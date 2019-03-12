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Салах: «Готов пожертвовать Лигой чемпионов ради победы в АПЛ»

вчера, 08:38

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признался, что он бы предпочел победу в АПЛ успеху в Лиге чемпионов, поскольку триумф в местном чемпионате - давняя мечта клуба.

«Ливерпуль» пока не выигрывал Премьер-Лигу с момента ее учреждения в 1992 году.

Честно говоря, Лига чемпионов - это самый престижный турнир. Однако мечта клуба и всего города - победа в АПЛ. Поэтому я готов пожертвовать своей мечтой ради мечты «Ливерпуля». Конечно, в идеале было бы выиграть оба турнира, это было бы просто фантастикой. Мы пытаемся это сделать.

«Ливерпуль» в 1/8 финала чемпионов играет с «Баварией». В Англии команды победителя не выявили (0:0). 

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Все комментарии
kust07
kust07 ответил barcamilan
   230 / 1090
вчера в 20:25
но все-таки возможно
читай внимательнее я ведь изначально прокомментировал- практически невозможно.
barcamilan
barcamilan ответил kust07
   538 / 1090
вчера в 20:17
Да ну брось ты) сейчас в ЛЧ много сильных клубов,к тому же турнир непредсказуемый в этом году.Поэтому разорваться на два фронта сложно.
но все-таки возможно
kust07
kust07 ответил barcamilan
   230 / 1090
вчера в 16:42
очень даже возможно
Да ну брось ты) сейчас в ЛЧ много сильных клубов,к тому же турнир непредсказуемый в этом году.Поэтому разорваться на два фронта сложно.
ArgonS
ArgonS
   295 / 1090
вчера в 12:47
На двух стульях тяжело.
viv
viv
   43 / 1090
вчера в 12:16
Правильно....за двумя зайцами погонешься ни одного не поймаешь....
Steven Gerrard_008
Steven Gerrard_008
   633 / 1090
вчера в 11:26
Лососнём тунца с таким подходом к делу. И от баварии по щям получим и голубятне в конце сезона влетим. Только победа YNWA
barcamilan
barcamilan ответил kust07
   538 / 1090
вчера в 11:02
Выиграть сразу два турнира это практически невозможно
очень даже возможно
ZaZizu
ZaZizu
   580 / 1090
вчера в 10:37
сдаётся мне в этом сезоне вы опять пожертвуете всем)
sihafazatron
sihafazatron
   91 / 1090
вчера в 10:21
После таких слов против баварии пусть салах на лавке сидит)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар ответил Neymar 10
   88 / 1090
вчера в 10:14
у Манчестер Сити на сей счет другое мнение . Поймите Гвардиола не создан быть вторым ! так что у вас борьба лишь за вторую строчку , выше просто не дано .
"Поймите Гвардиола не создан быть вторым" - поэтому он часто вылетает из ЛЧ и не доходит до финала? С Барселоной он занимал второе место в Ла Лиге, с МС третье в АПЛ
15511551
15511551 ответил Так Себе Аналитик
   78 / 1090
вчера в 10:11
Такие заявления имеет смысл делать, когда ты идёшь на первом месте.. Сейчас от "Ливерпуля" зависит далеко не все, и можно спокойно пожертвовать ЛЧ и все равно ничего не выиграть)
такие заявления делают, когда понимают, что выиграть Лигу чемпионов без шансов, получается, нет веры в то, что пройдут Баварию) так как сказал Салах накануне матча с Баварией. Все эти заявления о том, что Лига чемпионов второсортный турнир, на фоне АПЛ, дешёвый развод, я ещё понимаю, если бы это сказал англичанин, но для египтянина АПЛ важней, чем Лига чемпионов, полный бред)
Neymar 10
Neymar 10
   420 / 1090
вчера в 10:00
у Манчестер Сити на сей счет другое мнение . Поймите Гвардиола не создан быть вторым ! так что у вас борьба лишь за вторую строчку , выше просто не дано .
Союзник противников
Союзник противников
   114 / 1090
вчера в 09:38
Поздно пить пепси.
1-й парень
1-й парень
   40 / 1090
вчера в 09:35
Везде нужно быть сильнее.
galem72
galem72
   336 / 1090
вчера в 09:32
Логично и адекватно. На два турнира Скаузеров вряд ли хватит.
kust07
kust07
   230 / 1090
вчера в 09:29
Выиграть сразу два турнира это практически невозможно
LOpp
LOpp
   37 / 1090
вчера в 09:17
АПЛ для Ливера важней.
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1090
вчера в 09:13
Вот в АПЛ дай бог победите. Я даже буду болеть и поддерживать вас в АПЛ.
Ливер классный клуб надеюсь они обгонят Сити.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1090
вчера в 09:11
Запятую уберите из заголовка
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 08:51
Надо у Сити спросить...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1090
вчера в 08:44
Такие заявления имеет смысл делать, когда ты идёшь на первом месте.. Сейчас от "Ливерпуля" зависит далеко не все, и можно спокойно пожертвовать ЛЧ и все равно ничего не выиграть)
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