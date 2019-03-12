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Ван Дейк: «Выезд в Мюнхен будет очень тяжёлым»

вчера, 07:20
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23:00 Не начался

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это будет захватывающий поединок. Они очень хорошо сыграли на «Энфилде». Играли компактно, особенно сзади и определённо проявили к нам большое уважение.

Мы должны быть готовы к серьёзному сражению, потому что они, вероятно, собираются пойти ва-банк, особенно в начале матча. Это будет непростой матч, и мы должны будем сыграть лучше, чем в наших последних выездах в ЛЧ.

Результат первого матча 0:0, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Мы знаем, что это будет очень тяжёлая и упорная игра.

Ответный матч между «Баварией» и «Ливерпулем» обслужит итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

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Все комментарии
sparxx2
sparxx2 ответил ДАША Д
   1003 / 1090
вчера в 10:23
Весьма вероятно проиграют, как и все матчи Лиги Чемпионов в этом сезоне.
Ты о чём и о ком ? Но ладно, не суть.... )))))))

По поводу матча.
Индюки писали перед нашим матчем с "Боруссией" что нас в Германии порвут, а чем всё закончилось ? )))) Поэтому я ничего не буду писать, так как и так всё понятно.
ДАША Д
ДАША Д
   191 / 1090
вчера в 08:02
Весьма вероятно проиграют, как и все матчи Лиги Чемпионов в этом сезоне.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 07:48
Баврия на ходу сейчас.
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 07:45
Бавария не даст ходу колбасне.
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