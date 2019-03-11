«Реал» сегодня объявит о назначении Зидана

вчера, 17:35

Источник из Испании утверждает, что Зинедин Зидан согласился вернуться в «Реал». Уже сегодня вечером клуб официально объявит о назначении специалиста, который ранее принес «сливочным» три титула Лиги чемпионов подряд.

Сантьяго Солари был уволен со своего поста и уже попрощался с командой. Ожидается, что первая тренировка с Зиданом состоится во вторник или среду.

Позже информацию испанских СМИ подтвердило и французское издание L'Equipe.

Отметим, что Зидан также вел переговоры с «Ювентусом».