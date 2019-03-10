Эшпириту Санту может заменить Сарри в «Челси»

вчера, 09:08

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Маурицио Сарри в «Челси», об этом сообщают СМИ .

Итальянский специалист в настоящее время находится под огромным давлением. В это же время португальский тренер завоевал восторженные отзывы о своей работе.