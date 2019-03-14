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«Наполи» прошел «Зальцбург», несмотря на поражение в Австрии

вчера, 22:47
Ред Булл ЗальцбургЛоготип футбольный клуб Ред Булл Зальцбург3 : 1Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы" «Зальцбург» обыграл «Наполи» с разницей в 2 мяча, но этого австрийцам все равно не хватило для выхода в следующий раунд.

Зальцбург, стадион «Ред Булл Арена»

«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» - 3:1 (1:1)
Голы: Даббур 25, Гульбрандсен 65, Ляйтгеб 90+2 - Милик 14
Первый матч 0:3

«Ред Булл Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Onguéné, Ульмер, Мвепу (Гульбрандсен 59), Самассеку, Собослои (Ляйтгеб 74), Вольф, Даббур, Минамино (Халанд 86)
Главный тренер: Розе Марко.

«Наполи»: Мерет, Хисай, Кирикеш (Малькуи 78), Луперто, Мариу Руй, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински (Диавара 74), Мертенс (Юнес 88), Милик
Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Onguéné 42, Милик 44, Самассеку 57

Судья: Карлос Дель Серро Гранде.

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Все комментарии
SSC1
SSC1
   622 / 1074
сегодня в 01:48
да играли не айс, повезло что был запас, ладно хоть прошли...
Землянин
Землянин
   153 / 1074
сегодня в 00:25
Наполи тоже отскочил на флашке, в концовке !!!
mortid
mortid
   787 / 1074
сегодня в 00:06
Да уж, такой Зальцбург вынесет вперёд ногами любую нашу команду. Дёшево и сердито, не то что позорники с Невы сотни миллионов вливают, а им семнадцатая команда Испании трубу прочищает по полной, позор на все джунгли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   295 / 1074
сегодня в 00:04
Поздравляю Наполи с выходом в следующей круг
Nickolai S
Nickolai S ответил Nickolai S
   455 / 1074
вчера в 23:30
С проигрышем и выходом! Так выщемились в 1/4, что всю кожу с 63 посдирали. Позорники. Хотя изначально было понятно, что без трех основных цз будет совсем не айс.
Мда. 63 есть, а слова нет.
Nickolai S
Nickolai S
   455 / 1074
вчера в 23:28
С проигрышем и выходом! Так выщемились в 1/4, что всю кожу с 63 посдирали. Позорники. Хотя изначально было понятно, что без трех основных цз будет совсем не айс.
оТБАКЛАНЕНЫЕ
оТБАКЛАНЕНЫЕ
   270 / 1074
вчера в 22:57
аххахаха
хоть и прошлт но СТЫДНО пипец как за напали!!!
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