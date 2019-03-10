Эшпириту Санту может заменить Сарри в «Челси»

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Маурицио Сарри в «Челси», об этом сообщают СМИ.
Итальянский специалист в настоящее время находится под огромным давлением. В это же время португальский тренер завоевал восторженные отзывы о своей работе.
Сегодня команды под управлением этих тренеров проведут между собой встречу, которая состоится в рамках 30-го тура АПЛ.
Так что ещё будем поглядеть на Сарри...
Ему бы ещё такое усиление, как Зиданчик попросил, так ещё и АПЛ в следующем сезоне возьмёт...)))
Так что ещё будем поглядеть на Сарри...
Ему бы ещё такое усиление, как Зиданчик попросил, так ещё и АПЛ в следующем сезоне возьмёт...)))