Альба: «Не люблю, когда „Реал“ побеждает. Их поражения мне приятнее»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал» и недавний вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4).
Да, я был удивлён возвращению Зидана в «Реал». Необычно, когда тренер возвращается в команду через 9 месяцев.
Я всегда говорил о том, что не люблю, когда «Реал» выигрывает какой-либо матч. Если они терпят поражение, для меня это даже лучше. Это чувство у меня с малых лет, но я не грызу ногти, надеясь на их поражения. Я достаточно спокоен в этом отношении.
«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, будучи фаворитом на бумаге, но «Аякс» был лучше по сумме двух встречи и заслуженно его обыграл. Некоторым другим фаворитам турнира тоже пришлось потерпеть неудачу.
Люблю его слёзы...
Люблю его слёзы...
Видимо, не все здесь хотят отставки "выбранного". Жива ещё в России кремлевата, которая счастлива от его чудо-петард. ))
Видимо, не все здесь хотят отставки "выбранного". Жива ещё в России кремлевата, которая счастлива от его чудо-петард. ))
Или Альба должен болеть за ЦСКА,)))
Или Альба должен болеть за ЦСКА,)))
хорошо, что честно ответил
хорошо, что честно ответил