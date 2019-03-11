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«Реал» сегодня объявит о назначении Зидана

вчера, 17:35

Источник из Испании утверждает, что Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал». Уже сегодня вечером клуб официально объявит о назначении специалиста, который ранее принес «сливочным» три титула Лиги чемпионов подряд.

Сантьяго Солари был уволен со своего поста и уже попрощался с командой. Ожидается, что первая тренировка с Зиданом состоится во вторник или среду.

Позже информацию испанских СМИ подтвердило и французское издание L'Equipe.

Отметим, что Зидан также вел переговоры с «Ювентусом».

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил No problem
   309 / 1076
сегодня в 17:59
Дело не в этом Скандал начался из-за того что Рафа хотел сделать Бейла лидером Роналду стал возмущаться Роналду был не молод Бейл быстрее и моложе даже при Анчелотти Бейл не играл лидирующую роль в команде Передача Бейла на Рамоса в финале ЛЧ с Атлетико как раз пример стандарты до этого исполнял не Бейл Гол Бейла в финале ЛЧ с Ливерпулем Это все то что хотел сделать Рафа с Бейлом Зидан пришел в готовую команду напомню рекорд Реал со счетом 8-0 Мальме принадлежит Реалу и Ливерпулю против Бешикташа при Рафе это не случайность Это работа Рафы С Барселоной матч слили чтобы у болельщиков вызвать гнев Вообще Зидан не просто так находился в тренерском штабе еще при Анчелотти был Анчелотти и его слили бы Но такой атакующий Реал у Зидана не был бы. Вообще должны переживать вы Рафа собрал бы машину а у вас 13 кубков ЛЧ поэтому лучше Рафа возьмет английский топ клуб и там его поддержат
Эльшан Мамедов
Эльшан Мамедов
сегодня в 15:19
Перес пошел на поклон
амурец
амурец
   274 / 1076
сегодня в 02:02
Хорошая весть
Зидан 1972
Зидан 1972 ответил Лысый-Шарлатан
   339 / 1076
сегодня в 00:12
Вы главное ему верните карманных судей - Зидан по-другому не умеет)
Вот до чего доводит людей зависть!Делайте это молча!
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан ответил eleven LC
   232 / 1076
вчера в 22:45
Зизу вернулся,как же я рад! С возвращением,чемпион!
Вы главное ему верните карманных судей - Зидан по-другому не умеет)
Лысый-Шарлатан
Лысый-Шарлатан
   232 / 1076
вчера в 22:44
Перес по пьяни позвонил бывшему)
Sergey Z
Sergey Z
   238 / 1076
вчера в 22:24
Удачного возвращения Зидану!!!
No problem
No problem ответил Rafael Benitez
   71 / 1076
вчера в 21:37
Бывали матчи когда и Роналду не тащил Нельзя ставить игрока выше тренера Роналду игрок топ уровня с этим никто не спорит но мы не обсуждаем все каких матчах Роналду проявил себя В Валенсии точно такая же ситуация была тогда из команды ушли половина игроков даже те кто при Купере дошел до финала ЛЧ Остались те кто верил в Рафу и они выиграли ЛаЛигу на следующий сезон и сделали это дважды
Верить и бодаться за тренера,и не верить и сливать разные вещи.
Беня не пришёлся к двору,вот и слили.
Психологический фактор никто не отменял.
No problem
No problem ответил Rafael Benitez
   71 / 1076
вчера в 21:30
Бывали матчи когда и Роналду не тащил Нельзя ставить игрока выше тренера Роналду игрок топ уровня с этим никто не спорит но мы не обсуждаем все каких матчах Роналду проявил себя В Валенсии точно такая же ситуация была тогда из команды ушли половина игроков даже те кто при Купере дошел до финала ЛЧ Остались те кто верил в Рафу и они выиграли ЛаЛигу на следующий сезон и сделали это дважды
Тот самый момент,когда можно.
Игрок такого уровня,всегда делал и делает погоду при любом тренере.
mensk
mensk
вчера в 21:14
Успехов Реалу с новым старым тренером.
neomessi
neomessi ответил заDOOMчивый
   295 / 1076
вчера в 21:02
)))
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   146 / 1076
вчера в 20:58
хз-хз
рус фан
рус фан
   264 / 1076
вчера в 20:58
Мог бы и летом уже вернуться, Реал все одно в четверке бы остался.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил ALBA BARCELONA 21
   309 / 1076
вчера в 20:49
С Роналду и с Зиданом Реал не был на 2-м месте в ЛаЛиге как при Солари Реал в прошлом сезоне попал в 3-ку в конце сезона Вылет Реала в ЛЧ стал поводом к смене тренера Ситуация запутанная и у Зидана сложная задача
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответил No problem
   309 / 1076
вчера в 20:43
Бывали матчи когда и Роналду не тащил Нельзя ставить игрока выше тренера Роналду игрок топ уровня с этим никто не спорит но мы не обсуждаем все каких матчах Роналду проявил себя В Валенсии точно такая же ситуация была тогда из команды ушли половина игроков даже те кто при Купере дошел до финала ЛЧ Остались те кто верил в Рафу и они выиграли ЛаЛигу на следующий сезон и сделали это дважды
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   251 / 1076
вчера в 20:38
мда хотелось его в Юве увидеть....Зачем ему это,ушел ведь на пике...А мы походу Конте будем ждать....
видать старая синьора так и не смогла возбудить ЗиЗю.
eleven LC
eleven LC
   318 / 1076
вчера в 20:32
Зизу вернулся,как же я рад!
С возвращением,чемпион!
mphuZ
mphuZ
   157 / 1076
вчера в 20:31
Всё. Зидан в Реале.
GKN
GKN
   304 / 1076
вчера в 20:30
Будем посмотреть
bayern-cobra
bayern-cobra
   233 / 1076
вчера в 20:24
Ruslan3132 будь вар в 2017 риял бы фиг прошёл Баварию или в 2018
spartach091
spartach091 ответил No problem
   202 / 1076
вчера в 20:18
Хейтерам все равно на то, им лишь бы полаить лишний раз
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил neomessi
   105 / 1076
вчера в 20:18
Может и в этом сезоне с зиданом возьмут ЛЧ !
Будь это назначение месяц назад, то вполне могли бы. Теперь поздно пить Боржоми. Нужна перестройка.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил neomessi
   251 / 1076
вчера в 20:17
Может и в этом сезоне с зиданом возьмут ЛЧ !
а почему бы и не взять? надо подать апелляцию на домашнее поражение и назначит переигровку. ведь ещё жеребьёвки 1/4 не было.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   346 / 1076
вчера в 20:12
Marca....так себе источник....и Зизу придет чтобы выиграть..........ничего в этом сезоне))))))
neomessi
neomessi
   295 / 1076
вчера в 20:11
Может и в этом сезоне с зиданом возьмут ЛЧ !
RedRedTeam
RedRedTeam ответил No problem
   322 / 1076
вчера в 20:10
Роналду???), Он делал результат при всех тренерах. Он делал результат,когда лучшие расспасовщики уходили(Дима,Озил). Он вытаскивал Реал из такого 62а,что всяким гномам и кусакам и во сне не приснится). Можно много кого гнобить,только не португеза.
Он даже сейчас в Италии вытаскивает Ювеентус. Юве в этом году чемпионом станет благодаря Криште.
Agamaga
Agamaga
   173 / 1076
вчера в 20:08
Португез выигрывал чаще Ла Лигу, чем кусака с Месси? Нет! О чем тогда разговор? Быть лучшим снайпером и лучшим ассистентом - это то, что португезу и не снилось.
В ЛЧбыло много скандальных матчей чтоб говорить о его умении вытаскивать матчи. Если не Рамос в финале и в полуфинале с Баварией где он оформил дубль головой, то где был бы португез? Там же где обычно бывал в чемпионате.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   139 / 1076
вчера в 20:03
Без Роналду,Зидан не лучше Солари.
Kresi frok
Kresi frok
   267 / 1076
вчера в 20:02
Пэрыс, готовь бабки на 12 игрока. Имидж Зидана дорогого стоит
No problem
No problem ответил Rafael Benitez
   71 / 1076
вчера в 20:00
Мне жаль что Бенитес принял Реал Клопп не церемонился бы с Роналду и стеми кто слил Рафу
Роналду???),
Он делал результат при всех тренерах.
Он делал результат,когда лучшие расспасовщики уходили(Дима,Озил).
Он вытаскивал Реал из такого 62а,что всяким гномам и кусакам и во сне не приснится).
Можно много кого гнобить,только не португеза.
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