Гершкович: «Хочется сказать спасибо Сёмину за реанимацию Смолова»

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова в матче с «Анжи» (2:0).

Смолов очень талантливый игрок, но после ЧМ -2018 с ним произошла какая-то метаморфоза, он пропал и был незаметен. Однако его игра в матче с «Анжи» меня очень порадовала. Я увидел прежнего Смолова, который очень нужен и «Локомотиву», и национальной команде. Считаю, его возвращение в сборную абсолютно заслуженным. И, конечно, хочется сказать спасибо Юрию Сёмину за реанимацию Федора.