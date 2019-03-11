Ари: «Недооценки „Оренбурга“ не было»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал ничью с «Оренбургом».

Напомним, что в этой игре Ари не реализовал пенальти.

Перед игрой все знали, что будет очень сложно, потому что такие команды играют сзади, на контратаках. Нужно больше концентрации, играть более агрессивно. Только мы не сделали так, потому что пропустили гол, как и в последние 10 минут. Но все знают, что у нас очень важная неделя, нам надо отдохнуть и восстановиться перед следующей игрой с «Валенсией».

Недооценка «Оренбурга»? Мы постоянно атаковали, имели шансы, был пенальти, который я не реализовал. Но если бы я его забил, все было бы по-другому. Это первый раз я не забил пенальти.