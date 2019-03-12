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Камболов: «Мы не смогли выполнить план на игру с ЦСКА»

вчера, 01:08
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Защитник «Рубина» Руслан Камболов прокомментировал разгромное поражение от ЦСКА в матче 19-го тура РПЛ (0:3), а также высказался относительно ухода тренера вратарей казанской команды Виталия Кафанова.

Мы не смогли выполнить план на игру, проиграли много единоборств. В этом основные причины поражения. И мы сами фактически не создали возможностей для взятия ворот. Всегда обидно проигрывать крупно, но у ЦСКА было больше опасных атак, и они реализовали свои моменты. Что касается Кафанова, то он вносил очень серьёзный вклад в подготовку команды. Обидно, что он ушёл. Надеюсь, это не скажется на нас негативно.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   226 / 1090
вчера в 14:40
А по моему план был выполнен по полной - приехали сдать игру ,сдали ,уехали ! И всё тип-топ ! Ходили весь матч пешком ,даже побороться не пытались ! И самое смешное , против такого ЦСКА !!!!
Nafnafik
Nafnafik
   116 / 1090
вчера в 09:44
Неужели у рубина есть еще какие-то планы?
Казанский
Казанский ответил cska plus
   136 / 1090
вчера в 07:54
Туркмен сдался армии.
Какой армии?Назови мне хоть одного игрока служившего?
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 05:04
Туркмен сдался армии.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 03:52
План туркмена - побольше наворовать и развалить Рубин!
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1090
вчера в 03:39
Было бы потешно, если сказал бы, что смогли.
Jum13
Jum13
   27 / 1090
вчера в 02:19
Такой смешной - "план на игру"
Sunny.
Sunny.
   119 / 1090
вчера в 01:19
вам просто не дали это сделать
Mekrash
Mekrash
   351 / 1090
вчера в 01:14
Вам в пердив пора.
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