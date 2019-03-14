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«Челси» снова разгромил киевское «Динамо» и прошел дальше

вчера, 22:46
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 5Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Челси» разгромил «Динамо» из Киева и спокойно вышел в следующую стадию.

Киев, стадион НСК «Олимпийский».

«Динамо» Киев - «Челси» - 0:5 (0:3)
Голы: Жиру 5, Жиру 33, Алонсо 45+1, Жиру 59, Хадсон-Одои 78.
Первый матч 0:3

«Динамо» Киев: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук (дас Невес Пинейро 65), Шепелев (Андриевский 88), Гармаш, Сидклей (Смирный 81), Цыганков
Главный тренер: Хацкевич Александр.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Рюдигер, Алонсо, Дзаппакоста (Аспиликуэта 69), Ковачич, Лофтус-Чик, Канте (Жоржиньо 65), Жиру, Виллиан (Педро 74), Хадсон-Одои
Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Миколенко 61, Аспиликуэта 73.

Судья: Штилер Тобиас.

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Все комментарии
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   511 / 1074
сегодня в 06:35
киевлянам 8 балов за противостояние (сколько голов, столько и балов)
feris1
feris1 ответил Сантус
   128 / 1074
сегодня в 01:06
Это не тень...карикатура
Согласен!
Костик Смирнов
Костик Смирнов ответил Мистер Галактикус
сегодня в 00:27
Кто должны?
blitz
blitz
   180 / 1074
сегодня в 00:26
Ожидаемо что Челси пройдет дальше, но что бы так легко, в однуу калитку.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   6 / 1074
сегодня в 00:19
Челси с победой!
viv
viv
   54 / 1074
сегодня в 00:12
Челси с победой....уверенно на классе....
cska plus
cska plus
   15 / 1074
сегодня в 00:10
Не удивительно.
Сантус
Сантус ответил feris1
   79 / 1074
вчера в 23:58
Результат закономерный,ничего удивительного,игра в одни ворота. Динамо бледная тень той команды за которую я когда то болел при Союзе и в девяностые.
Это не тень...карикатура
valt134
valt134
   199 / 1074
вчера в 23:56
Дуже гарно!!!
Сантус
Сантус
   79 / 1074
вчера в 23:55
Ожидаемо...Челси с победой,только штраф можно схлопотать....за избиение детей..))
proezd2
proezd2
   617 / 1074
вчера в 23:53
ни чё...
Это футбол ,жизнь продолжается...
Алга ДК!
drug01
drug01
   152 / 1074
вчера в 23:48
Челси в хорошей форме!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Filosofo
   408 / 1074
вчера в 23:41
Хохлы нынче от Жиру бесяться)
Мудро, Реализм, Супер!!!!!
Filosofo
Filosofo
   592 / 1074
вчера в 23:37
Хохлы нынче от Жиру бесяться)
STVA 1
STVA 1 ответил kotmyshka
   116 / 1074
вчера в 23:36
жестоко
Но справедливо
feris1
feris1
   128 / 1074
вчера в 23:28
Результат закономерный,ничего удивительного,игра в одни ворота.
Динамо бледная тень той команды за которую я когда то болел при Союзе и в девяностые.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Dinamovets1927
   408 / 1074
вчера в 23:26
Спокойствие,только спокойствие!Дело то житейское!Жизнь продолжается!Идем дальше и верим в лучшее! Динамо Киев Чемпион!!!
Конечно спокойствие!!! Почаще радуйте, такими результатами!!! Это вам ответка, за вашу подлость на поражения Шахты от МС!!! Будете знать!!!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил 95-shishani-95
   265 / 1074
вчера в 23:20
За 2 матча у Жиру 3+2!!! Наконец-то, Оливье нашёл своего клиента!!! Челси с победой!!! А почему Азар не играл?
Потому что наpxен он там не в76ся.
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Napoleon Bonapart
   430 / 1074
вчера в 23:14
Наполеон,какой же ты питон!!
Dinamovets1927
Dinamovets1927 ответил Napoleon Bonapart
   430 / 1074
вчера в 23:12
Позлорадствовать пришел,Наполеонишка!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   175 / 1074
вчера в 23:11
За 2 матча у Жиру 3+2!!! Наконец-то, Оливье нашёл своего клиента!!!
Челси с победой!!!
А почему Азар не играл?
Dinamovets1927
Dinamovets1927
   430 / 1074
вчера в 23:11
Спокойствие,только спокойствие!Дело то житейское!Жизнь продолжается!Идем дальше и верим в лучшее!
Динамо Киев Чемпион!!!
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил mat73
   408 / 1074
вчера в 23:10
Какая боль, какая боль, Аргентина - Ямайка пять-ноль...
+100000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Азаматик, ты просто- ПОЭТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kotmyshka
kotmyshka
   247 / 1074
вчера в 23:10
жестоко
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил Мистер Галактикус
   408 / 1074
вчера в 23:08
Проиграл и опозорился на всю катушку украинский клуб. Так что нефига не прекрасное настроение. Вот если бы Динамо так грохнули в УПЛ, другое дело. Но в Европе мы все должны быть едины.
    pomor45
    pomor45 ответил Санкт-Ватутинки
       170 / 1074
    вчера в 23:07
    0:8? Помню другое Динамо тоже этим счетом запомнилось, когда газпроект из петербурга натягивало!
    Ещё помню: Зенит 9-3 Динамо (М) / 08.08.2007 / Кубок России. Тоже недурно.
    mat73
    mat73
       203 / 1074
    вчера в 23:05
    Какая боль, какая боль, Аргентина - Ямайка пять-ноль...
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответил Napoleon Bonapart
       942 / 1074
    вчера в 23:02
    Проиграл и опозорился на всю катушку украинский клуб. Так что нефига не прекрасное настроение. Вот если бы Динамо так грохнули в УПЛ, другое дело. Но в Европе мы все должны быть едины.
    pomor45
    pomor45
       170 / 1074
    вчера в 22:59
    Абрамович досыта накормил хохлов салатом Оливье.
    LOpp
    LOpp
       41 / 1074
    вчера в 22:58
    Жёстко
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