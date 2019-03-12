Тухель: «Поражению от МЮ нет логического объяснения. Это случайность»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, как его команда переживает вылет из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но дома уступили МЮ 1:3 и покинули турнир. Сегодня ПСЖ в рамках 18-го тура Лиги 1 сыграет на выезде с «Дижоном».

Все расстроены.

Этот матч трудно анализировать. Я считаю, что это была случайность, и логического объяснения этому нет. Мы контролировали игру, но напряжение росло с каждой минутой.

Первые несколько дней после поражения футболисты не хотят играть, но у них нет выбора. Мы должны закончить этот сезон.

Вы должны знать, как справляться с поражениями и продолжать двигаться вперёд. Это спорт.

У нас есть возможность сделать камбэк, став чемпионами. Это наша задача, для меня и для тренерского штаба – держать игроков в тонусе каждый день. Игра во вторник будет нашим лучшим лекарством.