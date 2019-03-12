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Ф. Невилл: «Пора жестко наказывать клубы за неадекватное поведение фанатов»

вчера, 10:04

Известный в прошлом английский футболист Фил Невилл прокомментировал инцидент во время матча Чемпионшипа «Бирмингем» - «Астон Вилла», когда на поле появился болельщик и ударил в затылок полузащитника гостей Джека Грилиша. Фанат в итоге получил 14 недель тюрьмы.

Мы дошли до момента, когда просто запрета на посещение матчей стало недостаточно. Нужны решительные действия - либо лишать клубы очков, либо наказывать их матчами при пустых трибунах.

Я не хочу излишне драматизировать, но многие помнят о нападении на теннисистку Монику Селеш в 1993-м, когда ее ударили ножом. Мы должны начать защищать футболистов, потому что такими темпами на поле начнут проносить ножи или другое оружие, и в следующий раз игрок может очень серьезно пострадать.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 12:36
И пищевик нужно расформировать!
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 11:37
Эх да. Вчера вон новость была, как игрок японского клуба празднуя гол, свалился в 3х метровую яму огораживавшую поле и фанов.

Вон пусть и в Англии такие выкопают, только ещё зальют и пустят акул и вышки с бойцами НАТО поставят, что бы отстреливать таких болел.

Только перед этим предупредить футболистов, а то неловко выйдет.
Egorium
Egorium
   162 / 1090
вчера в 10:52
Клубам, вместо неимоверных зарплат футболистам пора раскошеливаться и на безопасность на стадионах.
Groove000
Groove000
   167 / 1090
вчера в 10:11
И что, лишение клуба очков предотвратит появление на трибунах нового дурачка? Я вообще не понимаю, как при современных технологиях видеосъемки (тот же ВАР) не догадаются искать всех нарушителей по повторам и передавать дела на них в правохранительные органы. Нет, давайте лучше клуб накажем, лишим его очков, оштрафуем, и тогда 100% никто не пострадает. Клуб не может отслеживать появление идиотов в рядах своих фанатов, это невозможно. Да он и не обязан
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