«Реал» сегодня объявит о назначении Зидана

Источник из Испании утверждает, что Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал». Уже сегодня вечером клуб официально объявит о назначении специалиста, который ранее принес «сливочным» три титула Лиги чемпионов подряд.
Сантьяго Солари был уволен со своего поста и уже попрощался с командой. Ожидается, что первая тренировка с Зиданом состоится во вторник или среду.
Позже информацию испанских СМИ подтвердило и французское издание L'Equipe.
Отметим, что Зидан также вел переговоры с «Ювентусом».
Беня не пришёлся к двору,вот и слили.
Психологический фактор никто не отменял.
Беня не пришёлся к двору,вот и слили.
Психологический фактор никто не отменял.
Игрок такого уровня,всегда делал и делает погоду при любом тренере.
Игрок такого уровня,всегда делал и делает погоду при любом тренере.
С возвращением,чемпион!
С возвращением,чемпион!
В ЛЧбыло много скандальных матчей чтоб говорить о его умении вытаскивать матчи. Если не Рамос в финале и в полуфинале с Баварией где он оформил дубль головой, то где был бы португез? Там же где обычно бывал в чемпионате.
В ЛЧбыло много скандальных матчей чтоб говорить о его умении вытаскивать матчи. Если не Рамос в финале и в полуфинале с Баварией где он оформил дубль головой, то где был бы португез? Там же где обычно бывал в чемпионате.
Он делал результат при всех тренерах.
Он делал результат,когда лучшие расспасовщики уходили(Дима,Озил).
Он вытаскивал Реал из такого 62а,что всяким гномам и кусакам и во сне не приснится).
Можно много кого гнобить,только не португеза.
Он делал результат при всех тренерах.
Он делал результат,когда лучшие расспасовщики уходили(Дима,Озил).
Он вытаскивал Реал из такого 62а,что всяким гномам и кусакам и во сне не приснится).
Можно много кого гнобить,только не португеза.