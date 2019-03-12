Тренер «Бешикташа»: «С Кариусом что-то не так»

Главный тренер «Бешикташа» Шенол Гюнеш рассказал о проблемах вратаря команды Лориса Кариуса, который по-прежнему остается основным голкипером клуба.

Кариус, напомним, перебрался в «Бешикташ» из «Ливерпуля» после обидного для себя финала Лиги чемпионов, где он допустил две результативные ошибки.

Кариус виноват в голах, которые он пропустил. Лорис переживет период стагнации, что-то случилось с его мотивацией и энтузиазмом.

Он действительно не чувствует себя частью команды. Мы не смогли решить эту проблему, и, конечно, частично вина лежит на мне.