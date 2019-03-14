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Тусар: «Мы дали „Барселоне“ слишком много свободы»

вчера, 05:51
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона5 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

Полузащитник «Лиона» Люка Тусар прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:5) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, что сегодня мы были не готовы к матчу против такой сильной команды. Во втором тайме у нас была возможность вернуться в игру, но, к большому сожалению, они поймали нас на контратаке, и в итоге всё завершилось крупным поражением. Мы должны признать, что «Барселона» была сильнее нас.

У нас не было никакого специального плана против Месси. Тяжело обороняться против игрока его уровня. У Лионеля врождённый талант.

Мы слишком многое позволяли «Барселоне»... Хотели сыграть лучше. «Барса» обладает очень сильными футболистами, которые сегодня продемонстрировали свой талант. Ну а мы были слишком робкими в первом тайме.

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Все комментарии
galem72
galem72
   321 / 1074
вчера в 10:46
Когда играешь намного хуже, то свободу не приходится давать.
BARCDJIN
BARCDJIN ответил cska plus
   112 / 1074
вчера в 08:15
После боя кулаками не машут.
оздошка зато плачит
cska plus
cska plus
   15 / 1074
вчера в 07:22
После боя кулаками не машут.
Знатог
Знатог
   441 / 1074
вчера в 06:36
свободу не дают, свободу берут.
ermak6848
ermak6848
   201 / 1074
вчера в 06:07
то, что фк " Барселона " прошла дальше - это было ожидаемо...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   425 / 1074
вчера в 05:56
"Лион" и так прыгнул выше головы.
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