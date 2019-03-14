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Саутгейт: «Успех английских клубов в ЛЧ может помешать сборной»

вчера, 07:59

Сегодня стали известны все участники 1/4 финала Лиги чемпионов. В четвертьфинал турнира прошли сразу четыре английских клуба («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»). Однако наставник сборной Англии Гарет Саутгейт отметил, что это может негативно отразиться на национальной команде.

Весной англичанам предстоят матчи отборочного турнира Евро-2020, а через 5 дней после финала Лиги чемпионов подопечные Саутгейта встретятся со сборной Нидерландов в полуфинале Лиги Наций.

Это может внести беспорядок.

Допустим, если две наши команды выйдут в финал Лиги чемпионов, то мы не увидим [игроков сборной] в лучшем случае до понедельника, прежде чем нам предстоит игра в четверг.

Четыре месяца назад мы завоевали путёвку в полуфинал [Лиги Наций], и когда у нас есть прекрасная возможность выиграть трофей, мы не можем как следует собраться всей командой?

А учитывая эмоции, которыми будет переполнен финал ЛЧ, смогут ли они потом выложиться в четверг за сборную? Мы должны будем подумать над этим и принять какое-то решение.

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Все комментарии
Klaus-S
Klaus-S
   286 / 1074
вчера в 12:27
Саутгейт уже стелет соломку. В финал ЛЧ если кто-то и выйдет из АПЛ, то это Сити или Ливерпуль. Но у них не так много игроков сборной Англии. 3-4 игрока на две команды. У шпор и МЮ просто не хватит ресурса для прохода в финал.
Sheffield Wednesday
Sheffield Wednesday
   521 / 1074
вчера в 10:15
Не может!
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1074
вчера в 09:02
Там англичан то, раз-два и обчелся.
Artuom
Artuom ответил Lewa2708
   159 / 1074
вчера в 09:00
Тоже мне проблема. С этих четырех команд не соберется и половины сборной, так как в основном играют за них легионеры
Ошибаешься... человек 8-9 как минимум будет из этих клубов в сборной, и половина из них явно игроки основы
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   27 / 1074
вчера в 08:40
Пусть сливают еврокубки)))
Zenit_84
Zenit_84
   136 / 1074
вчера в 08:17
отборочный турнир длинный, отыграются
Lewa2708
Lewa2708
   586 / 1074
вчера в 08:05
Тоже мне проблема. С этих четырех команд не соберется и половины сборной, так как в основном играют за них легионеры
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