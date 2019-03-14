Саутгейт: «Успех английских клубов в ЛЧ может помешать сборной»

Сегодня стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал турнира прошли сразу четыре английских клуба («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»). Однако наставник сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что это может негативно отразиться на национальной команде.
Весной англичанам предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020, а через 5 дней после финала Лиги чемпионов подопечные Саутгейта встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Лиги Наций.
Это может внести беспорядок.
Допустим, если две наши команды выйдут в финал Лиги чемпионов, то мы не увидим [игроков сборной] в лучшем случае до понедельника, прежде чем нам предстоит игра в четверг.
Четыре месяца назад мы завоевали путёвку в полуфинал [Лиги Наций], и когда у нас есть прекрасная возможность выиграть трофей, мы не можем как следует собраться всей командой?
А учитывая эмоции, которыми будет переполнен финал ЛЧ, смогут ли они потом выложиться в четверг за сборную? Мы должны будем подумать над этим и принять какое-то решение.