Тухель: «Поражению от МЮ нет логического объяснения. Это случайность»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал, как его команда переживает вылет из Лиги чемпионов. В первом матче 1/8 финала парижане в гостях обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0, но дома уступили МЮ 1:3 и покинули турнир. Сегодня ПСЖ в рамках 18-го тура Лиги 1 сыграет на выезде с «Дижоном».
Все расстроены.
Этот матч трудно анализировать. Я считаю, что это была случайность, и логического объяснения этому нет. Мы контролировали игру, но напряжение росло с каждой минутой.
Первые несколько дней после поражения футболисты не хотят играть, но у них нет выбора. Мы должны закончить этот сезон.
Вы должны знать, как справляться с поражениями и продолжать двигаться вперёд. Это спорт.
У нас есть возможность сделать камбэк, став чемпионами. Это наша задача, для меня и для тренерского штаба – держать игроков в тонусе каждый день. Игра во вторник будет нашим лучшим лекарством.
Также Тухель заявил, что не собирается покидать парижский клуб.
Да, во втором тайме вы владели мячом. Но как вы атаковали? Очень медленно и однообразно - с постоянными навесами в штрафную, хотя было очевидно, что Мбаппе - не тот форвард, кто может переиграть защиту МЮ в воздухе.
Имея впереди только Мбаппе надо было играть быстро, резкими контратаками и разрезающими передачами, а вы стоя катали мяч перед штрафной. Вот вас и наказали!
Хотя пенальти от Скомины все равно очень сомнительный.
Да, во втором тайме вы владели мячом. Но как вы атаковали? Очень медленно и однообразно - с постоянными навесами в штрафную, хотя было очевидно, что Мбаппе - не тот форвард, кто может переиграть защиту МЮ в воздухе.
Имея впереди только Мбаппе надо было играть быстро, резкими контратаками и разрезающими передачами, а вы стоя катали мяч перед штрафной. Вот вас и наказали!
Хотя пенальти от Скомины все равно очень сомнительный.
Они просто огромный позор для ЛЧ. После того как они упустили кандикап в 4 мяча с Барсой упустили,многие понели что уровень ПСЖ не выще Монако или Тоттенхэма. Хотя Монако в отличии от ПСЖ имеет авторитет в Европе.
Они просто огромный позор для ЛЧ. После того как они упустили кандикап в 4 мяча с Барсой упустили,многие понели что уровень ПСЖ не выще Монако или Тоттенхэма. Хотя Монако в отличии от ПСЖ имеет авторитет в Европе.