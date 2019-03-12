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Тренер «Бешикташа»: «С Кариусом что-то не так»

вчера, 09:47

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш рассказал о проблемах вратаря команды Лориса Кариуса, который по-прежнему остается основным голкипером клуба.

Кариус, напомним, перебрался в «Бешикташ» из «Ливерпуля» после обидного для себя финала Лиги чемпионов, где он допустил две результативные ошибки.

Кариус виноват в голах, которые он пропустил. Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом. 

Он действительно не чувствует себя частью команды. Мы не смогли решить эту проблему, и, конечно, частично вина лежит на мне.

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Все комментарии
Nafnafik
Nafnafik
   116 / 1090
вчера в 12:50
Таки и погнать его, пусть в другом месте стагнирует.
Soccer2016
Soccer2016 ответил Neymar 10
   541 / 1090
вчера в 10:59
Ага, прям так и отдали вам Алиссона, ахах. У вас есть перспективный Ареоля, но ставят старикана Буффона, л=логика
ElaineCassidy
ElaineCassidy
   536 / 1090
вчера в 10:46
В Анжи его там всякий хлам сейчас играет.
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin ответил Так Себе Аналитик
   126 / 1090
вчера в 10:44
Ща набегут киэнджины и будут писать, какой Рамос нехороший! Ведь он так влюбил Лорису, что сразу все мозги выбил, Чак Норрис отдыхает!
Neymar 10
Neymar 10
   420 / 1090
вчера в 10:15
у нас тоже есть свой туринский кариус буффонн !ну ничего мы летом купим беккера попутно отправив буффона в туринский музей поле чудес а кариус вернется в родной ливерпуль .
kolpankolpan
kolpankolpan
   1078 / 1090
вчера в 10:11
Да вратарь он.Каждый день носит моральные 30 кг на горбу.Попробуй попрыгай.
kotmyshka
kotmyshka
   251 / 1090
вчера в 10:05
Наверное, он просто не вратарь...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1090
вчера в 10:01
Лол, это он реально? А зачем скауты существуют?

"С Кариусом что-то не так, но зато "Ливерпуль" со скидкой согласился нам продать еще одного замечательного вратаря уровня АПЛ, его зовут Миньолет, с ним уж точно все хорошо будет!"
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 09:56
С ним давно что то не так.
Don trambon
Don trambon
   89 / 1090
вчера в 09:55
В каждом матче пропускает лол, да же семихов в Турции себе такого не позволил бы.
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:53
Может, он просто слабый кипер и не нужно от него ждать каких-то чудес?
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