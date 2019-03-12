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Гершкович: «Хочется сказать спасибо Сёмину за реанимацию Смолова»

вчера, 00:55
АнжиЛоготип футбольный клуб Анжи (Махачкала)0 : 2Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова в матче с «Анжи» (2:0).

Смолов очень талантливый игрок, но после ЧМ-2018 с ним произошла какая-то метаморфоза, он пропал и был незаметен. Однако его игра в матче с «Анжи» меня очень порадовала. Я увидел прежнего Смолова, который очень нужен и «Локомотиву», и национальной команде. Считаю, его возвращение в сборную абсолютно заслуженным. И, конечно, хочется сказать спасибо Юрию Сёмину за реанимацию Федора.

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Все комментарии
Abverin
Abverin
   83 / 1090
вчера в 09:45
О чем этот футбольный функционер?
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Александр Светличный 1
   155 / 1090
вчера в 09:42
полечись!
Совет икспэрда ? Пользуйся сам !
Морозовский
Морозовский
   17 / 1090
вчера в 08:58
Это спасибо "Анжи" за реанимацию Смолова! Например, гранд "Зенит" вряд ли стал заниматься этой реанимацией Федьки!
Александр Светличный 1
Александр Светличный 1 ответил сулейман шлагбаум
   800 / 1090
вчера в 08:54
Да кто они вообще такие, эти Гершкович и Семин ?! Особенно, по сравнению с Соккеровскими икспэрдами ?
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       155 / 1090
    вчера в 07:41
    Да кто они вообще такие, эти Гершкович и Семин ?! Особенно, по сравнению с Соккеровскими икспэрдами ?
    sir_Alex
    sir_Alex
       113 / 1090
    вчера в 06:53
    Шпалыч – тот ещё реаниматор, хе-хе!
    112910415
    112910415
       106 / 1090
    вчера в 05:12
    один матч...то есть, часть матча ?
    рановато с выводами !
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       15 / 1090
    вчера в 01:45
    Один матч - не показатель!!!
    NK_505s
    NK_505s
       175 / 1090
    вчера в 01:03
    Какая реанимация, Анжи занимает 14 место)
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