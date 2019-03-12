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Тухель: «Поражению от МЮ нет логического объяснения. Это случайность»

вчера, 06:34
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, как его команда переживает вылет из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но дома уступили МЮ 1:3 и покинули турнир. Сегодня ПСЖ в рамках 18-го тура Лиги 1 сыграет на выезде с «Дижоном».

Все расстроены. 

Этот матч трудно анализировать. Я считаю, что это была случайность, и логического объяснения этому нет. Мы контролировали игру, но напряжение росло с каждой минутой.

Первые несколько дней после поражения футболисты не хотят играть, но у них нет выбора. Мы должны закончить этот сезон.

Вы должны знать, как справляться с поражениями и продолжать двигаться вперёд. Это спорт.

У нас есть возможность сделать камбэк, став чемпионами. Это наша задача, для меня и для тренерского штаба – держать игроков в тонусе каждый день. Игра во вторник будет нашим лучшим лекарством.

Также Тухель заявил, что не собирается покидать парижский клуб.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
   781 / 1090
сегодня в 00:06
Тухель совсем тухлый
kasyak7
kasyak7
   781 / 1090
сегодня в 00:03
Тухель совсем тухлый
Генадий Павлович
Генадий Павлович
вчера в 18:32
ПСЖ - мешок с бессмысленно вложенными деньгами. Как в песне Скрипа - "...Но всего не выкупишь..." )))
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил Inside91
   343 / 1090
вчера в 14:23
Это фраза мастера Угвэя)
faneng
faneng
   524 / 1090
вчера в 10:42
Нет, Тухель, есть логическое объяснение, не надо обманывать себя и болельщиков: твоя команда вышла на матч с шапкозакидательским настроением. Вы были вялые и несобранные. Иначе не было бы нелепой ошибки на второй минуте, приведшей к голу Лукаку. А потом Буффон совершил ляп.
Да, во втором тайме вы владели мячом. Но как вы атаковали? Очень медленно и однообразно - с постоянными навесами в штрафную, хотя было очевидно, что Мбаппе - не тот форвард, кто может переиграть защиту МЮ в воздухе.
Имея впереди только Мбаппе надо было играть быстро, резкими контратаками и разрезающими передачами, а вы стоя катали мяч перед штрафной. Вот вас и наказали!
Хотя пенальти от Скомины все равно очень сомнительный.
LOpp
LOpp
   37 / 1090
вчера в 09:20
Протухеля в мае выгонят, для ПСЖ главное ЛЧ, а чемпионат с таким составом смогут выиграть даже такие физруки как Семак и Гончаренко.
shu
shu
   427 / 1090
вчера в 08:45
Может я пропустил: Неймар плакал?
Субъективное мнение
Субъективное мнение
   535 / 1090
вчера в 08:36
Как там говорится - "Уважению нужно учить", вот пусть и поучатся игроки ПСЖ. Вышли на матч с уверенностью в своем превосходстве, в итоге все вылилось оказывается в "случайность", случайностей не бывает, особенно в спорте и если ты проиграл, виноват прежде всего ты сам...
cska plus
cska plus
   16 / 1090
вчера в 08:15
Таких случайностей не бывает, случайность это сам псж.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   211 / 1090
вчера в 08:09
ПСЖ вот это случайность! понабрали 50ов типа Неймара и думают всё выиграют сразу. Максимум только во Франции.
Caniggia
Caniggia
   30 / 1090
вчера в 07:54
Не надо было нагло пижонить весь второй тайм, такое футбол не прощает!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   255 / 1090
вчера в 07:40
Мое мнение ПСЖ сильней Манчестера
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   360 / 1090
вчера в 07:13
Везение Сульшера закончилось.
борька
борька
   237 / 1090
вчера в 07:08
Шейхи сыграли на букмеров, т.ь.на свой карман! И вся логика!
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   4 / 1090
вчера в 07:03
Каждый сезон в ЛЧ у мешка случайности :)
ДСА
ДСА
   204 / 1090
вчера в 07:00
Отсутствие конкуренции в чемпионате не даёт проявить себя в Лиге Чемпионов, ибо решает всё одна игра, а в чемпионате всё ясно заранее
Inside91
Inside91
   287 / 1090
вчера в 06:59
Как говорил Мастер Шифу из "Кунг-фу Панда" - "Случайности не случайны" )
Bayern Best
Bayern Best
   123 / 1090
вчера в 06:55
Надо вообще расфирмировать этот клуб.
Они просто огромный позор для ЛЧ. После того как они упустили кандикап в 4 мяча с Барсой упустили,многие понели что уровень ПСЖ не выще Монако или Тоттенхэма. Хотя Монако в отличии от ПСЖ имеет авторитет в Европе.
STVA 1
STVA 1
   86 / 1090
вчера в 06:46
Поражения в ЛЧ в плей офф ПСЖ это уже закономерность.
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 1090
вчера в 06:38
Что ты несешь? Какая случайность? Случайность - это когда вратарь выбивает мяч от ворот и забивает гол. А здесь счет 3-1, какая может быть случайность? ПСЖ не реализовал свои моменты, МЮ реализовал. Это не случайность - это футбол!
sir_Alex
sir_Alex
   113 / 1090
вчера в 06:37
Лепит горбатого!)))
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