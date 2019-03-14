«Бавария» уступила «Ливерпулю»

«Бавария» дома проиграла «Ливерпулю» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
Мюнхен, стадион Альянц Арена
«Бавария» - «Ливерпуль» 1:3 (1:1)
Голы: Матип 39 (автогол) - Мане 26, ван Дейк 69, Мане 84
«Бавария»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес (Горецка 72), Алькантара, Гнабри, Хамес (Ренату Санчеш 79), Рибери (Коман 61), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана 87), Хендерсон (Фабиньо 13), Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 83), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждения: Фабиньо 43, Матип 63, Алькантара 65, Ренату Санчеш 84, Робертсон 90+2
Судья: Орсато Даниэле.
В первом поединке команды сыграли вничью 0:0.
хоть одна хорошая новость летом.
наконец то это днище выкинут.
еще бы леву вышвырнуть.
а то бесят оба
хоть одна хорошая новость летом.
наконец то это днище выкинут.
еще бы леву вышвырнуть.
а то бесят оба
а в АПЛ флажки радужного цвета, как никак туманный Альбион.
а в АПЛ флажки радужного цвета, как никак туманный Альбион.
Нигде ещё я не видел радужных угловых флажков.)
Нигде ещё я не видел радужных угловых флажков.)
ед что с шальке согласен.
у Баварии куча проблем. весь сезон одни травмы. часть игроков в лазарете а другая на уколах и с травмами играла.
в то время как ливер был по сути готовой командой.
так что вам стоит задуматься что вам рано играть еще в лч.
с такими то результатами сити юве барсу вам не пройти.
если мертвая Бавария вас возила. и только кривоногий рафик и лева вас спасли)
а БД слабая команда.
больше пшика они как мыльный пузырь.
так что ожидаемый вылет бд и то что по сути упустили чемпионство.
как и вы кст подарили его сити)
ед что с шальке согласен.
у Баварии куча проблем. весь сезон одни травмы. часть игроков в лазарете а другая на уколах и с травмами играла.
в то время как ливер был по сути готовой командой.
так что вам стоит задуматься что вам рано играть еще в лч.
с такими то результатами сити юве барсу вам не пройти.
если мертвая Бавария вас возила. и только кривоногий рафик и лева вас спасли)
а БД слабая команда.
больше пшика они как мыльный пузырь.
так что ожидаемый вылет бд и то что по сути упустили чемпионство.
как и вы кст подарили его сити)
нафиг не нужен ваш хлам погба кантевараны.
ед эт дейка эт да.
а Хави и Матса продавать ты в своем уме?
и прежде чем писать такие потоки бреда хоть читай.
РОРИ небудет в след сезоне.
и зидан не тренер и он не свободен и бесплатно не нужен.
нафиг не нужен ваш хлам погба кантевараны.
ед эт дейка эт да.
а Хави и Матса продавать ты в своем уме?
и прежде чем писать такие потоки бреда хоть читай.
РОРИ небудет в след сезоне.
и зидан не тренер и он не свободен и бесплатно не нужен.
шансы были и должны были выйграть.
но рафика блювандовски надо гнать летом.
радует что рафика точно уже в след сезоне не будет.
а в этом их обоих на лавку до конца сезона.
ну и ждем лета и обновления команды.
а ливеру что ж удачи.
настоящих фанов с победой.
но только вот ливер себе усложнил жизнь. и думаю по итогу сезона невыйграют ничего.
а могли выйграть апл хоть раз в жизни)
а так в лч вылетят если попадут на барсу сити юве.
ибо во вчерашней игре были оч вялы и повезло что у Баварии косоногие рафик и лева что подарили им победу.
более организованные команды просто разнесут ливер.
шансы были и должны были выйграть.
но рафика блювандовски надо гнать летом.
радует что рафика точно уже в след сезоне не будет.
а в этом их обоих на лавку до конца сезона.
ну и ждем лета и обновления команды.
а ливеру что ж удачи.
настоящих фанов с победой.
но только вот ливер себе усложнил жизнь. и думаю по итогу сезона невыйграют ничего.
а могли выйграть апл хоть раз в жизни)
а так в лч вылетят если попадут на барсу сити юве.
ибо во вчерашней игре были оч вялы и повезло что у Баварии косоногие рафик и лева что подарили им победу.
более организованные команды просто разнесут ливер.
Она была действительно заслуженной!
4 клуба АПЛ в четвертьфинале!!!
Желаю удачи каждому из них... но надеюсь, что все-таки МЮ повезет чуточку больше)))
Она была действительно заслуженной!
4 клуба АПЛ в четвертьфинале!!!
Желаю удачи каждому из них... но надеюсь, что все-таки МЮ повезет чуточку больше)))
Может быть полуфинал английский? Если МС вытурить Барсу, будем смотреть нормальный мужской футбол без симуляций и провокаций.
Может быть полуфинал английский? Если МС вытурить Барсу, будем смотреть нормальный мужской футбол без симуляций и провокаций.