«Челси» снова разгромил киевское «Динамо» и прошел дальше

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Челси» разгромил «Динамо» из Киева и спокойно вышел в следующую стадию.
Киев, стадион НСК «Олимпийский».
«Динамо» Киев - «Челси» - 0:5 (0:3)
Голы: Жиру 5, Жиру 33, Алонсо 45+1, Жиру 59, Хадсон-Одои 78.
Первый матч 0:3
«Динамо» Киев: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук (дас Невес Пинейро 65), Шепелев (Андриевский 88), Гармаш, Сидклей (Смирный 81), Цыганков
Главный тренер: Хацкевич Александр.
«Челси»: Кепа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта 69), Ковачич, Лофтус-Чик, Канте (Жоржиньо 65), Жиру, Виллиан (Педро 74), Хадсон-Одои
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Миколенко 61, Аспиликуэта 73.
Судья: Штилер Тобиас.
Это футбол ,жизнь продолжается...
Алга ДК!
Это футбол ,жизнь продолжается...
Алга ДК!
Динамо бледная тень той команды за которую я когда то болел при Союзе и в девяностые.
Динамо бледная тень той команды за которую я когда то болел при Союзе и в девяностые.
Челси с победой!!!
А почему Азар не играл?
Челси с победой!!!
А почему Азар не играл?
Динамо Киев Чемпион!!!
Динамо Киев Чемпион!!!
Азаматик, ты просто- ПОЭТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Азаматик, ты просто- ПОЭТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!