СМИ: Зидан посетил Турин и вел переговоры с «Ювентусом»

вчера, 14:06

Пресса сообщает, что бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Турин. Французский специалист провел несколько встреч с представителями «Ювентуса».

Отмечается, что Зидан не встречался лично с президентом клуба Андреа Аньелли, но обсуждал ситуацию в клубе с некоторыми представителями руководства «Юве».

Ходят разговоры, что именно Зидан летом заменит нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.