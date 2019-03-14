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Левандовски: «Я зол, потому что мы должны были сыграть лучше»

вчера, 06:11
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче мы недостаточно рисковали идти вперёд, чтобы попытаться забить.

Считаю, что сегодня мы так же не были достаточно нацелены на атаку. У нас было недостаточно голевых моментов, и в этом заключалась наша сегодняшняя проблема.

Мы играли дома, но это был не наш футбол. Поэтому «Ливерпуль» нас и обыграл. Я зол, потому что мы знали, что должны будем сыграть лучше, но не сделали этого.

Теперь нам необходимо прибавить в Германии. У нас всё ещё есть Бундеслига и Кубок, на которые мы претендуем.

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Все комментарии
Glodor
Glodor
   66 / 1074
вчера в 17:22
Еще один расплакался.
Bavaria_M
Bavaria_M
   774 / 1074
вчера в 14:32
что? недостаточно шли вперед?
мб ты вечно терялся?
было мало моментов?
только у тебя было около 3 моментов 100%.
даже гомес забил бы.
на себя щлись бревно и вали уже нафиг.
только и может что болтать бревно
Bayern Best
Bayern Best
   140 / 1074
вчера в 13:44
Ты был вчера ужасен.
Limp Bizkit
Limp Bizkit
вчера в 12:07
Ну так правильно... перепасовки с Нойером к голевым моментам не приведут
minai
minai
   538 / 1074
вчера в 11:31
Расслабься, чувак. Просто чемп Германии давно уже не топ. Где-то типа нашего.
beefs
beefs
   202 / 1074
вчера в 10:57
Что сделано, то сделано - назад не вернеш
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил anfield1984
   65 / 1074
вчера в 09:23
Правильно говорит 100500 пасов на нойера при центре обороны Матип/Фабиньо это был верх тренерского мастерства Ковача. Матип в свои забивает, когда мяч просто летит вдоль ворот, а Ковач этим не воспользовался. Неадекватные псевдоспецы с тинаТВ рассказывали про тактическую мудрость Баварии в игре на Энфилде, а на самом деле там была тупость и трусость. Пойди БМ в атаку с «шашками на голо», у них было бы больше шансов на 1/4. Трусливый и глупый Ковач не показал ничего, а какой мог случится эпичный заруб в Англии играй Бавария в атаку, видимо, нн судьба
Действительно, Бавария потеряла свое немецкое лицо. Раньше баварцы могли бороться до победного конца, идти на риск и действовать решительно. А вчера я увидел футбольных импотентов в красной форме
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   65 / 1074
вчера в 09:20
Но вы разучились играть хорошо. Нико Ковач не тренер для команды такого калибра, он подходит только для середняков. Да и состав Баварии надо серьезно обновлять.
anfield1984
anfield1984
   277 / 1074
вчера в 09:15
Правильно говорит 100500 пасов на нойера при центре обороны Матип/Фабиньо это был верх тренерского мастерства Ковача. Матип в свои забивает, когда мяч просто летит вдоль ворот, а Ковач этим не воспользовался. Неадекватные псевдоспецы с тинаТВ рассказывали про тактическую мудрость Баварии в игре на Энфилде, а на самом деле там была тупость и трусость. Пойди БМ в атаку с «шашками на голо», у них было бы больше шансов на 1/4. Трусливый и глупый Ковач не показал ничего, а какой мог случится эпичный заруб в Англии играй Бавария в атаку, видимо, нн судьба
Milan199675
Milan199675
   951 / 1074
вчера в 08:46
Ливерпуль опустил любительскую команду с небес.
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 08:05
Ливерпуль с победой .
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 08:03
Отмазки не принимаются.
sir_Alex
sir_Alex
   119 / 1074
вчера в 07:20
Нынче немчура не котируется)))
Василий 50
Василий 50
   406 / 1074
вчера в 06:53
А как болтали до матча.
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