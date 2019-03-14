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«Барселона» разгромила «Лион»

вчера, 00:55
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«Барселона» дома сумела победить «Лион» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Барселона, стадион Камп Ноу

«Барселона» - «Лион» 5:1 (2:0)
Голы: Лионель Месси 18 (пенальти), Коутиньо 31, Лионель Месси 78, Пике 81, Дембеле 86 - Тусар 58

«Барселона»: тер Штеген, Ленгле, Пике, Альба, Роберто (Нелсон Семеду 83), Бускетс, Артур Рамос (Видаль 74), Ракитич, Суарес, Коутиньо (Дембеле Усман 70), Лионель Месси
Главный тренер: Вальверде Эрнесто.

«Лион»: Лопеш (Горжелен 34), Марсело, Марсал, Денайе, Н'Домбеле, Тусар, Фекир, Менди (Корне 77), Дюбуа, Депай (Траоре 73), Дембеле Мусса.
Главный тренер: Женезио Бруно.

Предупреждения: Марсал 33, Дембеле 45+4, Ленгле 49

Судья: Марциняк Шимон.

В первом поединке команды сыграли вничью 0:0.

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Все комментарии
Apsny
Apsny
   46 / 1074
вчера в 22:54
Атлетико по игре чем лучше этого Лиона в этой ЛЧ, вдуло БД, на отбой только играет, Лион у МС на выезде выиграл, дома не дал тем победить, вышли на второй тайм с Барселоной с большим рвением показать себя и чуть ли 2-2 не стало, тут все относительно.

В свое время Стяуа и Црвена Звезда были лучше всех. Не имя играет, а конкретные действия тех или иных в определенное время в определенном месте.
Великий Князь
Великий Князь ответил SSC Napoli
   40 / 1074
вчера в 21:02
Тут без сенсации.
Ну да, как обычно. Левый пеналь надломил лягушатников.
SSC Napoli
SSC Napoli
   936 / 1074
вчера в 17:31
Тут без сенсации.
амурец
амурец
   166 / 1074
вчера в 16:22
Ну первый гол с пеальти был с левого, но что бы это изменило, Лион ну продержался бы первый тайм, а потом Барса бы его раскатала слишком уж класс Барсы выше, для Лиона непорменая удача алей офф ЛЧ, так что этот левой пенальти судьбу Лиона не решил бы, барсуки бы французов и без него бы раскатали
Ikarus74
Ikarus74 ответил ESPANOL
   556 / 1074
вчера в 15:26
Все злопыхатели гундят про пенальти. Но почему то никто не говорит о стопудовом нарушении правил французом при забивании ответного гола, когда он обнял защитника Барсы, а затем, облокотившись на его плечи, выпрыгнул и отдал пас, после которого Барсе забили, а защитник упал. Должны были этот эпизод рассматривать, а не офсайд. Так что о предвзятости судьи лучше молчите. Лион, кстати, очень симпатичная и сильная команда, не чета мертвому Атлетико.
Не только уронил, потом ещё держал у земли
Ikarus74
Ikarus74 ответил Кьянти
   556 / 1074
вчера в 15:19
Конечно Атлетико более классная команда, тут даже и говорить не о чем. А если мерить по твоей схеме кто кому в прошлом проиграл (мол Атлетико недавно проиграл Реалу), то Лион вообще проиграл недавно Монако, а значит Барса должна была выходить на матч вторым составом.
Парень, 1/4 нас рассудит. Поговорим через месяц. Одна просьба — не потеряйся!
STVA 1
STVA 1 ответил Игорь Погорелов
   116 / 1074
вчера в 14:44
да, разозлил лион барсу
похоже очень
Ruslik1982
Ruslik1982 ответил Кьянти
   132 / 1074
вчера в 13:36
Конечно Атлетико более классная команда, тут даже и говорить не о чем. А если мерить по твоей схеме кто кому в прошлом проиграл (мол Атлетико недавно проиграл Реалу), то Лион вообще проиграл недавно Монако, а значит Барса должна была выходить на матч вторым составом.
надеюсь жребий в следующем раунде сведент Барсу и Ювентус, чтобы глоры замыкало заткнулись до конца ЛЧ
ESPANOL
ESPANOL
   327 / 1074
вчера в 13:11
Все злопыхатели гундят про пенальти. Но почему то никто не говорит о стопудовом нарушении правил французом при забивании ответного гола, когда он обнял защитника Барсы, а затем, облокотившись на его плечи, выпрыгнул и отдал пас, после которого Барсе забили, а защитник упал. Должны были этот эпизод рассматривать, а не офсайд. Так что о предвзятости судьи лучше молчите. Лион, кстати, очень симпатичная и сильная команда, не чета мертвому Атлетико.
Кьянти
Кьянти ответил Ikarus74
   502 / 1074
вчера в 12:51
Конечно Атлетико более классная команда, тут даже и говорить не о чем. А если мерить по твоей схеме кто кому в прошлом проиграл (мол Атлетико недавно проиграл Реалу), то Лион вообще проиграл недавно Монако, а значит Барса должна была выходить на матч вторым составом.
la_masia
la_masia ответил feris1
   375 / 1074
вчера в 12:35
Не передергивай и не оправдывайся за всех
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   245 / 1074
вчера в 10:43
да, разозлил лион барсу
sash71
sash71
   499 / 1074
вчера в 10:38
Барса как всегда показала свой космический футбол с Месси....но ещё не вечер. Следующий этап по сути это игры всё равно что играть финал.
galem72
galem72
   321 / 1074
вчера в 10:28
Третий шар шикарен, Месси гениален!
риалистам — ныть! ))
EAGuar As
EAGuar As
   78 / 1074
вчера в 10:25
С победой .
barc-f.
barc-f.
   662 / 1074
вчера в 10:12
Разодрали французскую команду ,как тузик тереьенит грелку, заставили клубы дыма заполонить атмосферу,особенно не видно света в Кемерово и в Ростовских полатах или скорее палате нашего бородатого друга.
benderivan
benderivan
   545 / 1074
вчера в 09:49
Варселона как обычно. Впрочем, ничего нового.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 09:27
Заметьте, кстати, что ни одного какалонца нет на ветках, где фото нырка Суареса и его признание о том, что ВАРселону затащили!
San Skra
San Skra
   492 / 1074
вчера в 09:23
Лион проходной двор, проиграш тренера. Терпеть нужно было, как МЮ с ПСЖ.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   19 / 1074
вчера в 09:21
Опять ВАРселона не может без судейского скандала
Зидан 1972
Зидан 1972
   235 / 1074
вчера в 09:17
За хорошие связи с VAR ,Барселону можно переименовать в VARселону!
neverwin
neverwin
   847 / 1074
вчера в 09:16
Барсу с победой , единственное желаю поуверенней играть на выезде, Месси лучший.
ОПС
ОПС
   579 / 1074
вчера в 08:54
Разгром - это звучит гордо.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Incredulous
   548 / 1074
вчера в 08:52
Ты хотел сказать Ливерпуля и Ювентуса.
Ливерпуль это выскочка, у которой ещё не было достойных соперников) скоро их поставят на место)
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   414 / 1074
вчера в 08:43
Всех кулес с победой! Судя по счету могут подумать что налегке прошли, но поначалу когда у них был автобус, матч был валидольным. Они хотели забить гол и отлежатся. Да не тут то было, им самим забили два гола и ракушка начала открываться, а в открытом футболе с Барсой опасно, вот и получили полную авоську в конце. Но мне не понравился ватокат после второго гола с пасами назад, как во времена Пепа, тогда нас немцы наказали. Счет то был скользки, Лион тоже мог отквитать два гола. Например с англичанами ватокатство самоубийственно, надо добивать соперника как Мансити, чтобы у соперника и мысли не было на реванш :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   310 / 1074
вчера в 08:27
ПризнАюсь, и мне за это не стыдно. В некоторые моменты матча, когда наблюдал за великолепными действиями Л.Месси, слезы выступали на глазах...
shlomo
shlomo
   165 / 1074
вчера в 08:25
Судя по счету - это разгром, но по игре я бы не сказал.....
obana777
obana777
   228 / 1074
вчера в 08:24
А кто-то надеялся на другой исход? Лион в первой игре прыгнул выше головы.
Caniggia
Caniggia
   37 / 1074
вчера в 08:16
Жаль, что интригу убил левый пендаль. Если бы не он, всё могло бы быть более непредсказуемо.
Илья Белкин
Илья Белкин
   783 / 1074
вчера в 08:15
собака актёр как всегда, ушастый поднимут горожане
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