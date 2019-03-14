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«Бавария» уступила «Ливерпулю»

вчера, 00:53
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)1 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Бавария» дома проиграла «Ливерпулю» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхен, стадион Альянц Арена

«Бавария» - «Ливерпуль» 1:3 (1:1)
Голы: Матип 39 (автогол) - Мане 26, ван Дейк 69, Мане 84

«Бавария»: Нойер, Рафинья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес (Горецка 72), Алькантара, Гнабри, Хамес (Ренату Санчеш 79), Рибери (Коман 61), Левандовски
Главный тренер: Ковач Нико.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Милнер (Лаллана 87), Хендерсон (Фабиньо 13), Вейналдум, Салах, Роберто Фирмино (Ориги 83), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждения: Фабиньо 43, Матип 63, Алькантара 65, Ренату Санчеш 84, Робертсон 90+2

Судья: Орсато Даниэле.

В первом поединке команды сыграли вничью 0:0.

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Все комментарии
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил juvenale
   279 / 1074
сегодня в 01:52
Без Роналду, все эти пассажиры- нули)
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответил juvenale
   279 / 1074
сегодня в 01:48
Где 4ля ты пенальти увидел?!
Bavaria_M
Bavaria_M ответил bayern-cobra
   774 / 1074
вчера в 21:47
Если рафинья непокинит клуб то Баварий ничего хорошего не светит задолбал уже своими косяками ели сдержался как же хотелось рафинию разарвать
привет. рафика летом 100% не будет. он уже ныл по этому поводу мол уходить не хочет.
хоть одна хорошая новость летом.
наконец то это днище выкинут.
еще бы леву вышвырнуть.
а то бесят оба
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   23 / 1074
вчера в 21:27
так я и говорю,что все у вас падкие на деньги. не захотел он баварку тащить,побоялся,что она отсосисит старушку.
не эту Баварию мы должны были бы проходить))0мы гвардиоловскую почти прошли))но вместо того,чтобы делать 3-0 имея два супер момента,упустили преимущество за 30 секунд до конца матча
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   182 / 1074
вчера в 21:26
так вы ему и заплатили раз не дал хаха
так я и говорю,что все у вас падкие на деньги. не захотел он баварку тащить,побоялся,что она отсосисит старушку.
juvenale
juvenale ответил заDOOMчивый
   23 / 1074
вчера в 21:25
так не дал ваш продажный средиземноморский рефери с одной макарониной в голове))) мы то не причём.... так что к нему идите на разборки.
так вы ему и заплатили раз не дал хаха
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил juvenale
   182 / 1074
вчера в 21:23
пеналь на левандовски не дали
так не дал ваш продажный средиземноморский рефери с одной макарониной в голове))) мы то не причём.... так что к нему идите на разборки.
Великий Князь
Великий Князь ответил juvenale
   40 / 1074
вчера в 20:19
в начале вроде не помню
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил juvenale
       182 / 1074
    вчера в 20:16
    пеналь на левандовски не дали
    так он же не Роналду или Суарес/Месси... на таких не дают пенали,хотя его и не было. Он же увидел ВВД и сразу на задницу начал валиться,со страху.
    juvenale
    juvenale ответил заDOOMчивый
       23 / 1074
    вчера в 20:16
    ну разве что Кьеве они забьют или СПАЛу... чёто эти парнишки даже по мячу не попадали в двух играх с Диего. Повезло вам,что костыля не было,он бы быстро истеричку прижучил.
    твой костыль либо бы удалился,либо бы ни разу мяч не получил
    juvenale
    juvenale ответил Великий Князь
       23 / 1074
    вчера в 20:15
    При каком счёте?
    в начале вроде не помню
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил juvenale
       182 / 1074
    вчера в 20:14
    выключите Роналду забьет Манджукич,Бернардески,Матюиди,Джан,Кьеллини и тд
    ну разве что Кьеве они забьют или СПАЛу... чёто эти парнишки даже по мячу не попадали в двух играх с Диего. Повезло вам,что костыля не было,он бы быстро истеричку прижучил.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил заDOOMчивый
       40 / 1074
    вчера в 20:14
    у вас там один засланный казачок,вы там на него молитесь и вылизуете))) а в АПЛ флажки радужного цвета, как никак туманный Альбион.
    В тумане проще гомосятить? Аха-ха)
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Великий Князь
       182 / 1074
    вчера в 20:12
    Я на яйла мужиков не смотрю. Это только в АПЛ уважают геев. Аха-ха) Нигде ещё я не видел радужных угловых флажков.)
    у вас там один засланный казачок,вы там на него молитесь и вылизуете)))
    а в АПЛ флажки радужного цвета, как никак туманный Альбион.
    Великий Князь
    Великий Князь ответил juvenale
       40 / 1074
    вчера в 20:10
    пеналь на левандовски не дали
    При каком счёте?
    Великий Князь
    Великий Князь ответил заDOOMчивый
       40 / 1074
    вчера в 20:09
    по делу судейка вытянул)))) жёлтую карточку))) Ха-Ох-Ёх, Князь с бодуна после победы Роналду над Симеоне... интересно чьи ему больше понравились у Диего или у Роналду????
    Я на яйла мужиков не смотрю. Это только в АПЛ уважают геев. Аха-ха)
    Нигде ещё я не видел радужных угловых флажков.)
    juvenale
    juvenale ответил заDOOMчивый
       23 / 1074
    вчера в 20:03
    не считаю Баварию за фаворита,даже если бы выбили Ливер... Пока что Барса на голову выше всех, Юва Роналдузависимая,если его смогут выключить,то Юва будет а-ля Бавария. Хотя Барса тоже от Месси зависит,но класс игроков по выше,да и голкипер у испанцев есть,а у итальянцев - мебель.
    выключите Роналду забьет Манджукич,Бернардески,Матюиди,Джан,Кьеллини и тд
    juvenale
    juvenale ответил Князю бан по барабану
       23 / 1074
    вчера в 20:01
    Кто смотрел матч? Там всё по делу или снова судейка вытянул сквозерню?
    пеналь на левандовски не дали
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответил Князю бан по барабану
       182 / 1074
    вчера в 19:27
    Кто смотрел матч? Там всё по делу или снова судейка вытянул сквозерню?
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану
         18 / 1074
      вчера в 19:05
      Кто смотрел матч? Там всё по делу или снова судейка вытянул сквозерню?
      bayern-cobra
      bayern-cobra
         298 / 1074
      вчера в 17:19
      Если рафинья непокинит клуб то Баварий ничего хорошего не светит задолбал уже своими косяками ели сдержался как же хотелось рафинию разарвать
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил заDOOMчивый
         774 / 1074
      вчера в 14:25
      не считаю Баварию за фаворита,даже если бы выбили Ливер... Пока что Барса на голову выше всех, Юва Роналдузависимая,если его смогут выключить,то Юва будет а-ля Бавария. Хотя Барса тоже от Месси зависит,но класс игроков по выше,да и голкипер у испанцев есть,а у итальянцев - мебель.
      только вот этот не фаворит вам чуть полную авоську не накидал если бы был на поле у Баварии нап. хотя бы вагнер эх
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил заDOOMчивый
         774 / 1074
      вчера в 14:24
      Ковач был прав что игра будет результативной,правда результат делали совсем другие. Немцы даже с Севилией играли вяло,чудом выходили дальше.... но всё время так играть и выходить не получится. Шальке было понятно,что МС их выбьет, Бавария была под вопросом,а вот Дортмунд по идеи должен был выходить, т к Шпоры попали в кризис,но немцы видать попали вообще под пресс,как в Бунде,так и в ЛЧ.
      что за бред)
      ед что с шальке согласен.
      у Баварии куча проблем. весь сезон одни травмы. часть игроков в лазарете а другая на уколах и с травмами играла.
      в то время как ливер был по сути готовой командой.
      так что вам стоит задуматься что вам рано играть еще в лч.
      с такими то результатами сити юве барсу вам не пройти.
      если мертвая Бавария вас возила. и только кривоногий рафик и лева вас спасли)
      а БД слабая команда.
      больше пшика они как мыльный пузырь.
      так что ожидаемый вылет бд и то что по сути упустили чемпионство.
      как и вы кст подарили его сити)
      Bavaria_M
      Bavaria_M ответил XL-965
         774 / 1074
      вчера в 14:20
      Баварии как воздух нужна свежая кровь. Думаю необходимо подписать Гризмана в атаку, Канте и Погба в среднюю линию , а Ван Дейка или Варана на усиление обороны в пару к Шуле. Продать Роббена, Рибери, Мартинеса, Хуммельса и Боатенга эти игроки своё от играли иначе не ждать даже победы в Бундеслиге. Ну и тренера сменить переманить того же Тухеля или Клоппа, да и свободных варриантов полно: Моуринью, Зидан, и другие.
      с твоим составом только вылет во вторую лигу вылет ага да/
      нафиг не нужен ваш хлам погба кантевараны.
      ед эт дейка эт да.
      а Хави и Матса продавать ты в своем уме?
      и прежде чем писать такие потоки бреда хоть читай.
      РОРИ небудет в след сезоне.
      и зидан не тренер и он не свободен и бесплатно не нужен.
      Bavaria_M
      Bavaria_M
         774 / 1074
      вчера в 14:17
      что ж обидно.
      шансы были и должны были выйграть.
      но рафика блювандовски надо гнать летом.
      радует что рафика точно уже в след сезоне не будет.
      а в этом их обоих на лавку до конца сезона.
      ну и ждем лета и обновления команды.
      а ливеру что ж удачи.
      настоящих фанов с победой.
      но только вот ливер себе усложнил жизнь. и думаю по итогу сезона невыйграют ничего.
      а могли выйграть апл хоть раз в жизни)
      а так в лч вылетят если попадут на барсу сити юве.
      ибо во вчерашней игре были оч вялы и повезло что у Баварии косоногие рафик и лева что подарили им победу.
      более организованные команды просто разнесут ливер.
      kovalev-barin
      kovalev-barin
      вчера в 13:39
      Поздравляю фанатов Ливерпуля с победой.
      Она была действительно заслуженной!
      4 клуба АПЛ в четвертьфинале!!!
      Желаю удачи каждому из них... но надеюсь, что все-таки МЮ повезет чуточку больше)))
      15511551
      15511551 ответил steelhead
         70 / 1074
      вчера в 13:29
      Когда в немецкой команде волю к победе демонстрирует только Рибери, то что-то в консерватории пора поправить.
      жаль вчера Роббен не играл
      RedRedTeam
      RedRedTeam ответил заDOOMчивый
         325 / 1074
      вчера в 13:05
      А ведь ВВД очень любит немцев, в последнем матче Лиги Наций за считанные минуты,перевернул игру с ног на голову,да и тут забил Второй,который практически поставил жирный немецкий крест. Клопп молодец,не стал идти по трусливым стопам Симеоне,а отодвинул игру высоким прессингом от ворот,парализовав всех игроков Баварии. Немцы так и не смогли за ДВЕ игры,забить хотя бы мяч, забивал только Ливер. Левандовски Нуль, Ребири - старый,его полностью съели,хотя правда и Салах порой у него на подступах отбирал. Первый гол - это вина Нойера, зачем было выходить на Манэ,когда с ним защитник,да и ещё мог сам неловким движением увалить Садио на газон... Голкипер сам открыл дверь и сказал Добро пожаловать... оставалось только забить,хотя тоже было не из лёгких. Если мюнхенцы хотели так выиграть.не оказывая давления на оборону,то они ошиблись,даже порой от Кристал Пэлас или Бёрнли, Ливер испытывал большее давление. Наши даже не включали все обороты.спокойно играли с немцами и даже острее... Ковач не тянет на тренера такой команды,да и самой команде нужна существенная перезагрузка. Итак,что мы имеем: 1- Испания, 1 Италия, 1 Португалия,1 Голл, 4 Англия. Пожалуй наверное впервые за долгое время 1 испанская команда в 1/4, да и нет немцев и впервые бигфо прорывается в 8 лучших. было бы прикольно если встретились Юва-Барса, Порту-Аякс, МС-МЮ и тОТ-Ливер. Но конечно же будут стараться вести Барсу и Юву к финалу,поэтому они сыграют с Аяксом и Порту,может Шпор дадут....
      было бы прикольно если встретились Юва-Барса, Порту-Аякс, МС-МЮ и тОТ-Ливер. Но конечно же будут стараться вести Барсу и Юву к финалу,поэтому они сыграют с Аяксом и Порту,может Шпор дадут....

      Может быть полуфинал английский? Если МС вытурить Барсу, будем смотреть нормальный мужской футбол без симуляций и провокаций.
      Djon_V
      Djon_V ответил XL-965
         694 / 1074
      вчера в 12:53
      Баварии как воздух нужна свежая кровь. Думаю необходимо подписать Гризмана в атаку, Канте и Погба в среднюю линию , а Ван Дейка или Варана на усиление обороны в пару к Шуле. Продать Роббена, Рибери, Мартинеса, Хуммельса и Боатенга эти игроки своё от играли иначе не ждать даже победы в Бундеслиге. Ну и тренера сменить переманить того же Тухеля или Клоппа, да и свободных варриантов полно: Моуринью, Зидан, и другие.
      Зидан - свободный тренер??? Вы хотя бы новости читайте иногда
      XL-965
      XL-965
         748 / 1074
      вчера в 12:33
      Баварии как воздух нужна свежая кровь. Думаю необходимо подписать Гризмана в атаку, Канте и Погба в среднюю линию , а Ван Дейка или Варана на усиление обороны в пару к Шуле. Продать Роббена, Рибери, Мартинеса, Хуммельса и Боатенга эти игроки своё от играли иначе не ждать даже победы в Бундеслиге. Ну и тренера сменить переманить того же Тухеля или Клоппа, да и свободных варриантов полно: Моуринью, Зидан, и другие.
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