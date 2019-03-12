Салах: «Готов пожертвовать Лигой чемпионов ради победы в АПЛ»

вчера, 08:38

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что он бы предпочел победу в АПЛ успеху в Лиге чемпионов, поскольку триумф в местном чемпионате - давняя мечта клуба.

«Ливерпуль» пока не выигрывал Премьер-Лигу с момента ее учреждения в 1992 году.

Честно говоря, Лига чемпионов - это самый престижный турнир. Однако мечта клуба и всего города - победа в АПЛ . Поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради мечты «Ливерпуля». Конечно, в идеале было бы выиграть оба турнира, это было бы просто фантастикой. Мы пытаемся это сделать.

«Ливерпуль» в 1/8 финала чемпионов играет с «Баварией». В Англии команды победителя не выявили (0:0).