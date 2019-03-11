Зидан заключил контракт с «Реалом» до 2022 года

вчера, 20:32

«Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, как это и ожидалось. Со специалистом заключен контракт до 30 июня 2022 года.

Сантьяго Солари покидает свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.

За два года и пять месяцев при Зидане «Реал» 3 раза выиграл Лигу чемпионов, дважды завоевал Суперкубок Европы, один раз выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.