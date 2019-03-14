Тусар: «Мы дали „Барселоне“ слишком много свободы»

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, что сегодня мы были не готовы к матчу против такой сильной команды. Во втором тайме у нас была возможность вернуться в игру, но, к большому сожалению, они поймали нас на контратаке, и в итоге всё завершилось крупным поражением. Мы должны признать, что «Барселона» была сильнее нас.

У нас не было никакого специального плана против Месси. Тяжело обороняться против игрока его уровня. У Лионеля врождённый талант.

Мы слишком многое позволяли «Барселоне»... Хотели сыграть лучше. «Барса» обладает очень сильными футболистами, которые сегодня продемонстрировали свой талант. Ну а мы были слишком робкими в первом тайме.