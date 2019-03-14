Левандовски: «Я зол, потому что мы должны были сыграть лучше»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
В первом матче мы недостаточно рисковали идти вперёд, чтобы попытаться забить.
Считаю, что сегодня мы так же не были достаточно нацелены на атаку. У нас было недостаточно голевых моментов, и в этом заключалась наша сегодняшняя проблема.
Мы играли дома, но это был не наш футбол. Поэтому «Ливерпуль» нас и обыграл. Я зол, потому что мы знали, что должны будем сыграть лучше, но не сделали этого.
Теперь нам необходимо прибавить в Германии. У нас всё ещё есть Бундеслига и Кубок, на которые мы претендуем.
мб ты вечно терялся?
было мало моментов?
только у тебя было около 3 моментов 100%.
даже гомес забил бы.
на себя щлись бревно и вали уже нафиг.
только и может что болтать бревно
мб ты вечно терялся?
было мало моментов?
только у тебя было около 3 моментов 100%.
даже гомес забил бы.
на себя щлись бревно и вали уже нафиг.
только и может что болтать бревно