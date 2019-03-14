Хуммельс: «До счёта 1:2 игра была очень равной»

Защитник «Баварии» Матс Хуммельс прокомментировал домашнее поражение от «Ливерпуля» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

До счёта 1:2 это был очень напряжённый матч. У обоих ворот происходило немного событий, обе команды играли очень осторожно. Нам было тяжело начать показывать свой футбол. «Ливерпуль» после первого же момента открыл счёт, а затем мы реализовали наш первый голевой момент. Счёт 2:1 лишил нас веры в благополучный исход. В оставшееся время «Ливерпуль» был лучшей командой. До второго пропущенного игра был очень равной, хоть и не очень зрелищной.