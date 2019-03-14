«Наполи» прошел «Зальцбург», несмотря на поражение в Австрии

вчера, 22:47

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы" «Зальцбург» обыграл «Наполи» с разницей в 2 мяча, но этого австрийцам все равно не хватило для выхода в следующий раунд.

Зальцбург, стадион «Ред Булл Арена»

«Ред Булл Зальцбург» - «Наполи» - 3:1 (1:1)

Голы: Даббур 25, Гульбрандсен 65, Ляйтгеб 90+2 - Милик 14

Первый матч 0:3

«Ред Булл Зальцбург»: Вальке, Лайнер, Рамальо, Onguéné, Ульмер, Мвепу (Гульбрандсен 59), Самассеку, Собослои (Ляйтгеб 74), Вольф, Даббур, Минамино (Халанд 86)

Главный тренер: Розе Марко.

«Наполи»: Мерет, Хисай, Кирикеш (Малькуи 78), Луперто, Мариу Руй, Кальехон , Аллан, Руис, Зелински (Диавара 74), Мертенс (Юнес 88), Милик

Главный тренер: Анчелотти Карло.

Предупреждения: Onguéné 42, Милик 44, Самассеку 57

Судья: Карлос Дель Серро Гранде.