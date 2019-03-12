Гулиев: «Надеюсь, у „Спартака“ больше не будет таких серий без побед»

вчера, 01:29

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев прокомментировал победу над «Динамо» (1:0) в матче 19-го тура РПЛ . Это была первая победа «красно-белых» с январского турнира в Катаре.

Вся команда очень рада такому результату, победа крайне важна для нас. Надеюсь, у «Спартака» больше не будет таких длинных серий без побед.

Мнением о минувшей встрече также поделился экс-полузащитник «Динамо» Йован Танасиевич.