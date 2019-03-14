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Альба: «Не люблю, когда „Реал“ побеждает. Их поражения мне приятнее»

вчера, 05:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал возвращение Зинедина Зидана в «Реал» и недавний вылет мадридского клуба из Лиги чемпионов после поражения от «Аякса» (1:4).

Да, я был удивлён возвращению Зидана в «Реал». Необычно, когда тренер возвращается в команду через 9 месяцев.

Я всегда говорил о том, что не люблю, когда «Реал» выигрывает какой-либо матч. Если они терпят поражение, для меня это даже лучше. Это чувство у меня с малых лет, но я не грызу ногти, надеясь на их поражения. Я достаточно спокоен в этом отношении.

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, будучи фаворитом на бумаге, но «Аякс» был лучше по сумме двух встречи и заслуженно его обыграл. Некоторым другим фаворитам турнира тоже пришлось потерпеть неудачу.

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   191 / 1074
вчера в 20:09
Альба еще познает такое количество поражений каталонской группы физкультурников что его затошнит и он никогда! не будет радоваться трем подряд победам в ЛЧ своей команды.
Armyan4eG
Armyan4eG ответил NOVA
   796 / 1074
вчера в 16:42
зато большинство людей ох как любят когда барса проигрывает и не могут терпеть когда баляруны на халяву еще отскакивают!!
Про халяву перетри с болелами МанЮнайтед, Баварии и Видаля отдельно...
kasyak7
kasyak7
   725 / 1074
вчера в 13:50
солидарен)
FROBI
FROBI
   362 / 1074
вчера в 13:22
Это не та плакса, которую опустил Акинфеев летом? )
Люблю его слёзы...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил Vladimir808
   164 / 1074
вчера в 13:00
С победой Тебя!!! Или Альба должен болеть за ЦСКА,)))
Тебя тоже.Альба должен болеть за Пищевик Москва для прикола.
NOVA
NOVA
   379 / 1074
вчера в 11:37
зато большинство людей ох как любят когда барса проигрывает и не могут терпеть когда баляруны на халяву еще отскакивают!!
galem72
galem72 ответил da da da
   321 / 1074
вчера в 10:42
Альба каталонец,это также естественно как и когда любой русский хочет отставки Путэна..
Тебя уже кто-то "накараулил"!
Видимо, не все здесь хотят отставки "выбранного". Жива ещё в России кремлевата, которая счастлива от его чудо-петард. ))
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
вчера в 10:37
Когда пищевик проигрывает, то вообще вся страна довольна!
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   198 / 1074
вчера в 09:43
Как же Каталония мне напоминает наш Донбасс. За тем исключением, что испанцам повезло, что у них нет таких соседей, как мистер Путин.
Игорь Волков
Игорь Волков
   988 / 1074
вчера в 09:23
Закомплексованные провинциалы. Зависть у них в крови. Что пике что альба, два сапога пара.
cevin cigan
cevin cigan
   55 / 1074
вчера в 08:41
Типичный каталашка-там все такие(а вирус запустил 14ок Энрике)
Vladimir808
Vladimir808 ответил ALBA BARCELONA 21
   148 / 1074
вчера в 08:12
С победой Тебя!!!
Или Альба должен болеть за ЦСКА,)))
BARCDJIN
BARCDJIN
   112 / 1074
вчера в 08:11
3-1 зеня . ты прям интеллеккт ))
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил cska plus
   187 / 1074
вчера в 08:06
К сожалению на планете есть такие люди, жаль мне Альбу.
У нас под боком 40 млн. таких альб. Хохлы называются.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил cska plus
   164 / 1074
вчера в 07:47
К сожалению на планете есть такие люди, жаль мне Альбу.
Ты хотел,чтобы Альба сказал,что он болеет за Реал,если сказал бы так,тогда надо было его жалеть.
Шуnя771
Шуnя771
   219 / 1074
вчера в 07:30
Зачем ляпнул?
Василий 50
Василий 50
   406 / 1074
вчера в 06:51
Дурак.
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 1074
вчера в 06:51
Кто бы сомневался!!!
112910415
112910415
   114 / 1074
вчера в 06:46
обычное дело
хорошо, что честно ответил
parallels
parallels
   10 / 1074
вчера в 06:04
тупее спартача! а это показатель)
ДСА
ДСА
   241 / 1074
вчера в 05:57
Предельно честно.
da da da
da da da
   138 / 1074
вчера в 05:47
Альба каталонец,это также естественно как и когда любой русский хочет отставки Путэна..
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 05:42
К сожалению на планете есть такие люди, жаль мне Альбу.
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