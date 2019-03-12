Эриксен: «„Тоттенхэм“ не должен проигрывать такие матчи»

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (1:2) в матче 30-го тура АПЛ .

Нельзя проигрывать такие матчи, и мы не можем это делать, учитывая нашу позицию в чемпионате.

У нас был очень хороший первый тайм, но во втором всё изменилось. Мы действительно упустили эту игру.

У нас было много моментов, но их нужно было реализовывать. Ты можешь создать сколько угодно моментов, но иногда сопернику бывает достаточно одного-двух шансов, чтобы забить вам. Это большой удар для нас, ведь мы контролировали игру, но всё, что могло пойти не так, пошло не так во втором тайме. Всё это оставляет горькое послевкусие.

До следующей игры далеко. Некоторые из нас разъедутся по своим сборным, но на этой неделе будет тяжело пережить это поражение.

Однако мы должны смотреть вперёд. Что случилось, то уже случилось. Всё, что мы можем сделать, это постараться снова встать на рельсы.