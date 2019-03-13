«Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Шальке»

«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Шальке-04» 7:0 (3:0)
Голы: Кун Агуэро 35 (пенальти), Кун Агуэро 38, Сане 42, Стерлинг 57, Бернарду Силва 71, Фоден 78, Габриэл Жезус 84
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Уокер, Ляпорт (Делф 73), Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Фоден 64), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 64), Сане
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Шальке-04»: Ферманн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, МакКенни (Мендиль 74), Коноплянка, Сердар, Бенталеб, Бургшталлер (Тойхерт 79), Эмболо (Скржыбски 64)
Главный тренер: Тедеско Доменико.
Предупреждения: Брума 32, Данило 48, Зинченко 69
Судья: Тюрпен Клеман.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:2.
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