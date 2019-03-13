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«Манчестер Сити» отправил семь мячей в ворота «Шальке»

вчера, 00:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити7 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

«Манчестер Сити» разгромил «Шальке» в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Шальке-04» 7:0 (3:0)
Голы: Кун Агуэро 35 (пенальти), Кун Агуэро 38, Сане 42, Стерлинг 57, Бернарду Силва 71Фоден 78Габриэл Жезус 84

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Данило, Уокер, Ляпорт (Делф 73), Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Сильва (Фоден 64), Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 64), Сане
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Шальке-04»: Ферманн, Брума, Стамбули, Сане, Очипка, МакКенни (Мендиль 74), Коноплянка, Сердар, Бенталеб, Бургшталлер (Тойхерт 79), Эмболо (Скржыбски 64)
Главный тренер: Тедеско Доменико.

Предупреждения: Брума 32, Данило 48, Зинченко 69

Судья: Тюрпен Клеман.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В первом матче «Манчестер Сити» победил со счетом 3:2.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   643 / 1090
вчера в 18:32
Позорники. Даже какой нибудь Урал лучше бы сыграл.
RiotZero
RiotZero
   984 / 1090
вчера в 13:42
Ферманн молочный брат Селихова.😅
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил сулейман шлагбаум
   574 / 1090
вчера в 12:33
Что-то рожей Зинченко на сало не тянет. Больше на шпинат похоже. А Конопля -да, жрал, но забыл накормить всех остальных.
+1000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил КЭТиК
   166 / 1090
вчера в 12:29
Страшно подумать что было бы с Локомотивом...
То же, что и с Краснодаром, и с Зенитом , и с любым другим нашим клубом.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Napoleon Bonapart
   166 / 1090
вчера в 12:28
Ни один из этих хохлов историю не творил. Просто один, накануне, больше сала схавал, а другой меньше, вот и вся история.....
Что-то рожей Зинченко на сало не тянет. Больше на шпинат похоже. А Конопля -да, жрал, но забыл накормить всех остальных.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   362 / 1090
вчера в 12:02
Жесть.
Neman Grodno
Neman Grodno ответил viv
вчера в 11:51
Прям как Ливерпуль - спартак 0:7.......
Ты написал так, как будто Спартак победил 7-0
NK_505s
NK_505s ответил Горожане
   154 / 1090
вчера в 11:50
7-0 и не надо, 5-0 будет достаточно.
два раза по 1:0 также достаточно)
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил allemz
   574 / 1090
вчера в 11:41
Познакомились, когда ты адеквате был, мне симпатичен был тот Наполеон. А нынешний уверенно прописался в этой точке.
Я чёт не понял, шо тебе не нравится, корешь?
galem72
galem72
   337 / 1090
вчера в 11:39
Не понятно, зачем приезжал Шальке на ответку. Перед матчем их сказочный тренер на прессухе и так всё выложил: проиграл, даже не выходя на поле.
allemz
allemz ответил Napoleon Bonapart
   23 / 1090
вчера в 11:35
А я то думаю, где я тебя видел?! Ну конечно, именно там и познакомились!!!
Познакомились, когда ты адеквате был, мне симпатичен был тот Наполеон.
А нынешний уверенно прописался в этой точке.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил allemz
   574 / 1090
вчера в 11:33
Ты оттуда и не вылезал.
А я то думаю, где я тебя видел?! Ну конечно, именно там и познакомились!!!
STVA 1
STVA 1
   105 / 1090
вчера в 11:25
Унизили...
Caniggia
Caniggia
   31 / 1090
вчера в 11:20
Очень жестко надругались! Позорище немецкого клубного футбола. Как хорошо, что Локо вместо Шальке не вышел.
allemz
allemz ответил Napoleon Bonapart
   23 / 1090
вчера в 11:13
Мне до ж.....ы победа Сити, а вот то, что Конопля получил 7 штук- очень радует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВпеГёд, украина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ты оттуда и не вылезал.
viv
viv
   49 / 1090
вчера в 11:05
Прям как Ливерпуль - спартак 0:7.......
viv
viv ответил 13 RUS
   49 / 1090
вчера в 11:03
Шальке не побил а повторил антирекорд 0:7 ПУПСИКОВ..
.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответил сулейман шлагбаум
   574 / 1090
вчера в 10:50
Да уж, было такое дело ! Зинченко - реальный молодчина ! Парню предоставился шанс и он использует его по-полному. Пусть смотрят наши российские " звезды" ,которых приглашали европейские топ-клубы и завидуют !
Ни один из этих хохлов историю не творил. Просто один, накануне, больше сала схавал, а другой меньше, вот и вся история.....
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
   574 / 1090
вчера в 10:47
Мне до ж.....ы победа Сити, а вот то, что Конопля получил 7 штук- очень радует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВпеГёд, украина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 RUS
13 RUS
   235 / 1090
вчера в 10:41
Шальке побил рекорд пупсиков, в следующем сезоне спартачи старайтесь!
шацк
шацк
   504 / 1090
вчера в 10:24
Сити с Юве должны дойти до финала.
Степка питерский
Степка питерский
   426 / 1090
вчера в 10:10
наш Зенит в полуфинале отомстит за Шальке-07!
Ruslan3132
Ruslan3132
   81 / 1090
вчера в 10:09
деклассировали..такие матчи не украшают плей=офф ЛЧ )
saha100
saha100
   201 / 1090
вчера в 10:09
На месте шальке должен быть цска
kotmyshka
kotmyshka
   272 / 1090
вчера в 10:08
Жестоко...
DXTK
DXTK
   175 / 1090
вчера в 09:47
вот что газпром сделал с немецким клубом.
Dark MU
Dark MU
   688 / 1090
вчера в 09:47
Ну тут все и так ясно было, что Сити на своём поле шансов не оставит Шальке, особенно если глянуть в таблицу Бундеслиги и увидеть Шальке на 14 месте в шаге от зоны вылета)
barcamilan
barcamilan
   563 / 1090
вчера в 09:45
повторили рекорд спартака
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   110 / 1090
вчера в 09:45
Шальке это немецкий спартак!
Palex
Palex ответил LOpp
   108 / 1090
вчера в 09:37
Вы ЛЧ хорошо прочувстаовали, после Ливерпуля.
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