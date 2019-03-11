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Зидан заключил контракт с «Реалом» до 2022 года

вчера, 20:32

«Реал» объявил о возвращении на пост главного тренера команды Зинедина Зидана, как это и ожидалось. Со специалистом заключен контракт до 30 июня 2022 года.

Сантьяго Солари покидает свою должность в связи с неудовлетворительными результатами команды.

За два года и пять месяцев при Зидане «Реал» 3 раза выиграл Лигу чемпионов, дважды завоевал Суперкубок Европы, один раз выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.

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Все комментарии
RedRedTeam
RedRedTeam ответил d_fincher
   322 / 1076
сегодня в 19:20
Ушел вовремя. А вот вовремя ли вернулся? Вряд ли Реал внезапно воспарит. Не поторопился ли ЗиЗу?
По последним ( Лпт; Слр; Здн;) трем тренерам Моуриньо гордо пройдет к тренерскому мостику.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил da da da
   251 / 1076
сегодня в 18:36
Зидан это китайская подделка Гвардиолы))
это было бы не плохо,если китайская,но скорее всего лишь алжирская... пробивал по штрих-коду, пишет Франция подделка.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил BARCDJIN
   251 / 1076
сегодня в 18:33
Абрамович че идиот что ле его продовать..хубу раскатали.. аха-а)
Абрашка может забить на Пенсов и пустить клуб с молотка,в Челси дела 62овые.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Pancher_95
   251 / 1076
сегодня в 18:32
А в матче с Аяксом у Реала денег что-ли не хватило?))) Какими же глупыми вы выглядите с этим своими бредятинами
деньги были потрачены в Амстердаме и всё было решено. Перес не видел смысла покупать и в Мадриде судей,берёг купюры на 1/4. ну нельзя же разбрасывать деньги налево и направо не глядя. Он допустил ту же ошибку,как и с Зиданом. А может и на тотализаторе прокатился не плохо,что у него на уме,даже Ванге не известно,которая так и не пристроила своего Клиента.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил d_fincher
   251 / 1076
сегодня в 18:27
Ушел вовремя. А вот вовремя ли вернулся? Вряд ли Реал внезапно воспарит. Не поторопился ли ЗиЗу?
надо было в Юву идти,хотя конечно кроме скудетто мало чего светило,да и то не факт, Милан готов заменить Наполи в этой гонке вооружения,НО вот с Реалом будет ещё сложнее,потому что есть Барса и Атлеты. Так что только расчет на большие деньги Перца и подкуп рефери, в Амстердаме продемонстрировали,что ВАР для сильнейших мира э то хорошее подспорье.
juvenale
juvenale ответил Ислам Керимов
   64 / 1076
сегодня в 18:25
Нас аллегри и не пинал,не путай его с судейским корпусом
сначала Конте,теперь Аллегри,потом условный Дешам и так без просвета,такая уж ваша картонная судьба
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Знатог
   251 / 1076
сегодня в 18:23
Не при зидане а при Роналду «Реал» 3 раза выиграл Лигу чемпионов, дважды завоевал Суперкубок Европы, один раз выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.
Зидан и Роналду - это преходящее, а Перес - Вечен! так,что не надо заслуги одного приписывать остальным.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   251 / 1076
сегодня в 18:21
а все ли увидели гениальность Переса? он заключает с Зизю контракт накануне матча Юве- Атлеты.... это же положил" Спартак" под подушку КРоналду))))
shur
shur ответил ALBA BARCELONA 21
   540 / 1076
сегодня в 17:04
Рано радуешься,Зидан не поможет,пока в команде нет игрока забивного,как Роналду.Соларе,как тренер лучше,чем Зидан,скоро вы узнаете
Винисиус Жозе Пайсан де Оливейра Жуниор,скоро узнаешь!!!
Эльшан Мамедов
Эльшан Мамедов
сегодня в 15:43
На каких условиях интересно)
Эльшан Мамедов
Эльшан Мамедов ответил ESPANOL
сегодня в 15:23
Ну ты и чушь написал. Он просто крутой тренер, вот и все. К крутым спецам всегда очередь
Знатог
Знатог
   512 / 1076
сегодня в 12:13
Не при зидане а при Роналду «Реал» 3 раза выиграл Лигу чемпионов, дважды завоевал Суперкубок Европы, один раз выиграл чемпионат Испании и Суперкубок страны.
ESPANOL
ESPANOL
   196 / 1076
сегодня в 11:41
Деньги, и только деньги!
Никакая там любовь к Реалу, родной клуб... Это все вранье! Хитрый лис выжидал наиболее удобный момент, чтобы кролик сам залез ему в пасть. Ему ведь и раньше предлагали вернуться, но он выжидал, зная, что с этой командой обречен на провал. А вот теперь, когда ничего не нужно доказывать, когда контракт с неустойкой, в случае увольнения, в кармане, можно минимум год, спокойно темнить в Мадриде. Раньше я его уважал, как человека, но теперь уважения не осталось, хотя ему, конечно от этого, не жарко и не холодно.
d_fincher
d_fincher
   261 / 1076
сегодня в 10:29
Ушел вовремя. А вот вовремя ли вернулся? Вряд ли Реал внезапно воспарит. Не поторопился ли ЗиЗу?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Pancher_95
   1073 / 1076
сегодня в 10:26
А в матче с Аяксом у Реала денег что-ли не хватило?))) Какими же глупыми вы выглядите с этим своими бредятинами
А что, Аякс взял три подряд Лиги Чемпионов? Этот спад абсолютно ожидаем.Моральная усталость, физическая.Приведут пару тройку игроков летом, избавятся от некоторых и засверкают вновь.Перец непотопляемая жаба, денег полно.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   117 / 1076
сегодня в 10:26
Нечего не изменится!
Indian
Indian
   729 / 1076
сегодня в 10:21
Опять физрук
kolpankolpan
kolpankolpan
   1073 / 1076
сегодня в 10:20
У Реала немеряно денег.Три года они не покупали никого на серьезные суммы, привлекая молодежь и игроков подмены.А продать есть кого. Серьезной опасностью является запрет на трансферы.А так, что-бы потратить миллионов 500 эвро на обновление продав Бэйла + пару неплохих игроков, это реалии.Азар,Эриксен и Неймар вполне впишутся и по их деньгам и по игре.Это стиль богача скупать лучших.Это вам не Спартак.
реал-король
реал-король
   772 / 1076
сегодня в 09:42
Приятная новость с начала сезона. Очень рад, возвращению Зидана.
Надеюсь разногласия исчерпаны. У Переса хватило смелости признать свою ошибку.
Удачи Зидану.
Мы видели как он слепил три ушастых, из того что есть. Теперь посмотрим что он построит сам.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   275 / 1076
сегодня в 09:03
Без бомбардира, каковым в недавнее время являлся Роналду, и который будет штамповать голы, команде будет непросто. Даже с приходом француза.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   142 / 1076
сегодня в 07:40
Без качественного усиления в атаке ничего там не сделает и Зидан. Но, думаю, сейчас ему купят всех, кого он попросит. Во всяком случае - удачи ему !
Ми Ша
Ми Ша
   414 / 1076
сегодня в 07:31
Я похоже последний узнал о возвращение Зидана). Не жду мнгновенного результата, будет сложно, но при правильном подходе и поддержки со стороны руководства у Зизу есть все шансы вернуть Реал на победный путь. Желаю удачи! Все получится!
dok66
dok66
   501 / 1076
сегодня в 06:43
Странный поступок . Если только ради денег
Остапчук 67
Остапчук 67
   400 / 1076
сегодня в 06:10
Зря Зидан вернулся.
Гавроша
Гавроша
   79 / 1076
сегодня в 04:47
Это уже третий тренер за сезон. Может проще переса заменить?
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   366 / 1076
сегодня в 02:38
Путин кормит народ мультиками про ракет. Перес кормит фанов всякой всячиной, вот вернул Зидана и хрен кто вспомнит о том что зизу ушел из-за перца который отказался усиливать состав.
Мясорезка
Мясорезка
   942 / 1076
сегодня в 02:23
Ну как-бы в прошлый раз был Роналду он кое как вывозил, но если Зидан опять будет топить за своего дружка Бензема то атаки у Реала не будет и это будет фиаско. Надо плавить Бензема и Бэйла и усиливатся топ игроками! Радует что Иско вернется на поле, последний тренер Реала был явно недальновидный раз держал такого игрока на скамейке имея и так не очень состав...
Pancher_95
Pancher_95 ответил Конунг Рагнар
   280 / 1076
сегодня в 01:27
А в матче с Аяксом у Реала денег что-ли не хватило?))) Какими же глупыми вы выглядите с этим своими бредятинами
4RT
4RT
   382 / 1076
сегодня в 01:21
Повелся на сказки Переса
Fotograf68
Fotograf68 ответил Хороший Малый
   272 / 1076
сегодня в 00:37
Смешной ты😁
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