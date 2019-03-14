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Ковач: «Теперь наша цель – выиграть Бундеслигу и Кубок Германии»

вчера, 05:58
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Наставник «Баварии» Нико Ковач после вылета мюнхенской команды из Лиги чемпионов подчеркнул, что его команда продолжает претендовать на победу в двух домашних турнирах.

У «Баварии» есть ещё два титула, за которые нужно бороться.

Мы лидируем в Бундеслиге и продолжаем борьбу в Кубке страны. Наша цель – победить в обоих турнирах.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Ragnar_Lodbrok
   182 / 1074
вчера в 21:34
Ну в Реал хоть Зидана вернули, из Баварии надо тоже выгнать Ковача и пригласить Венгера (других хороших свободных тренеров сейчас нет). А вообще, надо слить чемпионат, чтобы уж точно произошли большие изменения в клубе
Маврика приглашайте и будет вам счастье, правда 250 лямов это так для затравки аппетита. Там будет такая перезагрузка,что и Реалу не снилась. Зидан не будет упевать конспектировать ходы гроссмейстера,который победил Юбку в Турине и вас это ждёт.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   182 / 1074
вчера в 21:30
по видимому,цель за целью,канули в лету. как вам повезло,что шмели под кризис попали,ну ничего, Русь воспрянет духом и наверстает упущенное. ну может будете кубком тешиться и то благодаря Ливерпулю,который освободил вас от лишнего зайца.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 1074
вчера в 13:35
ваш босс будет ждать окончания контрактов, а не покупать) да повара ж купили уже.
Сейчас такая стратегия устарела. Если руководство хочет, чтобы команда регулярно выходила хотя бы в полуфинал ЛЧ, то надо очень хорошо тратиться. Одного Павара мало
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   62 / 1074
вчера в 12:06
Во втором тайме было слишком много потерь мяча и брака. Было чувство, что Ливерпуль играет с середняком или аутсайдером АПЛ. Что касается тренера, то я даже не знаю, кого сейчас можно назвать нормальным. Написал про Венгера, может быть, если ему дать много денег на трансферы, то он проявит себя на старости лет? Из состава надо убрать весь шлак в лице Рафиньи, Тьяго, Хамеса не надо выкупать (теперь понятно, почему Зидан не хочет видеть его в Реале). В защите еще большие проблемы - Боатенг сдулся, Зюле какой-то аморфный. В общем, надо покупать игроков во все линии, а для этого надо потратить не одну сотню миллионов. Недавно был слух о том, что руководство готово потратить больше 250 млн на летние трансферы. Так что летом видно будет
ваш босс будет ждать окончания контрактов, а не покупать)
да повара ж купили уже.
Морозовский
Морозовский
   7 / 1074
вчера в 11:20
Мыслят гансы прям, как Сергей Богданыч!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 1074
вчера в 10:04
Ну так ты сам признаёшь что у реала полная борода. Последний стоящий трансфер - это был КриРо. После его ухода уже всё. Это как говорится не бей лежачего. Судить о сегодняшнем реале нет толку ибо пол состава надо продавать. И ещё не известно чем обернется возвращение ЗиЗу, ведь может не прокатить. А у баварии проблемы есть, но не такие уж большие как у реала. Тренера другого, да и нойеру замену(хотя вроде я слышал, что во второй команде баварии есть свой воротчик молодой с очень большим, как говорят потенциалом). Да и в первом тайме они играли очень да же хорошо, по второму хз - я спать пошёл, но учитывая что пропустили 2, то похуже стали играть.
Во втором тайме было слишком много потерь мяча и брака. Было чувство, что Ливерпуль играет с середняком или аутсайдером АПЛ. Что касается тренера, то я даже не знаю, кого сейчас можно назвать нормальным. Написал про Венгера, может быть, если ему дать много денег на трансферы, то он проявит себя на старости лет? Из состава надо убрать весь шлак в лице Рафиньи, Тьяго, Хамеса не надо выкупать (теперь понятно, почему Зидан не хочет видеть его в Реале). В защите еще большие проблемы - Боатенг сдулся, Зюле какой-то аморфный. В общем, надо покупать игроков во все линии, а для этого надо потратить не одну сотню миллионов. Недавно был слух о том, что руководство готово потратить больше 250 млн на летние трансферы. Так что летом видно будет
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   62 / 1074
вчера в 09:49
Ну в Реал хоть Зидана вернули, из Баварии надо тоже выгнать Ковача и пригласить Венгера (других хороших свободных тренеров сейчас нет). А вообще, надо слить чемпионат, чтобы уж точно произошли большие изменения в клубе
Ну так ты сам признаёшь что у реала полная борода.

Последний стоящий трансфер - это был КриРо. После его ухода уже всё. Это как говорится не бей лежачего.
Судить о сегодняшнем реале нет толку ибо пол состава надо продавать. И ещё не известно чем обернется возвращение ЗиЗу, ведь может не прокатить.

А у баварии проблемы есть, но не такие уж большие как у реала. Тренера другого, да и нойеру замену(хотя вроде я слышал, что во второй команде баварии есть свой воротчик молодой с очень большим, как говорят потенциалом).
Да и в первом тайме они играли очень да же хорошо, по второму хз - я спать пошёл, но учитывая что пропустили 2, то похуже стали играть.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 1074
вчера в 09:39
уххахах) а я уж тебя потерял.
Ну в Реал хоть Зидана вернули, из Баварии надо тоже выгнать Ковача и пригласить Венгера (других хороших свободных тренеров сейчас нет). А вообще, надо слить чемпионат, чтобы уж точно произошли большие изменения в клубе
Don trambon
Don trambon ответил Ragnar_Lodbrok
   62 / 1074
вчера в 09:26
А рояль на что способен? А, точно, с позором вылетать от Аякса и выигрывать проплаченные Пересом ЛЧ
уххахах) а я уж тебя потерял.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Don trambon
   65 / 1074
вчера в 09:24
На это только и способна баварка. еще пол состава у каждого из соперников выкупить не забудьте)
А рояль на что способен? А, точно, с позором вылетать от Аякса и выигрывать проплаченные Пересом ЛЧ
Don trambon
Don trambon
   62 / 1074
вчера в 08:50
На это только и способна баварка. еще пол состава у каждого из соперников выкупить не забудьте)
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   187 / 1074
вчера в 08:02
А при тебе у Баварии только эти цели и есть.
КЭТиК
КЭТиК
   188 / 1074
вчера в 08:01
Главный матч сезона они уже проиграли.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   458 / 1074
вчера в 06:55
Цель "Баварии" - новый тренер.
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 06:52
Походу и с Бундеслигой пролетят.
wingback
wingback
   473 / 1074
вчера в 06:35
Чую, баварский мешок летом пойдёт грабить немецкие клубы уже без братьев-акробатьев...
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