Аллегри: «Роналду – это большое преимущество „Ювентуса“»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри убеждён в том, что главная звезда команды Криштиану Роналду будет очень полезен «бьянконери» в предстоящей ответной игре с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Мадриде завершилась победой «Атлетико» (2:0).

Это важный матч, и в таких поединках Роналду становится сильнее. Да, он забил только один гол [в этой Лиге чемпионов], но не стоит забывать, что из-за удаления в Валенсии он провёл только 5 матчей.

Он забил очень много голов в ЛЧ за свою карьеру, и иметь его в составе – это наше большое преимущество.

Каждый должен будет отдать что-то большее в этом матче. Игроки должны выложиться на все 100 процентов. Они должны показать лучшее, на что способны.