Ковач: «Теперь наша цель – выиграть Бундеслигу и Кубок Германии»

Наставник «Баварии» Нико Ковач после вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда продолжает претендовать на победу в двух домашних турнирах.

У «Баварии» есть ещё два титула, за которые нужно бороться.

Мы лидируем в Бундеслиге и продолжаем борьбу в Кубке страны. Наша цель – победить в обоих турнирах.