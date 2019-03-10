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СМИ: Зидан посетил Турин и вел переговоры с «Ювентусом»

вчера, 14:06

Пресса сообщает, что бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан посетил Турин. Французский специалист провел несколько встреч с представителями «Ювентуса».

Отмечается, что Зидан не встречался лично с президентом клуба Андреа Аньелли, но обсуждал ситуацию в клубе с некоторыми представителями руководства «Юве».

Ходят разговоры, что именно Зидан летом заменит нынешнего тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри

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Все комментарии
kust07
kust07
   174 / 1065
сегодня в 09:30
Зидану успехов.талантливый тренер
Max Semenikhin
Max Semenikhin ответил allemz
   738 / 1065
сегодня в 02:26
Алжирский физрук отказал родному клубу, у которого сейчас куча проблем и может выбрать лайтовый вариант - Ювентус.
Учи историю,Юве ему не менее родной.
FK.ALANIA.
FK.ALANIA.
   847 / 1065
сегодня в 01:06
Великий ZI-ZU
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти ответил BARCDJIN
   159 / 1065
вчера в 20:10
У Марселочка, когда ты была еще маленькая был 2006 год, я могу тебе рассказать что поймана она правительством Италии. Моджи, Джираудо, пачка судеек , пачка клубов в сговоре, Карраро, Маццини, Продажные клубы оказались во втором дивизионе...Но бравый Хохол из Донецка пытается все это исправить в глазах общественности соццера, извращаясь с инфой, и даже шапку перестал перед Каталонской знатью снимать..Что мы видим сейчас , туринка правит италией много лет возобновив эти же самые связи на более высшем уровне..Где им осталось огребать, конечно же в ЛЧ, то Барса треху вставит, то реал покернет, щас Атлеты дуплет... АХа-ах)
1) Если бы ты была большой или хотя бы школу закончила, ты бы знала, что правительство занимается совсем другими задачами.
2) Предпочитаю не снимать шляпу перед каталонской знатью, а давать им нюхать шляпу.
3) Скоро испанских ручных судеек выпрут из УЕФА и будете вы вместе с Реалом друг у друга "чупа-чупс" лобзить.

Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Волшебный Палец Перотти
   116 / 1065
вчера в 19:38
А теперь поконкретнее, за что поймана, кем и где?
У Марселочка, когда ты была еще маленькая был 2006 год, я могу тебе рассказать что поймана она правительством Италии. Моджи, Джираудо, пачка судеек , пачка клубов в сговоре, Карраро, Маццини, Продажные клубы оказались во втором дивизионе...Но бравый Хохол из Донецка пытается все это исправить в глазах общественности соццера, извращаясь с инфой, и даже шапку перестал перед Каталонской знатью снимать..Что мы видим сейчас , туринка правит италией много лет возобновив эти же самые связи на более высшем уровне..Где им осталось огребать, конечно же в ЛЧ, то Барса треху вставит, то реал покернет, щас Атлеты дуплет...


АХа-ах)
Волшебный Палец Перотти
Волшебный Палец Перотти
   159 / 1065
вчера в 19:31
    BARCDJIN
    BARCDJIN
       116 / 1065
    вчера в 19:31
    Зидан просто к своей телке Кристине приехал..Че так раздувают,,.Юве Вдуве..


    Аха-ха)
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил cielo notturno
       159 / 1065
    вчера в 19:30
    тоже самое про тебя можно сказать, команда которая поймана "за руку" на взятках, кричит что не причем.
    А теперь поконкретнее, за что поймана, кем и где?
    cielo notturno
    cielo notturno ответил juvenale
       158 / 1065
    вчера в 19:27
    фанат картонного дрма,клуб которого выигрывал титулы в кабинете, пишет про кабинет)))это уже клиника,это когда вор кричит держите вора
    тоже самое про тебя можно сказать, команда которая поймана "за руку" на взятках, кричит что не причем.
    Волшебный Палец Перотти
    Волшебный Палец Перотти ответил allemz
       159 / 1065
    вчера в 18:51
    У лысого физрука за 10 лет столько же кубков ЛЧ сколько у Ювентуса финалов)))
    Зато все кабинетные при помощи эвребе и прочих айтекинов.
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       94 / 1065
    вчера в 18:49
    Щас он придёт и с Юве возьмёт долгожданное чемпионство и кубок Италии😂😂😂
    Это не Реаль, тут нет корманных арбитров.
    Сделает большую ошибку.
    allemz
    allemz ответил juvenale
       32 / 1065
    вчера в 18:47
    у Зидана за 3 года больше ЛЧ чем у вашего физрука за 10 лет
    У лысого физрука за 10 лет столько же кубков ЛЧ сколько у Ювентуса финалов)))
    NK_505s
    NK_505s ответил RedRedTeam
       222 / 1065
    вчера в 18:17
    Тренерский стиль Зидана, изображать тренера, а остальное сделает за тебя перец и кабинет. И еще для публики иногда заходишь в раздевалку толькаешь речь, даже если никто не слушает тебя и бутсами кидаются, делаешь вид что все нормально.
    кто в кого бутсами кидает, просвети)
    Novograd
    Novograd
       726 / 1065
    вчера в 18:13
    ну все панятно теперь лидирующую легче вести ахааааааааааааааааааа
    RedRedTeam
    RedRedTeam ответил NK_505s
       405 / 1065
    вчера в 18:12
    тренерский стиль Зидана это три подряд победы в лиге чемпионов)
    Тренерский стиль Зидана, изображать тренера, а остальное сделает за тебя перец и кабинет. И еще для публики иногда заходишь в раздевалку толькаешь речь, даже если никто не слушает тебя и бутсами кидаются, делаешь вид что все нормально.
    RedRedTeam
    RedRedTeam ответил allemz
       405 / 1065
    вчера в 18:06
    Стрелки на МС не переводи. Ювентус и без тренера может взять внутренние трофеи.
    Зато Ювентус теперь триразаподрядЛЧвозметь с приходом Зидана. С приходом КриРо они стали чемпионом Италии. А то Юве вообще не мог играть. Потому что у них не было симулянтов и провокаторов.
    AfrikSimon
    AfrikSimon ответил juvenale
       147 / 1065
    вчера в 17:58
    у Зидана за 3 года больше ЛЧ чем у вашего физрука за 10 лет
    И еще завоюет.
    juvenale
    juvenale ответил allemz
       76 / 1065
    вчера в 17:26
    Алжирский физрук отказал родному клубу, у которого сейчас куча проблем и может выбрать лайтовый вариант - Ювентус.
    у Зидана за 3 года больше ЛЧ чем у вашего физрука за 10 лет
    juvenale
    juvenale ответил cielo notturno
       76 / 1065
    вчера в 17:25
    Ажиотаж вокруг Кабинетуса, но это объяснимо. Все хотят выиграть чемпионат сапога и ничего при этом не делать.
    фанат картонного дрма,клуб которого выигрывал титулы в кабинете, пишет про кабинет)))это уже клиника,это когда вор кричит держите вора
    BagioR
    BagioR
       609 / 1065
    вчера в 17:19
    Макс хоть и трус но полностью всех устраивает.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       198 / 1065
    вчера в 16:37
    😂😂😂🤣☝️! Интересная формулировка : Зидан вёл переговоры с Юве! С Юве - это с кем? Это кто Юве? Человек по имени Юве или кто? Он что встречался с Президентом Аньели? Нет. С ген . Директором ? Нет. Со спортивным директором? Нет! Так с кем же он тогда встречался?? Ни один уважающий себя тренер, а тем более с именем никогда не будет вести никакие переговоры за спиной действующего тренера и никогда не станет того подсиживать!! Это не приемлемо и не тактично для топ тренера ( которые уважают друг друга!!) Тем более что на сегодня у действующего тренера Юве - нет никаких проблем ни с командой ни с руководством! От куда берётся весь этот бред?! Скорее всего Зизу где-то встретился со своим бывшим одноклубником по Юве и они покушали пиццу и выпили в беседе бутылочку хорошего итальянского вина!! Вот в это я очень даже верю!
    allemz
    allemz ответил Тибетус Тибатитус
       32 / 1065
    вчера в 16:34
    Я не понялв чем лайтовость возглавить Ювентус? Я бы понял возглавь он МС, куда шейхи до хера бабла качают
    Стрелки на МС не переводи.
    Ювентус и без тренера может взять внутренние трофеи.
    loko7
    loko7
       432 / 1065
    вчера в 16:26
    У Зидана хорошо получается тренировать команды за которые он играл.
    Тибетус Тибатитус
    Тибетус Тибатитус ответил allemz
       651 / 1065
    вчера в 16:23
    Алжирский физрук отказал родному клубу, у которого сейчас куча проблем и может выбрать лайтовый вариант - Ювентус.
    Я не понялв чем лайтовость возглавить Ювентус? Я бы понял возглавь он МС, куда шейхи до хера бабла качают
    Хороший Малый
    Хороший Малый
       762 / 1065
    вчера в 16:19
    Ювентус хочет любыми путями выиграть ЛЧ.
    boom4321
    boom4321
       704 / 1065
    вчера в 16:16
    Сладкоя парочка Зидан и Роналду плюбили друг друга
    dilshod79
    dilshod79
    вчера в 15:57
    Аллегри в Реал.
    proezd2
    proezd2 ответил BARCDJIN
       675 / 1065
    вчера в 15:53
    тут вопросы чем Аллегри задают.
    STVA 1
    STVA 1
       86 / 1065
    вчера в 15:49
    А чем Аллегри плох...
    NK_505s
    NK_505s ответил Брулин
       222 / 1065
    вчера в 15:44
    Опишите мне тренерский стиль игры команд Зидана. По моему там была ставка только на индивидуальность звёздных игроков.
    тренерский стиль Зидана это три подряд победы в лиге чемпионов)
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