Ковач: «Теперь наша цель – выиграть Бундеслигу и Кубок Германии»

Наставник «Баварии» Нико Ковач после вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда продолжает претендовать на победу в двух домашних турнирах.
У «Баварии» есть ещё два титула, за которые нужно бороться.
Мы лидируем в Бундеслиге и продолжаем борьбу в Кубке страны. Наша цель – победить в обоих турнирах.
да повара ж купили уже.
да повара ж купили уже.
Последний стоящий трансфер - это был КриРо. После его ухода уже всё. Это как говорится не бей лежачего.
Судить о сегодняшнем реале нет толку ибо пол состава надо продавать. И ещё не известно чем обернется возвращение ЗиЗу, ведь может не прокатить.
А у баварии проблемы есть, но не такие уж большие как у реала. Тренера другого, да и нойеру замену(хотя вроде я слышал, что во второй команде баварии есть свой воротчик молодой с очень большим, как говорят потенциалом).
Да и в первом тайме они играли очень да же хорошо, по второму хз - я спать пошёл, но учитывая что пропустили 2, то похуже стали играть.
Последний стоящий трансфер - это был КриРо. После его ухода уже всё. Это как говорится не бей лежачего.
Судить о сегодняшнем реале нет толку ибо пол состава надо продавать. И ещё не известно чем обернется возвращение ЗиЗу, ведь может не прокатить.
А у баварии проблемы есть, но не такие уж большие как у реала. Тренера другого, да и нойеру замену(хотя вроде я слышал, что во второй команде баварии есть свой воротчик молодой с очень большим, как говорят потенциалом).
Да и в первом тайме они играли очень да же хорошо, по второму хз - я спать пошёл, но учитывая что пропустили 2, то похуже стали играть.