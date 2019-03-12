Ван Дейк: «Выезд в Мюнхен будет очень тяжёлым»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это будет захватывающий поединок. Они очень хорошо сыграли на «Энфилде». Играли компактно, особенно сзади и определённо проявили к нам большое уважение.

Мы должны быть готовы к серьёзному сражению, потому что они, вероятно, собираются пойти ва-банк, особенно в начале матча. Это будет непростой матч, и мы должны будем сыграть лучше, чем в наших последних выездах в ЛЧ .

Результат первого матча 0:0, и мы хотим сделать всё возможное, чтобы пройти дальше. Мы знаем, что это будет очень тяжёлая и упорная игра.