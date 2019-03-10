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Эшпириту Санту может заменить Сарри в «Челси»

вчера, 09:08

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту может заменить Маурицио Сарри в «Челси», об этом сообщают СМИ.

Итальянский специалист в настоящее время находится под огромным давлением. В это же время португальский тренер завоевал восторженные отзывы о своей работе. 

Сегодня команды под управлением этих тренеров проведут между собой встречу, которая состоится в рамках 30-го тура АПЛ.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   243 / 1065
вчера в 15:09
Бредятина. У Челси есть все шансы в 4ку попасть а то и ЛЕ выиграть.
Так что ещё будем поглядеть на Сарри...
Ему бы ещё такое усиление, как Зиданчик попросил, так ещё и АПЛ в следующем сезоне возьмёт...)))
The Frei
The Frei
   669 / 1065
вчера в 11:29
Это что за НоуНейм?
cska plus
cska plus
   18 / 1065
вчера в 10:28
Смысл в чём?
Василий 50
Василий 50
   313 / 1065
вчера в 09:19
Шило на мыло?
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