Левандовски: «Я зол, потому что мы должны были сыграть лучше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первом матче мы недостаточно рисковали идти вперёд, чтобы попытаться забить.

Считаю, что сегодня мы так же не были достаточно нацелены на атаку. У нас было недостаточно голевых моментов, и в этом заключалась наша сегодняшняя проблема.

Мы играли дома, но это был не наш футбол. Поэтому «Ливерпуль» нас и обыграл. Я зол, потому что мы знали, что должны будем сыграть лучше, но не сделали этого.

Теперь нам необходимо прибавить в Германии. У нас всё ещё есть Бундеслига и Кубок, на которые мы претендуем.