ГлавнаяНовости

Аллегри: «Роналду – это большое преимущество „Ювентуса“»

вчера, 06:58
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)3 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри убеждён в том, что главная звезда команды Криштиану Роналду будет очень полезен «бьянконери» в предстоящей ответной игре с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Атлетико» (2:0).

Это важный матч, и в таких поединках Роналду становится сильнее. Да, он забил только один гол [в этой Лиге чемпионов], но не стоит забывать, что из-за удаления в Валенсии он провёл только 5 матчей.

Он забил очень много голов в ЛЧ за свою карьеру, и иметь его в составе – это наше большое преимущество.

Каждый должен будет отдать что-то большее в этом матче. Игроки должны выложиться на все 100 процентов. Они должны показать лучшее, на что способны.

Сам Роналду также поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Сауль: «„Ювентус“ был сильнее нас. Больше мне сказать нечего»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Локателли: «Было бы здорово, если бы „Юве“ заинтересовался мной»
Сегодня, 13:26 Комментарии1
Клопп: «Мы хотели пройти дальше в Кубке Англии, просто не получилось»
Сегодня, 12:35 Комментарии5
Барези: «Надеюсь, что нынешние владельцы влюбятся в „Милан“»
Сегодня, 12:11 Комментарии1
Фердинанд: «„Ливерпуль“ иногда играет с включенным ручным тормозом»
Сегодня, 11:55 Комментарии6
Годин: «„Ювентус“ был осторожен и умен»
Сегодня, 11:20 Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   88 / 1090
вчера в 13:19
Роналду в этом розыгрыше ЛЧ нулевой
Aerobniy
Aerobniy
   367 / 1090
вчера в 10:58
Сегодня преимущество проиграет.
cevin cigan
cevin cigan ответил Caniggia
   70 / 1090
вчера в 10:56
Сегодня, походу, никакие Роналды-нырялды Юве не помогут. Матрасы это им не Реалы всякие и ПСЖ, там яйчища больше чем башка.
Ответь мне на один вопрос? При чём тут игра Юв- Атлетико,яйца и Реал? И одних и других Реал с Роном обыгрывал(может напомнить?) Реал не всякие поверь.
FROBI
FROBI
   387 / 1090
вчера в 10:40
Вообще-то, вспоминая 2 крутых финала Реала с Атлетико, где Роналду присутствовал, однако ключевая и роковая для матрасов фамилия там была РАМОС!
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 10:33
Сегодня, походу, никакие Роналды-нырялды Юве не помогут. Матрасы это им не Реалы всякие и ПСЖ, там яйчища больше чем башка.
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:58
"...иметь его в составе – это наше большое преимущество..."

Прежде всего это нырки, симуляции и удаления соперника из-за его актёрства.
cevin cigan
cevin cigan
   70 / 1090
вчера в 09:55
Шансы не велики,особенно с матрасами(но комбэки никто не отменял)
КЭТиК
КЭТиК
   172 / 1090
вчера в 09:03
Матч ожидается чрезвычайно интересный.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   155 / 1090
вчера в 08:00
Сегодня Атлетико сыграет в свой фирменный футбол и ciao,maestro Allegri !
NK_505s
NK_505s
   175 / 1090
вчера в 07:54
вот сегодня посмотрим, если парочку забьёт атлетам, тогда звезда
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:44
Единственная надежда забить два и не пропустить, добиться доп времени а там пенальти на удачу, но это всё фантазии.
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:41
Мало верится, что Юве забьёт три безответных мяча матрасникам.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   332 / 1090
вчера в 07:16
Сегодня Роналду может подтвердить или опровергнуть слова Аллегри.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 07:06
Криштиану Роналду – Коке: "Да, я гей, но зато я очень богат"
Понятие о богатстве у каждого своё.
FILL3286
FILL3286
   32 / 1090
вчера в 07:04
атлетико пройдет кабинетный вентус на легке
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100