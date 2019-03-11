Зидан заключил контракт с «Реалом» до 2022 года

«Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, как это и ожидалось. Со специалистом заключен контракт до 30 июня 2022 года.
Сантьяго Солари покидает свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.
За два года и пять месяцев при Зидане «Реал» 3 раза выиграл Лигу чемпионов, дважды завоевал Суперкубок Европы, один раз выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.
Никакая там любовь к Реалу, родной клуб... Это все вранье! Хитрый лис выжидал наиболее удобный момент, чтобы кролик сам залез ему в пасть. Ему ведь и раньше предлагали вернуться, но он выжидал, зная, что с этой командой обречен на провал. А вот теперь, когда ничего не нужно доказывать, когда контракт с неустойкой, в случае увольнения, в кармане, можно минимум год, спокойно темнить в Мадриде. Раньше я его уважал, как человека, но теперь уважения не осталось, хотя ему, конечно от этого, не жарко и не холодно.
Никакая там любовь к Реалу, родной клуб... Это все вранье! Хитрый лис выжидал наиболее удобный момент, чтобы кролик сам залез ему в пасть. Ему ведь и раньше предлагали вернуться, но он выжидал, зная, что с этой командой обречен на провал. А вот теперь, когда ничего не нужно доказывать, когда контракт с неустойкой, в случае увольнения, в кармане, можно минимум год, спокойно темнить в Мадриде. Раньше я его уважал, как человека, но теперь уважения не осталось, хотя ему, конечно от этого, не жарко и не холодно.
Надеюсь разногласия исчерпаны. У Переса хватило смелости признать свою ошибку.
Удачи Зидану.
Мы видели как он слепил три ушастых, из того что есть. Теперь посмотрим что он построит сам.
Надеюсь разногласия исчерпаны. У Переса хватило смелости признать свою ошибку.
Удачи Зидану.
Мы видели как он слепил три ушастых, из того что есть. Теперь посмотрим что он построит сам.