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Пике: «Надеюсь, что при уставшем Суаресе я буду играть в нападении»

вчера, 06:39
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

О своём голе

Если я буду видеть, что Луис Суарес выглядит уставшим, тогда буду просить тренера, чтобы он пустил меня в атаку. Надеюсь, мне удастся его убедить. Я умею видеть голевую возможность. Мне всегда нравилось помогать команде в атаке.

О хет-трике Роналду в матче с «Атлетико»

Звёздные футболисты всегда играют большую роль, но они не побеждают в одиночку.

Об игре Месси

Наличие в команде кого-то вроде Лионеля Месси придаёт вам такое важное чувство спокойствия, без которого в серьёзных матчах не обойтись. Он делает необыкновенные вещи. Месси провёл выдающийся матч с двумя голами и двумя голевыми передачами, а также с ударом, который едва не привёл к ещё одному мячу.

О возможности взять требл в этом сезоне

Мы всё ещё ведём борьбу в трёх турнирах, но пока ещё слишком рано говорить о требле. Будем идти шаг за шагом. Мы в том же положении, как и год назад, и должны использовать тот опыт.

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Все комментарии
авито
авито
   377 / 1074
вчера в 11:11
Молодец Пике!
У него талант к атакам.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   322 / 1074
вчера в 08:57
С Уэска и Райо можно ему дать эту возможность, лишь бы не плакал.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   295 / 1074
вчера в 08:41
Мое мнение Пике не сможет сыграть как Суарес
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Incredulous
   112 / 1074
вчера в 08:16
Картинно падать в штрафной за него будешь.
1-4
Incredulous
Incredulous
   101 / 1074
вчера в 07:43
Картинно падать в штрафной за него будешь.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 07:25
Никакого требла не будет.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   355 / 1074
вчера в 07:00
Пике скоро надоест своей болтовней.
STVA 1
STVA 1
   116 / 1074
вчера в 06:55
Попробуй!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 06:49
Удачи Барсе во всех турнирах!!!
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 1074
вчера в 06:48
У Пике надкусов на ушах нет...??))
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