Пике: «Надеюсь, что при уставшем Суаресе я буду играть в нападении»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы над «Лионом» (5:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов.

О своём голе

Если я буду видеть, что Луис Суарес выглядит уставшим, тогда буду просить тренера, чтобы он пустил меня в атаку. Надеюсь, мне удастся его убедить. Я умею видеть голевую возможность. Мне всегда нравилось помогать команде в атаке.

О хет-трике Роналду в матче с «Атлетико»

Звёздные футболисты всегда играют большую роль, но они не побеждают в одиночку.

Об игре Месси

Наличие в команде кого-то вроде Лионеля Месси придаёт вам такое важное чувство спокойствия, без которого в серьёзных матчах не обойтись. Он делает необыкновенные вещи. Месси провёл выдающийся матч с двумя голами и двумя голевыми передачами, а также с ударом, который едва не привёл к ещё одному мячу.

О возможности взять требл в этом сезоне

Мы всё ещё ведём борьбу в трёх турнирах, но пока ещё слишком рано говорить о требле. Будем идти шаг за шагом. Мы в том же положении, как и год назад, и должны использовать тот опыт.