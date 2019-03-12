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Гулиев: «Надеюсь, у „Спартака“ больше не будет таких серий без побед»

вчера, 01:29
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 19-го тура РПЛ. Это была первая победа «красно-белых» с январского турнира в Катаре.

 Вся команда очень рада такому результату, победа крайне важна для нас. Надеюсь, у «Спартака» больше не будет таких длинных серий без побед.

Мнением о минувшей встрече также поделился экс-полузащитник «Динамо» Йован Танасиевич.

В этой встрече счёт мог быть и другим. «Динамо» имело неплохие моменты, всё могло закончиться ничьей. Конечно, все ждут возвращения на родной стадион. Надеюсь, там наконец удастся прервать неудачную серию домашних игр со «Спартаком».

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Все комментарии
Суеверный
Суеверный
   242 / 1090
вчера в 11:50
Чудом победили в дерби с Динамо и опять "радужные мечтания". Ка будто не было заметно, что Спартак едва спасся после едной из двух грубых ошибок в обороне Динамо. Да и то если бы не спас Джикия ворота поросят, то счет был бы не 0:1. Зенит вот хоть и не в оптимальной форме посерьезней проэкзаменует. Хотя для ЦСКА была бы выгодна победа Спартака, так шансов на то немного.
grisser
grisser
   57 / 1090
вчера в 11:39
Даже убогая победа над Динамо так окрыляет уже пупсиков.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 09:11
Пищевику просто необходимо пройти очищение пердивом и начать честно играть, без судей Федуна! А посмеяться над пищевиком можно и в ФНЛ :)
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Пупсик на спартак
   226 / 1090
вчера в 08:54
Вся Россия хочет видеть спартак в ФНЛ!
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1090
    вчера в 08:17
    17 свиней ожидает ещё один позор. Гыгыгы
    makkie
    makkie ответил parallels
       42 / 1090
    вчера в 07:23
    какой позор! мура особенно 😂
    Забавно, что у Луческу и Манчини - королей предсезонки... весной ничего не получилось и обоих с позором уволили из Зенита :)
    Василий 50
    Василий 50
       325 / 1090
    вчера в 07:21
    Раньше болтал Самедов, теперь Гулиев.
    ЦCКА навсегда
    ЦCКА навсегда
       4 / 1090
    вчера в 05:57
    Ты еще узнаешь, что такое позоры в еврокубках, без ручных судей!
    Пупсик на спартак
    Пупсик на спартак
       853 / 1090
    вчера в 05:32
    Вся Россия хочет видеть спартак в ФНЛ!
    Байкал-38.
    Байкал-38.
       36 / 1090
    вчера в 04:44
    Через год Гулиева уже не будет в Спартаке! На его месте будет загорелый негр, любимчик Федуна.
    Гордецкий
    Гордецкий
    вчера в 02:49
    Время покажет другое.
    pavkur
    pavkur
       44 / 1090
    вчера в 01:56
    Серия без побед чередуется редкими тухлыми победами.
    parallels
    parallels
       3 / 1090
    вчера в 01:44
    какой позор! мура особенно 😂
    Mauricio Gugelmin
    Mauricio Gugelmin
       126 / 1090
    вчера в 01:39
    Лучше бы у федунятника было 9 матчей без побед, а не у Краснодара!
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