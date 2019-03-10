СМИ: Зидан посетил Турин и вел переговоры с «Ювентусом»

Пресса сообщает, что бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Турин. Французский специалист провел несколько встреч с представителями «Ювентуса».
Отмечается, что Зидан не встречался лично с президентом клуба Андреа Аньелли, но обсуждал ситуацию в клубе с некоторыми представителями руководства «Юве».
Ходят разговоры, что именно Зидан летом заменит нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
2) Предпочитаю не снимать шляпу перед каталонской знатью, а давать им нюхать шляпу.
3) Скоро испанских ручных судеек выпрут из УЕФА и будете вы вместе с Реалом друг у друга "чупа-чупс" лобзить.
Аха-ха)
2) Предпочитаю не снимать шляпу перед каталонской знатью, а давать им нюхать шляпу.
3) Скоро испанских ручных судеек выпрут из УЕФА и будете вы вместе с Реалом друг у друга "чупа-чупс" лобзить.
Аха-ха)
АХа-ах)
АХа-ах)
Просто заходят сюда обсудить грязные трусы Роналду и понюхать его мошонку.)
Просто заходят сюда обсудить грязные трусы Роналду и понюхать его мошонку.)
Аха-ха)
Аха-ха)
Это не Реаль, тут нет корманных арбитров.
Сделает большую ошибку.
Это не Реаль, тут нет корманных арбитров.
Сделает большую ошибку.
Ювентус и без тренера может взять внутренние трофеи.
Ювентус и без тренера может взять внутренние трофеи.