Камболов: «Мы не смогли выполнить план на игру с ЦСКА»

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ (0:3), а также высказался относительно ухода тренера вратарей казанской команды Виталия Кафанова.

Мы не смогли выполнить план на игру, проиграли много единоборств. В этом основные причины поражения. И мы сами фактически не создали возможностей для взятия ворот. Всегда обидно проигрывать крупно, но у ЦСКА было больше опасных атак, и они реализовали свои моменты. Что касается Кафанова, то он вносил очень серьёзный вклад в подготовку команды. Обидно, что он ушёл. Надеюсь, это не скажется на нас негативно.