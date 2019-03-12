Ф. Невилл: «Пора жестко наказывать клубы за неадекватное поведение фанатов»

Известный в прошлом английский футболист Фил Невилл прокомментировал инцидент во время матча Чемпионшипа «Бирмингем» - «Астон Вилла», когда на поле появился болельщик и ударил в затылок полузащитника гостей Джека Грилиша. Фанат в итоге получил 14 недель тюрьмы.

Мы дошли до момента, когда просто запрета на посещение матчей стало недостаточно. Нужны решительные действия - либо лишать клубы очков, либо наказывать их матчами при пустых трибунах.

Я не хочу излишне драматизировать, но многие помнят о нападении на теннисистку Монику Селеш в 1993-м, когда ее ударили ножом. Мы должны начать защищать футболистов, потому что такими темпами на поле начнут проносить ножи или другое оружие, и в следующий раз игрок может очень серьезно пострадать.