любому из кандидатов буду рад.
Хотя Аллегри стал "родным"!