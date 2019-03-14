«Барселона» разгромила «Лион»

«Барселона» дома сумела победить «Лион» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Барселона, стадион Камп Ноу
«Барселона» - «Лион» 5:1 (2:0)
Голы: Лионель Месси 18 (пенальти), Коутиньо 31, Лионель Месси 78, Пике 81, Дембеле 86 - Тусар 58
«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто (Нелсон Семеду 83), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 74), Ракитич, Суарес, Коутиньо (Дембеле Усман 70), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.
«Лион»: Лопеш (Горжелен 34), Марсело, Марсал, Денайе, Н'Домбеле, Тусар, Фекир, Менди (Корне 77), Дюбуа, Депай (Траоре 73), Дембеле Мусса.
Главный тренер: Женезио Бруно.
Предупреждения: Марсал 33, Дембеле 45+4, Ленгле 49
Судья: Марциняк Шимон.
В первом поединке команды сыграли вничью 0:0.
В свое время Стяуа и Црвена Звезда были лучше всех. Не имя играет, а конкретные действия тех или иных в определенное время в определенном месте.
В свое время Стяуа и Црвена Звезда были лучше всех. Не имя играет, а конкретные действия тех или иных в определенное время в определенном месте.
риалистам — ныть! ))
риалистам — ныть! ))