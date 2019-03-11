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Ари: «Недооценки „Оренбурга“ не было»

вчера, 23:48
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 2Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал ничью с «Оренбургом».

Напомним, что в этой игре Ари не реализовал пенальти.

Перед игрой все знали, что будет очень сложно, потому что такие команды играют сзади, на контратаках. Нужно больше концентрации, играть более агрессивно. Только мы не сделали так, потому что пропустили гол, как и в последние 10 минут. Но все знают, что у нас очень важная неделя, нам надо отдохнуть и восстановиться перед следующей игрой с «Валенсией». 

Недооценка «Оренбурга»? Мы постоянно атаковали, имели шансы, был пенальти, который я не реализовал. Но если бы я его забил, все было бы по-другому. Это первый раз я не забил пенальти.

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   17 / 1076
сегодня в 12:46
Еле отскочили, о чем ты?
Bayern Best
Bayern Best
   114 / 1076
сегодня в 05:15
Тогда почему ты пендаль не забил?!
Брулин
Брулин
   67 / 1076
сегодня в 00:11
Краснодар опять решил подарить ЛЧ Гинеру
Aчиститель
Aчиститель
   72 / 1076
сегодня в 00:04
Оренбург отлично сыграл.
pavkur
pavkur
   42 / 1076
сегодня в 00:02
Оренбург вас переоценил.
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